Vyšší střední třída bývá občas lehce opomíjena, avšak Xiaomi 12X ukazuje, že to může být chyba. V překvapivé malém těle nabízí mix výbavy, která vám vykouzlí úsměv na tváři. Jde kupříkladu o perfektní displej, dostatečný výkon, dobrou výdrž, povedené fotoaparáty či rychlé nabíjení. A to za necelých 13 tisíc korun nezní vůbec špatně.

Xiaomi má letos na evropských trzích řadu 12 jakožto vrcholnou. Díky hned několika modelům se však rozpíná i k hranicím střední třídy, což je případ právě lehce opomíjeného modelu 12X. Za aktuální cenu necelých 13 tisíc korun nabízí velmi zajímavý koktejl výbavy, kdy dokáže zaujmout vzhledem, displejem i celkovými schopnostmi.

Technické parametry Xiaomi 12X 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 152,7 × 69,9 × 8,2 mm , 176 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,28" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 870 , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2022, Kč

Obsah balení: myslelo se na vše

V nevýrazném balení bílé barvy najdete kromě telefonu vše potřebné. Jde tedy o nabíječku, kabel a dokonce i transparentní ochranné pouzdro.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu i nabíječky

Konstrukční zpracování: modrá je dobrá

Xiaomi 12X vás dokáže zaujmout na první pohled. Už v krabici působí poměrně kompaktně, což se potvrdí ihned, jak jej uchopíte. Velice precizní zpracování dává tušit, že Xiaomi rozhodně nešetřilo. Telefon příjemně chladí díky kovovému rámečku a skleněnému tělu. Díky zaoblení nejen zadní, ale i čelní strany padne mobil skvěle i do menší dlaně. Nikde netlačí a získáte pocit, že jej snadno ovládnete palcem jedné ruky. Jednoznačně můžeme říci, že model 12X patří mezi nejkompaktnější telefony s Androidem na současném trhu.

Ergonomie je celkově silnou stránkou Xiaomi, o čemž svědčí nejen vhodné umístění tlačítek na pravém boku, ale i jejich zpracování. Nijak se nekývou a mají jistý stisk s ideálním zdvihem a odporem na váš prst. Obecně je zpracování telefonu zdařilé a čiší z něj snaha o prémiový telefon v dostupných cenových hladinách. Jistou kaňkou na kráse však je, že se již nedostalo na certifikaci odolnosti, oficiálně tak nelze hovořit o tom, že by mobilu nevadil prach či voda.

Jako povedený hodnotíme i vzhled. Zejména námi testované světle modrá varianta působí svěže, kdy telefon vystupuje mezi konkurencí. Plusové body sbírá i za to, že nevsadil na lesklá záda, tudíž takřka netrpí na otisky prstů.

Líbilo se nám praktický povrch zad

komfortně umístěná tlačítka

Nelíbilo se nám chybí odolnost

Displej: 120Hz AMOLED

Již jsme si řekli, že je čelní strana mírně zaoblena, což se samozřejmě dotklo i displeje. Nečekejte však nějaké velké zakřivení a při běžné práci vás nebude nijak limitovat. Samotný AMOLED panel je na dnešní poměry spíše menší, úhlopříčka se zastavila na 6,28 palcích. Nasazeno je však jemné Full HD+ rozlišení i 120Hz obnovovací frekvence. Navíc jde o vůbec první displej s 12bitovými barvami, což znamená, že dokáže zobrazit 68 miliard barevných odstínů. Displej podává nádherné barvy a je skvěle čitelný za jakýchkoliv podmínek, čemuž přispívá i dobře fungující automatická regulace jasu. Vše podtrhuje ochranné sklíčko Gorilla Glass Victus. Do displeje je také integrována čtečka otisků prstů, která funguje naprosto spolehlivě a rychle.

Líbilo se nám 120Hz displej s podporou 68 miliard barev

ochranné sklo Gorilla Glass

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: vše v pořádku

Xiaomi 12X má na svém těle dva kvalitní hlasité reproduktory Harman Kardon, tedy po vzoru svých vybavenějších kolegů z řady 12. Výsledný zvuk je příjemným překvapením, kdy se můžete těšit nejen na dostatečnou hlasitost, ale i důraz na hloubky. Klasický 3,5mm jack chybí a poslech do sluchátek musí probíhat skrze redukci nebo bezdrátově.

Líbilo se nám dva kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: solidní Snapdragon

Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 870. Nejedná se o vyloženě moderní řešení, ale nadále o dostatečně výkonný čip, který nebude brzdit ani náročnější uživatele. Nápomocna je 8GB operační paměť a více než dostatečné je i 256GB úložiště, byť slot na paměťovou kartu chybí.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

Nelíbilo se nám chybí slot pro paměťovky

Výdrž baterie: takřka samé plusy

V útrobách mešního telefonu je baterie s kapacitou 4 600 mAh, což se jeví dostatečně. Potvrdila nám to i reálná výdrž, kdy jsme se během běžného používání dostávali k nabíjení obden, tedy vždy druhý den k večeru. V tomto ohledu tedy budete spokojeni. Totéž platí o nabíjení, které probíhá výkonem 67 W – je tak velmi svižné. Zcela vybitý mobil dobijete za 39 minut. K dokonalosti chybí podpora bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

svižné nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nic nechybí

Konektivita nepředstavuje problém, mobil je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.1 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také podpora Dual SIM, Wi-Fi 6 a samozřejmě 5G. eSIM se nekoná.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: teleobjektiv chybí

U fotoaparátů se Xiaomi soustředí primárně na hlavní snímač s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Podává vyvážené výkony za světla i horších světelných podmínek. Stabilizace je velmi nápomocna a pořízení fotografie je otázkou zlomku vteřiny.

Do party byl přibrán též 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 123°, což je hodně. Sice se kvůli tomu musíte smířit s výraznějším zakřivením v rozích, ale současně se vám na snímek vejde i větší skupina lidí či zajímavá panoramata.

Ačkoliv lze v prostředí aplikace fotoaparátu vidět možnost přiblížení, jde jen o digitální zoom. Xiaomi 12X nemá teleobjektiv a třetím fotoaparátem je 5megapixelový makro snímač.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

32megapixelová selfie kamerka je klasikou, která nezklame, samozřejmě umí i portrétní režim, avšak video natáčí maximálně ve Full HD s 60 FPS. V případě zadního fotoaparátu můžete točit až v 8K s 24 FPS.

Líbilo se nám pěkné snímky z hlavního snímače

ucházející ultraširokoúhlý objektiv

Nelíbilo se nám zbytečné makro

chybí teleobjektiv

Software: klasické Xiaomi

Pokud máte rádi nepřeberné množství různě schovaných nastavení a prostředí hýřící barvami, budete se v MIUI (13.0.9) cítit jako doma. Pochválit mohu špičkovou svižnost systému, avšak příslib tří let aktualizací OS by mohl být o něco delší, a to i vzhledem k tomu, že se telefon dodává s Androidem 12 a říjnovými záplatami.

Líbilo se nám vysoká svižnost systému

velké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám vizuál a uspořádání MIUI není pro každého

Zhodnocení

Xiaomi 12X je jednoznačně horkým kandidátem na koupi pro všechny, kteří hledají co nejmenší telefon, který však poskytne atraktivní výbavu. Příjemně padne do ruky, má skvělý displej i kvalitní hlavní foťák. Nebude vás brzdit výkonem ani optimalizací prostředí. Zamrzí zejména absence teleobjektivu a zvýšené odolnosti. Hodilo by se i bezdrátové nabíjení, ačkoliv je nutné říci, že za 13 tisíc nelze chtít od smartphonu úplně vše.

Konkurence

Velkou konkurencí je doprodávající se Samsung Galaxy S20 FE, který sice nemá tak vysoký výkon, ale může vás zaujmout zvýšenou odolností, teleobjektivem či bezdrátovým nabíjením. Jedná se však současně i o větší zařízení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S20 FE 5G Rozměry 159,8 × 74,5 × 8,4 mm , 193 g Displej AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 865 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 4 500 mAh Kč 12 990 Kč

Nabízí se také elegantní Honor 70, který je sice také větší a má slabší procesor, na druhou stranu zaujme stylovým vzhledem a pohodlným držením. Láká i dlouhou výdrží.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor 70 256 GB Rozměry 161,4 × 73,3 × 7,9 mm , 178 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 54 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , 1×2,5 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz