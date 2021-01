Lehce nostalgické ohlédnutí za Adobe Flash Playerem

Fotografie: Adobe

Počátek roku je vždy plný změn a svět internetu už nikdy nebude takový jako dřív. Oficiálně se s ním totiž rozloučil Flash Player, který bezmála čtvrtstoletí tvořil nedílnou součást webu a způsobu, jakým s ním pracujeme. Podle některých se tak mělo stát už dávno, přesto si však tato multimediální softwarová platforma zaslouží, abychom na ni vzpomínali v dobrém.

Jako vždy začneme osobní vzpomínkou. Vybavíte si, kdy jste na internetu poprvé narazili na něco ve Flashi? Já kupodivu ano – přihlouplá hříčka s mikrovlnnou troubou totiž najednou vůbec nevypadala, jako že to je „ten Internet“. Pro osvěžení a pro dovysvětlení později narozeným: na konci devadesátých let, kdy se Flash začal masivněji prosazovat, vypadal internet asi tak jako dnešní Wikipedie. Spousta textu, sem tam obrázek a blikající GIF reklamní banner byl asi tou nejdivočejší věcí.

Proto nelze nevzpomenout na to nadšení, kdy web najednou „mluvil“ a hlavně, byl interaktivní. Také si pamatuji, jak tehdejšímu počítači masivně hučel větrák a takováto hloupá hříčka skoro na maximum využila jeho schopnosti. I když se Flash nemohl po celou dobu své existence zbavit toho, že je „na hraní a na blbosti“, zcela jasně nám ukázal směr, kudy se bude internet, potažmo web, ubírat. Dnes vám s trochou nadsázky a skromnosti na novém počítači postačí spustit internetový prohlížeč, protože prakticky vše uděláte v něm.

S velkými možnostmi přicházejí velké problémy

Bohužel, každá průkopnická cesta přináší nemalé problémy a utrpení. Uzavřená platforma se stala symbolem pro neustále nové bezpečnostní chyby a jejich nekonečné záplatování. Určitě vám toto okno s výzvou k aktualizaci Flash Playeru přijde povědomé, protože se objevovalo častěji, než by bylo milé.

Tohle už vážně nechci nikdy vidět.

Všechno pak korunovaly snahy určitých prohlížečů, jak zajistit alespoň jakousi úroveň bezpečnosti, že se z Flashe stal plugin. Méně zkušený uživatel se tak mohl snadno ztratit v tom, co, kde a jak má aktualizovat, čímž se otevřela cesta asi k tomu nejběžnějšímu způsobu, jak infikovat něčí PC. Nejdříve jste nalákáni na atraktivní obsah, nezřídka kdy na stránkách věnujících se zobrazování lidské sexuality. Pro jeho zobrazení však musíte mít aktualizováno na nejnovější verzi. Pokud to uděláte přímo na zmíněné stránce, pak jste si do počítače nevědomky nainstalovali škodlivý software.

Skutečná, nebo falešná aktualizace?

Je třeba zabít Flash(e)

Z tohoto a mnoha dalších důvodů se tvůrci softwaru snažili všemožně vyhnout nasazení Flashe. Kupříkladu, pokud zapátráme v archivu mobilenetu, najdeme zde na toto téma následující články z let 2011 a 2012.

Jak vidno, Android, respektive Google, se pro své vlastní dobro od Flashe distancoval už velice dávno a podobně nekompromisní byl i Apple. A protože jsou to dnes hlavně mobilní platformy, které diktují směr vývoje, bylo o konci Flashe rozhodnuto už před pořádně dlouhou dobou. Ale znáte to – nejtěžší je zbavit se zlozvyků. A tak jsem kupříkladu ještě loni řešil, jaký internetový prohlížeč zvolit, abych v něm rozběhl konfigurátor na stránkách obchodu s nábytkem IKEA.

Vývoj Flashe jako by zrcadlil celý přístup lidí k výpočetní technice: od blbinek, legrácek a her až po seriózní využití, bez kterého bychom si už dnes internet nedokázali představit. I přes všechny jeho problémy tak nezbývá než zvolat: „Čest jeho památce!“