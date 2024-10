První smartphone od HMD má kvalitní konstrukci, POLED displej, tři schopné fotoaparáty a velkou paměť. Navrch si připsal i primát ve světě Androidu v podobě podpory bezdrátového nabíjení Qi 2. Bude to ale stačit na úspěch?

Telefony Nokia s operačním systémem Android jsou zřejmě definitivně minulostí. Společnost HMD, která je produkovala, se rozhodla pro vlastní značku a jednou z prvních vlaštovek na českém trhu je novinka HMD Skyline. Ta míří do vyšší střední třídy a vsadila na design, který fanoušky mobilních telefonů, obzvláště pak Nokií, upoutá. Výbava vypadá komplexní a při ceně 13,5 tisíc korun před sebou máme kousek hodný pozornosti.

Technické parametry HMD Skyline 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159,8 × 75,7 × 8,9 mm , 209,5 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej OLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , ?

Obsah balení: nabíječka chybí

Začněme tradičně prodejním balením, které může na první pohled naznačovat, že mobil bude růžový. V našem případě je to však klam – Skyline sice existuje i v růžové, ale my testujeme klasickou černou verzi. V krabičce kromě telefonu najdete jen manuály a propojovací kabel s USB-C na obou stranách. Bohužel chybí pouzdro i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: kde jsme to jen viděli?

HMD vsadilo na kombinaci oblých tvarů a ostře řezaných rohů. Vše vypadá tak, jako kdyby byl oblý mobil vložen do hranatého pouzdra. Výsledek působí opravdu dobře, jen tím lehce trpí ergonomie, kdy ostré rohy mohou po delší době tlačit do dlaně.

Skyline jakoby z oka vypadl letité Nokii N9, případně pak modelům Lumia 800 a Lumia 900. HMD se tedy sice od Nokie zdánlivě odstřihlo, ale buď chce hrát na nostalgickou notu, nebo modelem Skyline vzdává pomyslný hold Nokii, která pomohla značce vyrůst.

Jak už jsme naznačili, problémem při pohodlí při držení mohou být ostré rohy. Boky jsou ale jinak příjemně zaoblené, do ruky tedy příjemné. Potěší i kovová konstrukce, která je bytelná. Současně výrobce ve spolupráci s iFixit umožňuje drobné opravy provést v domácích podmínkách – například výměnu baterie, displeje či konektoru. Na českém trhu ale tuto sadu ještě běžně nelze objednat, avšak výhledově by se to mělo změnit.

Ve vyšší střední třídě je dnes běžná zvýšená odolnost. Tady nás však HMD zklamalo, neboť Skyline nabízí krytí pouze IP54, což značí, že mu nevadí například stříkající voda. Konkurence je ale mnohem dále.

Na levém boku telefonu je uživatelsky definovatelné tlačítko. Nastavit lze dlouhý stisk a dvojitý stisk pro takřka jakoukoliv funkci či akci. Krátký stisk vás vždy přenese do možnosti přizpůsobení. Změnit lze pak i pravé boční tlačítko, které běžně slouží k odemknutí mobilu. V jeho případě lze nastavit akci pro dlouhý stisk, jemuž je nativně přiřknuto spuštění fotoaparátu. Do pravé klávesy je integrována též čtečka otisků prstů, která funguje velmi slušně a svižně.

Líbilo se nám robustní konstrukce

ikonický vzhled

nastavitelná tlačítka

Displej: slušný základ

Většinu čelní strany zaujímá POLED displej s úhlopříčkou 6,55" a Full HD+ rozlišením. Podání barev je syté a krásně kontrastní, displej upoutá vaší pozornost. Jas dosahuje ale ve špičce jen 1 000 nitů, což není nijak oslnivá hodnota a venku můžete mít občas problém s čitelností, především na sluníčku. Vynahradit se to vám panel snaží plynulostí, obnovovací frekvence může být až 144 Hz. Nastavit si ale můžete vynuceně i 60/120 Hz. Poslední možností je ambientní režim, který frekvenci mění v rozmezí od 60 do 120 Hz.

Dostalo se i na plnohodnotný Always-On, u nějž oceňujeme velké hodiny či předpověď počasí. Vše máte ihned krásně na očích. O ochranu zobrazovače se pak stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám syté barvy

144 Hz

Always-On

Nelíbilo se nám nižší jas

Zvuk: je hlasitá

Skyline má dva reproduktory. Hlavní na spodní hraně a sekundární nad displejem. Kvalita je spíše průměrná, dokáže vás ale potěšit maximální hlasitost, telefon rozhodně jen tak nepřeslechnete. Chybějící 3,5mm jack už překvapí zřejmě málokoho.

Líbilo se nám hlasitá reprodukce

Výkon hardwaru: slušný standard

Rekordy Skyline určitě trhat nebude. Nasazen je 4nm Snapdragon 7s Gen 2 a v našem případě 12GB RAM. Na veškerou běžnou činnost to postačuje, telefon je svižný. Na druhou stranu, mnozí konkurenti mají výkonnější procesory. Radost udělá i 256GB úložiště, ze kterého je 242 GB volných po prvním zapnutí. Pakliže by to bylo málo, podporuje novinka i paměťové karty.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

velká interní paměť

Výdrž baterie: mírně za očekáváním

V mobilu je baterie se spíše lehce slabší kapacitou 4 600 mAh. Výsledná výdrž zůstala spíše za očekáváním, od rána do večera telefon sice vydrží, nicméně večerní posezení s přáteli už zvládnout nemusí. Jde jednoznačně o slabinu. Nijak zvlášť to nevylepší klasické nabíjení. 33 W sice není nejméně, ale konkurence opět umí více. Jak už navíc víme, v prodejním balení nabíječku nedostanete.

Reputaci si mobil zachraňuje alespoň podporou nového standardu bezdrátového nabíjení Qi 2, který nabízí jako vůbec první a zatím jediný telefon s Androidem. Měl by tak podporovat vybrané magnetické bezdrátové nabíječky. Výkon je zastropován 15 W, v případě reverzního bezdrátového nabíjení 5 W.

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: zvládá i dvě SIM

Propojení se světem je příkladné. Nechybí podpora sítí 5G, vcelku moderní Wi-Fi 6E nebo Bluetooth 5.2. Telefon zvládá také práci se dvěma nano SIM kartami (hybridní slot pro případnou paměťovku), ale spolehnout se můžete i na podporu eSIM. I když však do telefonu dáte dvě nano SIM, nelze mít současně aktivní tři SIM karty. Maximem jsou vždy dvě. Dále se můžete spolehnout na GPS s GLONASS a můžete i bezkontaktně platit prostřednictvím NFC.

Líbilo se nám podporuje eSIM

Fotoaparát: snaha byla

V poměrně konzervativním fotomodulu nabízí Skyline tři fotoaparáty, které alespoň na papíře dávají smysl: klasický, ultraširokoúhlý a teleobjektiv.

Hlavní snímač disponuje 108 megapixely a samozřejmě i optickou stabilizací obrazu. Zaujmout může věrným podáním barev a velmi dobrou kvalitou za dostatečného světla. Jakmile však světlo ubývá, klesá i kvalita snímků. Pocítíte to na slabší ostrostí, někdy jsou snímky vyloženě rozmazané. Upřímně jsem byl až nemile překvapen, jak telefon se světlem bojuje a jak moc je nutné se snažit, aby byl snímek použitelný.

Dalším snímačem je 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který má dostatečně široký záběr, ale opět potřebuje dostatek světla. Nakonec zde máme 50megapixelový teleobjektiv, jemuž nechybí optická stabilizace obrazu. Umožňuje dvojnásobné bezztrátové přiblížení, které vyniká opravdu prokreslenými detaily. Vše však za předpokladu dobrého držení telefonu a opět ideálně dostatku světla. Za šera už je teleobjektiv použitelný jen velmi omezeně.

Nakonec je v průstřelu displeje selfie kamerka s 50 megapixely a automatickým ostřením. Ta produkuje dostatečně kvalitní snímky, navíc zvládá i záznam 4K videa s 30 snímky za vteřinu.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Hlavními fotoaparáty je možné točit ve 4K kvalitě s 30 FPS, avšak výsledné záznam příliš nepřesvědčí. Mobil má tendenci zbytečně často přeostřovat, což degraduje výsledek. Alespoň že zvuk je velmi slušný.

HMD Skyline (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám za světla kvalitní teleobjektiv

Nelíbilo se nám fotoaparátům nesvědčí šero

horší záznam videa

Software: slabší podpora

Skyline využívá Android 14 v téměř čisté podobě, což je rozhodně skvělá zpráva. Celé prostředí je výborně optimalizováno, animace jsou plynulé, aplikace se spouští svižně. Zajímavě vypadá sladění domácí obrazovky s tématem a tapetou, kdy lze využít ikonky od HMD a mít je pouze jednobarevné. Zajímavý výsledek, avšak přistihl jsem se, že pak některé ikonky nemohu ihned nalézt. Naštěstí lze vše přenastavit.

Výrobce ale přislíbil pouze dvě velké aktualizace systému Android, tudíž očekáváme, že stopkou bude už za rok Android 16. Bezpečnostní záplaty budou chodit tři roky, opět nepříliš působivé, konkurence umí výrazně více. Během testování dorazila dílčí aktualizace se zářijovými bezpečnostními záplatami a telefon má v zásadě zcela aktuální software.

Líbilo se nám skvělá optimalizace prostředí

příslib 3leté podpory

Zhodnocení

HMD Skyline je zajímavým telefonem, který vzhledem vystupuje z davu, což funguje hned na dvou frontách. Zaujme do jisté míry originálním designem, ale také dává vzpomenout na legendární Nokie, čímž může oslovit další skupinu zákazníků. Výbava je navíc velmi dobrá, takřka po všech stránkách, i když přešlapům se výrobce ani tak nevyhnul. Zamrzí především slabší baterie, maximálně průměrné fotoaparáty nebo kratší softwarová podpora. Vzhledem k tomu se trochu ztrácí podpora Qi 2 nebo bytelná konstrukce. Při ceně zhruba 13,5 tisíc korun to pak Skyline bude mít minimálně na českém trhu opravdu velice složité.

Konkurence

Velkým rivalem bude Samsung Galaxy S23 FE, který je sice starší, ale má výkonnější procesor, lepší fotoaparáty, je odolnější a nabízí delší softwarovou podporu. Naopak postrádá podporu paměťovek a o něco pomaleji se nabíjí.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Za zmínku pak stojí i Google Pixel 8a, který vyjde opět na podobné peníze, ale jde o menší mobil s menším displejem. Jenže opět zde máme třeba vyšší odolnost, výkonnější procesor a výrazně lepší softwarovou podporu. Pixel 8a také lépe fotí, avšak postrádá teleobjektiv.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz