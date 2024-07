HMD Skyline vzdává hold Nokii N9, displej si vyměníte za 10 minut

Fotografie: HMD

Telefony pod značkou HMD začaly vycházet v letošním roce a doposud šlo spíše o velice dostupné kousky z nejnižších cenových pater. To do značné míry mění představená novinka nazvaná Skyline, která je zajímavá hned z několika důvodů a lze říci, že jednoznačně míří do poctivé střední třídy. Čím by si vás HMD Skyline tedy mohlo získat?

Vzhled s kapkou nostalgie

Pokud jste si již dobře prohlédli přiložené fotografie, možná vás napadlo, že ten design jste už někdy někde viděli. A máte samozřejmě pravdu. Inspirace dnes již takřka legendární 1485/Nokií N9 s operačním systémem MeeGo je zejména z čelní strany více než patrná. Současně lze také říci, že v dnešní době jsou ostré rohy poměrně originální a Skyline bude telefonem, který spolehlivě rozpoznáte i na dálku. Dodejme, že rámeček je hliníkový a záda z tvrzeného skla. Na těle se pak nachází uživatelsky programovatelné tlačítko.

Rychlé opravy v domácích podmínkách

HMD klade velký důraz na opravu svého telefonu, a to klidně v domácích podmínkách. Zadní kryt modelu Skyline lze uvolnit pomocí jediného šroubu a snadno pak přistoupit k výměně poškozeného displeje, ohnutého konektoru nebo baterie. Dle výrobce má výměna displeje nebo baterie zabrat maximálně 10 minut. Vše je zaštítěno spoluprací s iFixit a byly zveřejněny i ceny náhradních dílů. Například displej vyjde na 95 dolarů (zhruba 2,5 tisíce korun s daní), baterie na 25 dolarů (přibližně 650 Kč s daní) a nabíjecí konektor na 20 dolarů (odhadem 550 Kč s daní).

Prvenství v bezdrátovém nabíjení

Ačkoliv zde máme mobil střední třídy, HMD jej osadilo bezdrátovým nabíjením, a to dokonce s nejnovějším standardem Qi2. Využívat budete moci magnetické bezdrátové nabíjení, které v posledních letech mají pouze iPhony. HMD Skyline je tak prvním mobilem s Androidem, který tuto vymoženost přináší. Dodejme, že podporován je maximálně 15W výkon. Standardní kabelové nabíjení bude umožněno až 33 W a baterie má kapacitu 4 600 mAh.

Další výbava vypadá dobře

Těšit se můžete na 6,5" OLED displej s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 3. Výkon obstarává procesor Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu společně s 8 GB či 12 GB operační pamětí. Pro vaše data bude připravena 128GB, případně 256GB interní paměť a nechybí podpora až 512GB paměťové karty. Prostředí zajišťuje Android 14, přičemž výrobce slíbil 2 velké aktualizace systému a 3 roky bezpečnostních záplat. Výrobce láká i na speciální detoxikační režim, který vám může pomoci si odpočinout od sociálních sítí.

Překvapivě dobrá je foto výbava. Hlavní snímač se 108 megapixely a optickou stabilizací obrazu je doprovázen 13megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Dostalo se i na 50megapixelový teleobjektiv se 2× bezztrátovým zoomem.

Novinka HMD Skyline se na vybraných evropských trzích bude prodávat za 499 eur, což je přibližně 12,5 tisíce korun. O přímé dostupnosti v českých obchodech prozatím nemáme informace.