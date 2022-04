Tvůrci Fortnite představují RealityScan: mobilní aplikaci pro tvorbu 3D modelů

Společnost Epic Games, která stojí za megahitem Fortnite (a jinými velmi úspěšnými projekty), představila novou aplikaci zaměřenou na tvorbu 3D modelů. Aplikace RealityScan na základě fotografií pořízených smartphonem vytvoří virtuální model čehokoliv, co lze naskenovat, který lze následně použít například jako tzv. asset ve videohře. Jak vše funguje, vysvětluje přiložené video.

