xiaomi-poco-f7

Po veleúspěšném modelu Poco F7 Pro do naší redakce zavítal také levnější sourozenec Poco F7, který má však stále rozhodně co nabídnout. Již jen při pohledu na cenu a použitý čipset si můžeme vzpomenout na nedávno uvedený Nothing Phone (3) stojící dvakrát tolik.

Za pár korun hodně muziky – nějak tak by se s trochou nadsázky dala definovat strategie společnosti Xiaomi u řady Poco. Ta byla dříve považována za vyloženě herní a nyní se snaží zaujmout nejen výkonem a herními funkcemi, ale zároveň mít poměrně civilní vzhled a také další přednosti. Dokázala nás v redakci novinka přesvědčit o svých kvalitách?

Obsah balení: se vším všudy

V černožluté krabičce najdeme telefon, šedé silikonové pouzdro a také dnes již raritní adaptér + USB-C/USB-A kabel.

Líbilo se nám kompletní obsah balení včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: stříbrná limitka pro hráče

Smartphony divize Poco (dříve Pocophone) jsou s námi již několik let, a tak není divu, že se postupem času designově docela dost změnily. Z mnohdy čistě plastových modelů se stala relativně prémiově vypadající zařízení, což dosvědčují i hliníkové rámečky testovaného Poca F7 či skleněná záda. Čest navíc máme s limitovanou edicí ve stříbrné barvě, která zcela evidentně cílí na hráče, ale zároveň podle mého názoru stále nevypadá přehnaně výstředně. K dispozici je také konzervativní černá a bílá, minimálně u testovaného modelu je však nutné počítat s náchylností skleněných zad na otisky prstů, které jsou viditelné v podstatě okamžitě, nevyhnete se tak častému leštění (či nošení pouzdra na telefonu).

Výrobce nic nepodcenil, ani co se odolnosti týče, když se chlubí ochranou IP68 testovanou do hloubky 2,5 m po dobu 30 minut. Někdo by mohl namítnout, že chybí IP69, avšak tato nová třída ochrany je skutečně již něčím „navíc“, což ocení jen velmi malé procento uživatelů, kteří zřejmě mají potřebu dezinfikovat svůj smartphone v myčce. Novinka se každopádně příjemně drží. Pokud však máte spíše menší dlaň, může pro vás být Poco F7 se 77,9 mm možná až příliš široké.

Na velmi slušné úrovni je také haptická odezva, jejíž intenzitu si můžete poměrně přesně nastavit, případně ji zcela deaktivovat. Pochopitelně nechybí ani fyzický slot, jenž pojme dvě nanoSIM, avšak žádnou paměťovou kartu, a standardní rozmístění fyzických tlačítek, která jsou na pravém boku. Výška vypínacího tlačítka i kolébky hlasitosti je bezproblémová, tj. tlačítka lze snadno nahmatat. Horní strana je kromě anténních předělů a zdířky mikrofonu designově čistá, což platí i pro levý bok. Za výhodu považuji rovněž fakt, že fotomodul příliš nevystupuje nad úroveň zad, což se dnes už příliš často nevidí.

Líbilo se nám odolnost IP68

hliníkové rámečky a skleněná záda

kvalitní haptická odezva

povedený design včetně možnosti pro hráče

fotomodul příliš nevystupuje

Nelíbilo se nám záda se snadno ušpiní

Displej: za jedna s hvězdou

Výrobce se vytáhl rovněž v oblasti displeje, který zaujme kromě velkorysé úhlopříčky 6,83" použitou technologií AMOLED, podporou 120Hz obnovovací frekvence i 3 840Hz PWM stmíváním, což ocení zejména uživatelé citliví na blikání. Použitý panel má také příkladně tenké a symetrické rámečky a nad rámec skla Gorilla Glass 7i jej chrání také fólie.

Na první pohled tak slibuje novinka parádní podívanou a mohu potvrdit, že tomu tak je i v reálu. Obrazovce v podstatě nelze nic vytknout v žádném ohledu. Nejedná se sice o panel LTPO, ten by však prospěl pouze výdrži, nikoli samotnému zážitku ze sledování. Co naopak vizuálně potěší, je podpora HDR10+ i certifikace Dolby Vision, na které například Samsung s oblibou šetří. Špičkový je i maximální jas se spolehlivou automatickou regulací a v neposlední řadě mohu pochválit i optickou čtečku otisků prstů. Její nahmatání je i vzhledem k velikosti zařízení snadné a funguje spolehlivě.

V nastavení na uživatele pouze čeká zbytečné softwarové omezení, kdy lze AoD režim aktivovat pouze na 10 sekund po klepnutí. Naštěstí jej lze s trochou hledání na internetu poměrně snadno obejít, i když neoficiálním způsobem vyžadujícím aktivaci vývojářského režimu. Toto rozhodnutí působí skutečně nešťastně a Xiaomi by od těchto limitací mělo upustit, neboť jej u modelu Poco F7 Pro nenajdete...

Líbilo se nám kvalitní displej s vysokým jasem

tenké rámečky

spolehlivá čtečka otisků prstů

podpora Dolby Vision i HDR10+

6,83" uhlopříčka

Nelíbilo se nám zbytečné softwarové omezení AoD (které lze poměrně snadno odstranit)

Zvuk: prostě paráda

Poco F7 pochopitelně disponuje stereo zvukem, který lze v nastavení vylepšit aktivací Dolby Atmos, případně si pohrát s ekvalizérem. Zvukový přednes je přitom velmi slušný, co se týče hlasitosti, ale také kvality, kde potěší například pěkný basový nádech.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: více než dostatek

Na rozdíl od čipsetu Snapdragon 8 Gen 3, který najdeme v modelu Pro, zde výkon obstarává novější Snapdragon 8s Gen4. Nejedná se sice o vyloženě vlajkový hardware, přesto má dostatek výkonu na roky dopředu a za více než dostačující bych se nebál označit ani 12 GB RAM LPDDR5X. Vše doplňuje 512GB úložiště UFS 4.1, čímž Poco F7 překonává Nothing Phone (3) se základním 256GB úložištěm UFS 4.0. Výkon je naprosto dostačující i pro náročnější hry, telefon má však tendenci se v náročných scénářích poměrně výrazně zahřát, což zpravidla snadno odhalí benchmarky. V rámci běžného používání jsem se však s tímto jevem samozřejmě nesetkal. Oproti modelu Poco F7 Pro je Poco F7 nabízeno výlučně s 512GB úložištěm.

Poco F7

Poco F7 Pro

Líbilo se nám vysoký výkon

512GB úložiště

Výdrž baterie: dlouhá výdrž a rychlé nabíjení

Velkou pochvalu si novinka zaslouží také v oblasti baterie, kde se Xiaomi odhodlalo nasadit kapacitu 6 500 mAh, díky čemuž se můžete těšit na velmi dlouhou výdrž. Mimochodem, Poco F7 určené pro Indii, má dokonce 7 550 mAh, bylo by tedy zajímavé vědět, zda je „tuzemské“ Poco F7 vybaveno stejně velkou baterií, jejíž kapacita byla uměle snížena, či se jedná o skutečně fyzicky odlišný akumulátor. V každém případě je Poco F7 s přehledem dvoudenním telefonem, který nezklame ani náročné hráče. Ti si tak i při náročných herních titulech s maximálním jasem displeje užijí dlouhé hodiny hraní. Podpora 90W drátového nabíjení (bezdrátová alternativa schází) pak znamená schopnost nabít novinku z 0 na 88 % za pouhých 30 minut, což je fantastické.

Líbilo se nám nadprůměrná kapacita baterie

velmi rychlé nabíjení

Konektivita: i tentokrát bez eSIM, zato s Bluetooth 6.0

V rámci konektivity nepřekvapí nutný základ v podobě systémů GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC, ale také NFC, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. O propojení se světem se pak stará dvojice nanoSIM, podpora eSIM však z nepochopitelných důvodů schází (čipset jako takový ji totiž zvládá).

Nelíbilo se nám chybí eSIM

Fotoaparát: potěší jen nenáročné?

Fotovýbava Poca F7 je do velké míry shodná s tou u verze F7 Pro, proto můžete počítat s průměrně fotící selfie kamerkou (zvládající však jen Full HD video) i rozumnou, avšak nijak úchvatnou, kvalitou ultraširokoúhlého objektivu. V tomto případě si podle mého názoru lépe vede například i levnější Nothing Phone (3a).

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 20 Mpx Světelnost objektivu f/1.5 f/2.2 f/2.2 Ohnisková vzdálenost 26 mm 15 mm 21 mm Velikost senzoru 1/1,95" 1/4" 1/4" Velikost pixelu 0,8 µm 1,12 µm 0,7 µm Označení senzoru Sony IMX882 OmniVision OV08F OmniVision OV20B Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření

Nejčastěji však budou uživatelé nepochybně používat primární senzor, který je oproti tomu u modelu Pro o něco menší, ale alespoň mu neschází optická stabilizace a ostření PDAF. Snímky z něj mají zpravidla dostatek detailů, poměrně líbivé barevné podání a také správně nastavenou expozici. Schopnost zachytit nestatické objekty by sice mohla být lepší, stejně jako práce s HDR, ale překvapivě se jedná o docela slušný fotoaparát a ani dvojnásobný digitální zoom vyloženě nezklame. Počítat je však nutné s mnohdy rozdílnou barevností fotografií z hlavního a ultraširokoúhlého objektivu a někdy i světelnými artefakty. Video lze natáčet maximálně ve 4K s 60 FPS.

Líbilo se nám rozumná fotovýbava

Software: hyper zážitek

Pro mnohé dost možná největší překážkou může být systém, respektive nadstavba Hyper OS, která jako taková funguje svižně a bez záseků, ale také může působit trochu těžkopádně a čas od času někde v systému můžete narazit na reklamu či nechtěné návrhy různých aplikací. Samozřejmě neschází balast v podobě předinstalovaných aplikací typu App Mall, Booking.com, Facebook, Amazon Shopping a celé řady dalších, včetně různých her. Naštěstí je lze vcelku snadno smazat, ale i tak by si je mohl výrobce odpustit. Podle dostupných informací by měla novinka obdržet čtyři velké aktualizace, tj. až na Android 19, a také 6 let bezpečnostních záplat. V polovině dubna měl však smartphone stále únorové bezpečnostní záplaty. Za výhodu lze nepochybně považovat také celou řadu funkcí umělé inteligence, ať už jde o překladač v reálném čase, úpravu fotografií a další.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

různé funkce AI

Nelíbilo se nám balast

Zhodnocení

Poco F7 je velmi zajímavým smartphonem, který osloví nejen hráče, ale všechny toužící po velké obrazovce, výkonném čipsetu a obří baterii s podporou rychlého nabíjení. Navíc budete nadšeni z kvalitního zobrazovacího panelu, schopné čtečky otisků prstů i dílenského zpracování. Pochválit naopak nelze zbytečnou absenci eSIM, softwarové omezení AoD a také (s ohledem na cenu) pouze průměrnou fotovýbavu. Bonusem budiž kompletní obsah balení včetně adaptéru i pouzdra.

Poco F7 je velmi zajímavým smartphonem, který osloví nejen hráče, ale všechny toužící po velké obrazovce, výkonném čipsetu a obří baterii s podporou rychlého nabíjení. Navíc budete nadšeni z kvalitního zobrazovacího panelu, schopné čtečky otisků prstů i dílenského zpracování. Pochválit naopak nelze zbytečnou absenci eSIM, softwarové omezení AoD a také (s ohledem na cenu) pouze průměrnou fotovýbavu. Bonusem budiž kompletní obsah balení včetně adaptéru i pouzdra.

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz