Přijdou vám telefony Samsung nebo Apple luxusní a drahé? To jste už dlouho asi neviděli Vertu. Dále si ukážeme novou aplikaci České televize a mrkneme na ceny nejnovějších Xiaomi a dokonce i OnePlus. Vítejte u mNews.

mNews #169 – Luxusní Vertu se po letech probouzí

Podcast v audio formě

Vertu se probouzí

Luxusní materiály a prémiová cena. To jsou synonyma pro mobilní značku Vertu, která kdysi patřila Nokii a prodávala se i u nás. Příchod dotykových telefonů však podobně jak Nokia nezvládla a na řadu let se po několika prodejích odmlčela. Nyní se její sociální sítě probouzí, příspěvky hlásí návrat na globální trh, dokonce nám značka představila i nové telefony v čele se skládacím zařízením. Vybrat si tak můžete třeba iVertu s kůží aligátora za 77 tisíc korun, případně rovnou Vertu Ayxta Fold, skládací telefon vycházející z Royole FlexPai 2. Ten vás vyjde na astronomických 140 tisíc korun. To bych snad radši bral toho skutečného krokodýla.

Naskenujte svět s RealityScan

Společnost Epic Games, tvůrci střílečky Fortnite, na své konferenci představila pátou verzi velepopulárního herního enginu Unreal Engine, který se používá nejen ve hrách, ale i ve filmové produkci. V něm je dostupná celá řada nástrojů usnadňující vývojářům život. K nim se brzy přidává mobilní aplikace RealityScan. Ta dělá to, co byste čekali. Umožní vám skenovat objekty, které následně snadno vývojáři vloží do videohry nebo videa. Propojení s platformou Sketchfab znamená, že výtvory bude možné rychle sdílet nebo dokonce prodávat. Nejprve se dočkáme verze pro iOS již během jara. Android přijde později během roku.

Česká televize má novou aplikaci

Pro sledování vysílání České televize nemusíte po staru ladit anténu, ale můžete ho samozřejmě sledovat online díky webu iVysílání. Nyní se k této možnosti přidává rovněž aplikace pro chytré telefony a tablety. Oproti webu by měla nabídnout větší pohodlí a přehlednější rozhraní přímo ušité pro mobilní zařízení. Na iVysílání nově rovněž najdete exkluzivní obsah v podobě seriálu THB a dokumentární série Novinářky. Nyní budou na řadě aplikace také pro chytré televize.

Xiaomi 12 a OnePlus 10 Pro v prodeji

Novinka Xiaomi 12, kterou ve verzi Pro nyní testujeme, právě vstupuje do prodeje a v těchto dnech by se měla dostat k zákazníkům. Nejlevnější z nové řady, tedy 12X, vás vyjde na necelých 16 tisíc korun. Xiaomi 12 můžete mít za 20 tisíc Kč a špičkově vybavené 12 Pro stojí už vysokých 28 tisíc korun. Pokud si telefony koupíte ještě do 13. dubna, získáte zdarma dárek v podobě bezdrátových sluchátek, nebo rovnou chytrých hodinek Watch S1 v případě Xiaomi 12 a 12 Pro.

Vedle Xiaomi vtrhlo do obchodů rovněž OnePlus 10 Pro, které bylo již delší dobu k mání v Číně. Telefon má špičkovou výbavu a rovněž jsme vám jej již představili. K dispozici je ve dvou barvách. Varianta se 128GB úložištěm a 8GB RAM vás vyjde na 23,5 tisíc korun. Pokud nechcete kompromisy a zvolíte variantu 256 + 12 GB, připravte si rovnou 26 tisíc Kč. Do 19. dubna navíc můžete získat zdarma nová sluchátka Buds Pro.

OnePlus, nebo Xiaomi? Kterou z těchto novinek byste preferovali? Na minimálně jednu z nich vám už brzy přineseme recenzi. Tak sledujte mobilenet.cz.