Extrémní výkon, špičkový displej, povedené reproduktory či superrychlé nabíjení? Pokud jsou pro vás tyto aspekty důležité, nemělo by vám uniknout nové Xiaomi 12 Pro, která má navrch opravdu povedený design. Jak si vedlo v u nás v redakci?

Vlajkové telefony Xiaomi se v minulosti proslavily povedeným hardwarem, který v kombinaci s příznivou cenou zlákal nejednoho uživatele. S rostoucími nároky uživatelů se však Xiaomi začalo zabývat také více tím, jak telefon vypadá a jak prémiově působí. Nové Xiaomi 12 Pro nás má tak přesvědčit, že Xiaomi nemá problém skloubit povedenou výbavu s krásným designem.

Xiaomi 12 Pro (RECENZE) - Dokonalosti na dosah

Obsah balení: se vším všudy

V černé krabičce najdeme telefon, ochranné pouzdro, 120W adaptér i datový/napájecí kabel typu USB-A/USB-C. Zákazník si tak nemusí zhola nic dokupovat, vše na něj čeká přímo v balení.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: Xiaomi zkrátka umí

Současnému vlajkovému modelu Xiaomi se podařilo vstoupit do úzkého okruhu opravdu prémiových zařízení – záda kryje Gorilla Glass 5, displej Gorilla Glass Victus a kovové rámečky skvěle dotváří pocit luxusu. A ačkoliv se to jen obtížně popisuje, věřím, že pokud se vám novinka dostane do ruky, jistě mi dáte za pravdu, že tento telefon se zkrátka povedl. Všechno perfektně lícuje, díky zaobleným bokům se příjemně drží a od konkurence jej odlišuje také originálně tvarovaná mřížka reproduktorů.

Nejvíc však musím Xiaomi pochválit za povrch zad, která v podstatě nemáte (alespoň u testované šedé varianty) šanci ušpinit. Rozhodně si tak nemusíte dělat hlavu s leštěním, a to ani rámečků, které jsou rovněž matné. Při podrobnějším zkoumání si jistě všimnete i loga Harman Kardon, který se podílel na zvuku. Dokonce nechybí ani pro Xiaomi typický infraport, postrádat ale naopak budete certifikaci zvýšené odolnosti.

Mobil asi bez problémů zvládne déšť a podobně, ale proč nemůže mít oficiální certifikaci, když ji mají i sluchátka Xiaomi Buds 3 v hodnotě 2,5 tisíce korun? To je zkrátka záhadou. Prémiový pocit výrazně dotváří také haptická odezva, která je v tomto případě na velmi slušné úrovni, ačkoliv na iPhony se Xiaomi zatím rozhodně nechytá.

Líbilo se nám elegantní design

praktický povrch zad

hodnotné materiály

pohodlně se drží

Nelíbilo se nám bez certifikace zvýšené odolnosti

Displej: kvalita od Samsungu

Co se obrazovky týče, můžete se těšit na naprosto luxusní 6,73" zobrazovací panel od Samsungu s maximálním rozlišením WQHD+, jež si lze bez problémů užívat se zároveň aktivovanou 120Hz obnovovací frekvencí. Z hlediska výdrže bude však pravděpodobně lepší ponechat obnovovací frekvenci na automatice, kdy se mění podle toho, jak je potřeba, čímž šetří baterku. Kromě toho, že je displej velmi povedený a podporuje i Dolby Vision či HDR10+, se chlubí také schopnou čtečkou otisků prstů, která není zbytečně nízko. Reakce na přiložení prstu je svižná a čtečka funguje, i když jste si zrovna umyli ruce. V neposlední řadě potěší také úzké rámečky či jen mírné zaoblení po stranách.

Líbilo se nám krásný displej s velkou uhlopříčkou

velmi vysoké max. rozlišení s podporou 120 Hz

prakticky umístěná čtečka otisků prstů

rychlá odezva čtečky

podpora HDR10+ i Dolby Vision

Zvuk: Harman Kardon

Dvojice reproduktorů vykouzlí pěkný prostorový efekt zejména díky tomu, že hrají stejně nahlas a nechybí jim ani solidní náznaky basů. Ani náročnější tak nebudou zklamáni a telefon lze klidně využívat jako náhradu menšího přenosného reproduktoru.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: to nejlepší pro ty nejnáročnější

Xiaomi 12 Pro nenabízí jen extra rychlé nabíjení, k němuž se teprve dostanu, ale také vysoký výkon. Snapdragon 8 Gen1 s 12 GB RAM a 256GB úložištěm (nepodporuje paměťové karty) musí podle mě postačit snad úplně každému, ať už chce natáčet 8K video, hrát hry na nejvyšší detaily nebo mít otevřených dvacet aplikací najednou a plynule mezi nimi přecházet. Kladně hodnotím rovněž fakt, že ani při delším natáčení 8K videa či hraní her jsem nezpozoroval výraznější zahřívání.

Líbilo se nám extrémní výkon

Výdrž baterie: nabitý v mžiku oka

Kde Xiaomi 12 Pro drtí s přehledem většinu konkurence, to je rychlost nabíjení. Maximální výkon drátového nabíjení totiž činí fantastických 120 W, díky čemuž není problém nabít mobil z 0 na 100 % zhruba za 20 minut. Fantasticky zní také 50W bezdrátového nabíjení, které jsem si však nemohl vyzkoušet, nebo reverzní nabíjení s výkonem 10 W. To by mělo být mimochodem asi nejvýkonnější reverzní bezdrátové nabíjení současnosti. Líbí se mi také, že si můžete u zpětného bezdrátového nabíjení (tak Xiaomi označuje reverzní bezdrátové nabíjení) nastavit přesný limit, a to dokonce na jednotky procent kapacity baterie, kdy se má funkce deaktivovat (viz videorecenze). Přes noc si tak můžete nabít třeba chytré hodinky Xiaomi Watch S1 (Active).

Jediné, co mi v nastavení baterie schází, je možnost „zastropovat“ si maximální úroveň nabití třeba na 80 % nebo si snížit nabíjecí výkon, podobně jako to umí konkurence od Samsungu. Hlavu si nemusíte dělat ani s výdrží, která činí díky baterii o kapacitě 4 600 mAh bez problémů jeden náročný den plný focení, brouzdání na internetu či hraní her. Bez větších problémů se můžete dostat na jeden a půl dne, ale díky extra rychlému nabíjení bych si o výdrž opravdu starosti nedělal.

Líbilo se nám extrémně výkonné nabíjení

10W zpětné bezdrátové nabíjení

slušná výdrž

Nelíbilo se nám nabíjecí výkon nelze softwarově omezit, stejně jako max. úroveň nabití

Konektivita: 5G i infraport

Kromě 5G disponuje Xiaomi 12 Pro rovněž NFC pro rychlé párování/bezkontaktní placení nebo navigačními službami GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Využít můžete i Dual SIM (eSIM podporována není). Nechybí ani Wi-Fi 6 či již zmíněný infraport, na technologii UWB se však již nedostalo.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: třikrát 50 Mpx

Jedním z hlavních lákadel je třikrát 50 megapixelů na zadní straně s novým senzorem Sony IMX707 u hlavního snímače, který má fyzicky větší rozměry než 108Mpx snímač u Galaxy S22 Ultra a skládá čtyři pixely do jednoho. Když do toho započítáme světelnost f/1.9, optickou stabilizaci a rychlé fázové ostření, jedná se asi o jeden z nejzajímavějších snímačů na trhu. Kvalita pořízených fotografií přitom rozhodně nezklame, neboť mají spoustu detailů, které se neztratí ani při podrobném zkoumání fotky na velkém monitoru, pěkné barevné podání, které není přehnaně saturované, a spolehnout se můžete i na správně nastavený kontrast či dobře fungující HDR.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Teleobjektiv Selfie Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/1.9 f/2.45 Velikost snímače 1/1,28" ? ? ? Ohnisko/rozsah 24 mm 115° 48 mm 26 mm Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní PDAF fixní Optická stabilizace ano ne ne ne

Pochválit lze také ultraširokoúhlý objektiv, který má za denního světla velmi podobné barevné podání jako hlavní snímač a rovněž pořizuje pěkně ostré snímky, které mají dostatek detailů i v oblasti okrajů. Zamrzí jen absence automatického ostření

Teleobjektiv je tentokrát pouze dvojnásobný, navíc bez optické stabilizace. I tak ovšem dokáže vykouzlit pěkně ostré snímky s dostatkem detailů a využít jej můžete i jako chybějící makro. Zklamáním je snad jen selfie kamerka, která by mohla být vzhledem k ceně zařízení lepší, jak co se kvality fotografií týče, tak záznamu videa (maximálně umí natáčet jen ve Full HD). Zadní kamery pak dokáží zprostředkovat kvalitní záznam v maximálním rozlišení až 8K ve 24 FPS. Pochválit lze také rychlé přeostřování během natáčení videa.

Xiaomi 12 Pro 8K 24 FPS

Xiaomi 12 Pro 8K 24 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

8K video a další vychytávky

rychlé ostření

Nelíbilo se nám selfie kamerka umí natáčet max. ve Full HD

ultraširokoúhlý objektiv bez AF

Software: garance tří aktualizací systému

Operační systém Android 12 s březnovými bezpečnostními záplatami a nejnovějším MIUI nabídne spoustu možností podrobného nastavení a funkcí, včetně měření srdečního tepu pomocí čtečky otisků prstů. Ocenil bych snad jen, kdyby Xiaomi nechalo na rozhodnutí uživatele, jestli chce mít v telefonu předinstalovaný Facebook, Amazon Shopping či Netflix. Zásadní je také garance tří velkých aktualizací systému a čtyř roků bezpečnostních updatů, což hraje při nákupu nového smartphonu důležitou roli.

Líbilo se nám příslib dlouhé softwarové podpory

široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám zbytečně předinstalované aplikace

Zhodnocení

Xiaomi 12 Pro se snad až na chybějící certifikaci odolnosti opravdu povedlo. Má krásný design, špičkový výkon, superrychlé nabíjení i slušnou fotovýbavu. Zákazníci se tak budou rozhodovat pravděpodobně především podle toho, jak jim vyhovuje MIUI a zda jim nevadí zmíněná absence odolnosti.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz