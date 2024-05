Svitla nám naděje na úžasnou skládačku? Vivo X Fold3 Pro se dostane na indický trh

Letos v březnu Vivo představilo svůj nejvybavenější skládací model X Fold3 Pro. Dokázal skutečně zaujmout vzhledem, možnostmi i výbavou. Posuďte sami. Zmínit můžeme tloušťku jen 5,2 mm v rozevřeném stavu či nízkou hmotnost 232 gramů. Přesto má být bytelný a konstrukce pantu byla testována na 500 tisíc otevření/zavření.

Hlavní vnitřní displej má 8,03", jedná se o AMOLED panel E7 od Samsungu, disponuje jemným rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Nasazena je i nová krycí fólie, která má odolávat pádům. Nijak nezaostává ani venkovní AMOLED displej s 6,52" a jemným rozlišením. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence. Oba panely pak lákají maximálním jasem až 4 500 nitů. Pod oběma displeji je i 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů. Dostatek výkonu pak poskytuje Snapdragon 8 Gen 3 společně se 16GB RAM a až 1TB úložným prostorem.

Na vysoké úrovni je i fotografická výbava, kdy mezi třemi hlavními snímači nechybí ani teleobjektiv. Překvapením je pak baterie s kapacitou 5 700 mAh, která tak slibuje dlouhou výdrž. Podporováno je svižné 100W drátové nabíjení a navzdory extrémně tenké konstrukci i 50W bezdrátové nabíjení.

