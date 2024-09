Nabídku ohebných telefonů na našem trhu právě rozšířil vlajkový model Honor Magic V3, který se pyšní neuvěřitelně tenkou konstrukcí, dvojicí velkých displejů a velkou baterií. Je to nejlepší velký skládací telefon současnosti?

Honor se kromě smartphonů klasické konstrukce, wearables či notebooků již nějakou dobu věnuje také tzv. skládačkám. Ohebné smartphony jsou podle mnohých budoucností celého mobilního průmyslu, a tak se výrobci předhání v oblasti konstrukce. Honor Magic V3 si pak otevřeně utahuje z jihokorejské konkurence, neboť je výrazně tenčí a lehčí. Bude to však stačit na úspěch?

Technické parametry Honor Magic V3 Kompletní specifikace Konstrukce 156,6 × 74 × 9,3 mm , 226 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8 Displej OLED, 7,92" (2 344 × 2 156 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 024 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 150 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červenec 2024, 42 000 Kč

Obsah balení: s pouzdrem a kabelem

V líbivé krabičce najdeme nástroj na vytažení SIM, datový a nabíjecí kabel v moderním provedení USB-C/USB-C a také praktické pouzdro. Adaptér je pak potřeba použít vlastní, dokoupit jej, případně využít prodejní akce, kdy jej můžete získat zdarma.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: prostě neuvěřitelně tenký

Honor Magic V3 si otevřeně utahuje z Galaxy Z Fold6 a upřímně řečeno, může si to dovolit, neboť je výrazně tenčí i lehčí. S tloušťkou 9,2 mm se totiž jedná o extrémně tenký skládací smartphone, jehož tloušťka je srovnatelná s telefony běžné konstrukce. Prakticky tak Honor eliminoval jeden z důvodů, proč by někdo mohl preferovat klasickou konstrukci oproti skládací. V zavřeném stavu totiž držíte v ruce na první i druhý pohled „obyčejný“ smartphone, což je velmi příjemné a doufejme, že se to stane u ohebných telefonů normou. Kde naopak novinka mírně pokulhává za zmíněným sokem z produkce Samsungu, to je odolnost, avšak osobně považuji kompletní voděodolnost IPX8, kterou Magic V3 disponuje, za dostačující, pokud se k telefonu chováte alespoň trochu slušně, což bude u zařízení v hodnotě několika desítek tisíc korun zřejmě automatické.

Ohromující tenkost těla pak doplňuje třeba i garance výrobce, že nový typ pantu byl testován na 500 tisíc otevření//zavření, což znamená, že by měla být životnost zařízení skutečně velmi dlouhá, realitu však pochopitelně odhalí až čas. Kromě již zmíněného příjemného pocitu z držení této skládačky zmíním také prémiové zpracování, kdy se můžete těšit na hliník a sklo, tedy kombinaci, na kterou jsme u vlajkových modelů zvyklí. Spokojen jsem byl rovněž s haptickou odezvou či tuhostí pantu. Ten naštěstí umí držet v různých polohách, takže pokud jste dostatečně odvážní, můžete zkusit psát na telefonu podobně jako na notebooku, případně část těla použít jako stativ.

Pokud bychom zkoumali konstrukci skutečně podrobně, jistě si všimnete i slotu pro nanoSIM, do něhož vměstnáte dvě nanoSIM (podporována je i eSIM), podpora paměťových karet však chybí. Příkladně funguje také čtečka otisků prstů na pravém boku, kterou lze snadno nahmatat v zavřeném i otevřeném stavu. Její reakce je jistá a velmi rychlá, tudíž jsem s ní byl velmi spokojen.

Líbilo se nám odolnost IPX8

líbivý design

nízká tloušťka i hmotnost

kvalitní haptická odezva

spolehlivá čtečka prstů

Displej: nelze než chválit

Novinku budu chválit také v oblasti displeje, neboť tam se Honoru vše povedlo rovněž na výbornou. Začněme vnější obrazovkou, která je díky svému poměru stran i velikosti věrnou imitací běžného zobrazovacího panelu u klasických „placek“. V podstatě je tak dobrá, že mnohdy ani nemáte důvod zařízení rozevírat, což by ale na druhou stranu byla škoda. 6,43" OLED displej nabídne 120Hz obnovovací frekvenci, vysokou jemnost 402 PPI a výrobcem udávaný jas až 5 000 nitů (pochopitelně při aktivovaném HDR a pouze lokálně). Displeji nechybí ani technologie eliminující blikání (pro mnohé neviditelné) či vyzařování modrého světla. Displej rovněž chrání ochranné sklo od Honoru a během používání jsem na něm nezaznamenal žádné oděrky či škrábance.

Hlavním lákadlem je však pochopitelně ohebný 7,92" LTPO AMOLED panel. Z hlediska každodenního používání je maximální svítivost více než dostačující, stejně jako 120Hz obnovovací frekvence či jemnost, která je identická jako v případě neohebného displeje. Pochválit mohu také za tenkost rámečků či viditelnost ohybu, který je velmi nenápadný a platí, že si jej takřka nevšimnete. Stejně tak novinka podporuje Dolby Vision, což třeba Samsung nenabídne.

Oblast, ve které by mohl naopak Honor následovat Samsung, je pak implementace kamerky přímo pod displej. Technologii přitom již použil nejen Samsung, tudíž by se jednalo o vítaný upgrade, který by mohl učinit používání ohebného panelu ještě příjemnějším. V každém případě vás však ani průstřel pro selfie kameru nebude jakkoliv rušit.

Líbilo se nám technologie LTPO u ohebného panelu

podpora Dolby Vision

kvalitní zobrazovací panel

tenké rámečky, vysoká jemnost i jas

Zvuk: nebudete zklamání

Honor Magic V3 se chlubí duálními reproduktory, které umí vyčarovat velmi pěkný stereo efekt e nezklamou vás ani v oblasti hlasitosti či kvality přednesu v oblasti basové složky. 3,5mm jack pochopitelně schází, nicméně se můžete těšit například na technologii pro čistší hlasové hovory.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: to nejlepší od Qualcommu

Honor u nejlépe vybavených modelů využívá vlajkové čipsety společnosti Qualcomm, Honor Magic V3 v tomto ohledu není výjimkou. Nasazení Snapdragonu 8 Gen 3 se pak pojí se špičkovým výkonem i velmi dobrou energetickou efektivitou. V doprovodu schopného chlazení jsem navzdory velmi nízké tloušťce nezaznamenal žádné problémy s výraznějším zahříváním. Svižný chod zajišťuje rovněž 12 GB RAM a zájemce potěší i štědré 512GB úložiště. Oproti konkurenci je příjemné, že Honor nabízí zákazníkům rovnou 512GB úložiště, takže jim ani v případě, že nevyužívají cloud, paměťové karty rozhodně chybět nebudou.

Líbilo se nám dostatečný výkon bez zahřívání

12 GB RAM + 512GB úložiště

Výdrž baterie: křemíková baterie k vašim službám

Velmi tenká konstrukce nepřináší ústupek ani v oblasti baterie, kde se výrobci povedlo implementovat 5 150mAh baterii, a to díky využití nového typu energeticky hustší křemíkové baterie. S telefonem tak můžete v závislosti na tom, jak budete používat vnější/vnitřní obrazovku, dosáhnout i dvou dnů používání na nabití. K dispozici je také 66W drátové nabíjení, což je v porovnání s konkurencí rovněž excelentní. 50W bezdrátové nabíjení (reverzní schází) pak standardně vyžaduje proprietární bezdrátovou nabíječku.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž na nabití

podpora rychlého nabíjení

Nelíbilo se nám chybí reverzní bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Honoru Magic V3 neschází NFC a 5G či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Dále ve výbavě najdeme Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3, avšak technologie UWB schází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Nelíbilo se nám avšak bez UWB

Fotoaparát: včetně teleobjektivu

Honor Magic V3 se prezentuje také jako schopný fotomobil, a to díky kombinaci tří snímačů na zadní straně a dvou selfie kamer. Hlavní kamerka zaujme nejen 50 Mpx, ale také OIS a clonou f/1.6, přičemž i senzor jako takový je relativně velký (1/1,56"). Dále ve výbavě figuruje 50Mpx teleobjektiv o světelnosti f/3.0 se schopností 3,5násobného zoomu, fázovým ostřením a optickou stabilizací plus 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.2) s AF, avšak také s relativně menším rozsahem 112 stupňů.

Výsledky v podobě zachycených snímků pak vypadají na první pohled velmi pěkně, minimálně při prohlížení na menší obrazovce, avšak po zoomování si lze všimnout, že si telefon (alespoň v době testování s daným softwarem) neumí vždy poradit s ostrými odrazy slunce, záběry jsou leckdy zbytečně měkké a i v oblasti používání HDR je ještě co vylepšovat. Barevné podání napříč senzory je pak vesměs podobné, i když ne tak docela stejné. Ve zhoršených světelných podmínkách si lze všimnout šumu u ultraširokoúhlého objektivu. Navzdory kvalitám snímačů lze konstatovat, že v oblasti processingu je ještě co vylepšovat, přesto je Honor Magic V3 rozhodně jedním z lépe fotících ohebných telefonů této konstrukce.

Honor Magic V3 4K 60 FPS

Co se selfie kamer týče, mají uživatelé k dispozici dvakrát identický 20Mpx senzor s širokým rozsahem záběru 90 stupňů a clonou f/2.2, který zvládá i záznam videa ve 4K s 30 FPS. Maximem telefonu je pak 4K s 60 FPS. Videozáznam má solidní stabilizaci i vcelku rychlé přeostřování.

Líbilo se nám kvalitní fotosenzory

Nelíbilo se nám které však zbytečně sráží processing

Software: zatím bez AI

Ačkoliv se i Honor rozhodl naskočit na vlnu různých funkcí umělé inteligence, Magic V3 v době testování v podstatě žádná kouzla používat neumožňoval, zaměřil jsem se tedy raději na multitasking a využití ohebného panelu, kde došlo oproti předešlým modelům rozhodně k vylepšení. Multitasking v podobě spouštění více aplikací najednou a jejich umístění na displeji je velmi snadný (viz screenshoty) a rychlý, což je pro ohebný telefon tohoto typu jistě klíčové. Ke konci testování (srpna) jsem rovněž obdržel srpnové bezpečnostní záplaty a používání telefonu jako takového bylo příkladně svižné. Výtku si Honor zaslouží snad jen za stále relativně velké množství bloatwaru v podobě předinstalovaných aplikací a her.

Líbilo se nám svižný chod

uzpůsobení ohebnému displeji

Nelíbilo se nám v současnosti bez funkcí umělé inteligence

Zhodnocení

Honor Magic V3 je po konstrukční stránce malým zázrakem, neboť má fantasticky tenké tělo, nízkou hmotnost a také nabízí vysoce kvalitní dvojici obrazovek. Menší kritiku mám k processingu fotografií, ačkoliv senzory jako takové jsou kvalitní, stejně tak zamrzí absence AI v době testování, která má teprve dorazit. Náladu by vám však mohl vylepšit výkonný Snapdragon 8 Gen 3 se štědrým 512GB úložištěm a 12 GB RAM či nadprůměrně velká baterie s podporou rychlého nabíjení.

Konkurence Jasnou alternativou na našem trhu je Samsung Galaxy Z Fold6, který nabídne vyšší ochranu IP48 i lepší software, zaostává však v rozměrech/hmotnosti, velikosti baterie i nabíjecím výkonu. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Fold6 Rozměry 153,5 × 68,1 × 12,1 mm , 239 g Displej AMOLED, 7,6" (2 160 × 1 856 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , 1×3,39 GHz + 3×3,1 GHz + 2×2,9 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh , doba nabíjení: 1:20 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz