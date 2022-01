Řada Galaxy A od Samsungu patří stabilně mezi vůbec nejoblíbenější a uživateli nejvyhledávanější. Největší popularitě se pak těší kousky s pětkou v názvu. Nejnovějším přírůstkem je Galaxy A52s 5G, který přináší až nečekaně vyváženou výbavu okořeněnou vylepšeným procesorem. Jde o další trefu do černého s cenou kolem 10 tisíc korun?

Na úvod si řekněme, že v loňském roce Samsung vyprodukoval hned tři modely, které se zdánlivě jmenují stejně. Šlo o Galaxy A52, Galaxy A52 5G a Galaxy A52s 5G, které od sebe nemáte možnost rozeznat, neboť jsou jako jednovaječná dvojčata. Liší se však výbavou a jak lze vytušit, námi dnes testovaný Samsung Galaxy A52s 5G ji má nejlepší. Láká totiž nejen na schopné fotoaparáty, kvalitní AMOLED displej či zvýšenou odolnost, ale také na výkonný procesor.

Technické parametry Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2021, 10 990 Kč

Obsah balení: tradiční klasika

V malém prodejní krabičce naleznete kromě telefonu také vše potřebné, tím myslíme koncovku 15W nabíječky a USB kabel.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: povedlo se vše

Vzhledově nelze telefonu snad nic vyčíst. Ano, tělo sice není kovové, ale matný plast zadní strany je velmi precizně zpracovaný a telefon si méně znalí uživatelé mohou splést s mnohem dražšími Samsungy. Výhodou jest také to, že na povrchu neuvidíte prach ani otisky prstů. Tenká konstrukce a mírně zaoblené boky zase zajišťují skutečně pohodlné držení v ruce. Na zadní straně je výraznější modul fotoaparátu, který lehce vystupuje nad okolní povrch.

Na redakční test nám dorazila svěží varianta Awesome Mint, avšak pokud vám odstíny zelené příliš nesedí, můžete sáhnout po fialové, bílé i konzervativní tmavě šedé. Kromě pohodlného držení musím pochválit také dobrou odezvu bočních tlačítek. Za zmínku stojí také fakt, že se na telefonu nadále nachází 3,5mm jack, což je možná vůbec naposled, co jej u modelů řady Galaxy A5x vidíme.

Trumfem Galaxy A52s 5G je zvýšená odolnost se stupněm krytí IP67, což znamená, že mu nevadí prach ani voda. Ve střední třídě jde o velkou raritu, kterou kromě Samsungu nabízí už jen Xperie od Sony.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

dobře se drží

povedený design s matným povrchem zad

Displej: patří ke špičce

Na čelní straně se pod sklíčkem Gorilla Glass 5 nachází 6,5palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o jeden z nejlepších panelů, na který můžete ve střední třídě narazit. Je skvěle čitelný a s dostatečně vysokým jasem. Samozřejmostí je nejen automatická regulace jasu, ale taktéž režim Always-On, kdy máte vše důležité neustále na očích.

Došlo také k integraci optické čtečky otisků prstů do displeje, přičemž její funkce je poměrně obstojná a rozpoznání prstu spolehlivé. Další biometrickou možností rozpoznání je poté obličej uživatele, jedná se však pouze o méně bezpečný 2D sken pomocí fotoaparátu na čelní straně. Ten je mimochodem ukryt ve velmi malém průstřelu v displeji.

Režim Always-On

Líbilo se nám kvalitní Super AMOLED

120Hz obnovovací frekvence

dostatečný maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: bez výtek

Nadšení z displeje podtrhuje nasazení stereo reproduktorů, kdy se jeden nachází na spodní hraně a druhý těsně nad displejem. Telefon hraje nahlas a až překvapivě kvalitně, Samsung tak neponechal nic náhodě. Nechybí ani 3,5mm jack, při poslechu hudby se tak nemusíte spoléhat na redukci nebo bezdrátová sluchátka.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: Samsung přidal

Dostáváme se k vlastně jediné zásadní věci, která definuje písmeno „s“ v názvu Samsungu Galaxy A52s 5G – procesor. Jihokorejský výrobce totiž tentokrát nasadil skutečně výkonný Snapdragon 778G, který ve spolupráci s 6GB RAM vytváří dostatečně vysoký výkon, který postačí i náročnějším uživatelům. Standardní je pak 128GB úložiště, ze kterého zbývá po prvním zapnutí 111 GB volných. Naštěstí jsou ale podporovány až 1TB paměťovky, o místo tak nouze nebude.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: škoda toho nabíjení

Možná jste čekali, že Samsung konečně trochu přišlápne plyn v případě dobíjení baterie s kapacitou 4 500 mAh, jenže bohužel. Vrcholem je průměrný výkon 25 W, avšak v balení je pouze 15W nabíječka, kterou telefon budete dobíjet téměř 2 hodiny. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak to telefonu střední třídy vyloženě vyčítat nelze. Na každý pád se výdrž bezpečně pohybuje kolem 1,5 dne, přičemž dostat se k nabíjení obden není nereálné.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší nabíjení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita u Galaxy A52s 5G nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.0 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je i mobilní konektivita v sítích 5G, které fungují u všech českých operátorů.





Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: ceněná OIS

Zcela spolehlivě je Galaxy A52s 5G vybaven v případě fotoaparátů. Běžné focení zajistí 64megapixelový hlavní snímač, jehož velká výhoda spočívá v optické stabilizaci obrazu. Výsledné snímky jsou jedním slovem perfektní, a to nejen barevnou věrností, ale i ostrostí. Co více, velmi dobře si telefon poradí i v noci, kdy dokáže vykouzlit překvapivě prosvětlené snímky s minimem šumu.

64Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 5Mpx makro kamerka 5Mpx bokeh senzor 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.2 Ohnisko 26mm ?mm ?mm ?mm 26mm Velikost pixelů 0,8 µm 1,12 µm ? µm ? µm 0,8 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevný focus pevný focus pevný focus pevný focus

Dále je připraven 12megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát, kde Samsung zaslouží pochvalu za opravdu vysoké rozlišení, které zajistí, že i snímky z druhého fotoaparátu nijak nezklamou. Snad jen s výjimkou noci, kdy ve tmě nepochodíte.

Ačkoliv v prostředí můžete vidět, že by telefon snad mohl mít teleobjektiv, tedy i možnost přiblížení, jde jen o digitální vábení. Zbylé dva fotoaparáty slouží pro portrétní a makro snímky. Na druhou stranu mají neobvykle vyšší 5megapixelové rozlišení, jsou tak vcelku použitelné.

Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS s možností aktivace režimu Super stabilní (v takovém případě však jen ve Full HD a 30 FPS). Při natáčení ve 4K lze přepínat mezi hlavním a ultraširokoúhlým fotoaparátem, přechody však zcela plynulé nejsou.

Samsung Galaxy A52s (testovací video) – 4K, 30 FPS

Zbývá doplnit, že čelní kamerka se 32 megapixely je v drobném průstřelu displeje a zvládne pořídit rychle a kvalitně žádané selfíčko.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

povedený ultraširokoúhlý snímač

5Mpx makro kamerka

Software: perfektní

Prostředím je osvědčený Android s nadstavbou One UI od Samsungu. Optimalizace se povedla na jedničku a oceníte nejen přehlednost, ale i snadné ovládání jednou rukou, kupříkladu v nastavení. V současné době se telefon ještě spoléhá na Android 11 s prosincovými bezpečnostními záplatami, avšak na cestě je již nejnovější Android 12.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

pravidelné aktualizace

Zhodnocení

Jako velmi povedené a patřící mezi nejlepší ve střední třídě jsme hodnotili již Samsungy Galaxy A52 a A52 5G. Galaxy A52s 5G v jejich šlépějích pokračuje a vylepšuje procesor, který si to rozhodně zasloužil. Nyní tak mobilu již takřka není co vytknout. Snad jen otravně zdlouhavé nabíjení. Jinak před sebou máme smartphone se skvělým displejem i fotoaparáty, zvýšenou odolností, vyladěným prostředím a nijak přestřelenou cenou kolem 10 tisíc korun. Netřeba dodávat, že konkurence se bude hledat obtížně, avšak přeci jen to zkusíme.

Konkurence

Nepatrně dražší je aktuálně například Realme GT Neo2, které osloví všechny, kteří hledají ještě vyšší výkon. V ostatních oblastech však zaostává. Má horší fotoaparáty i prostředí a ani není odolné.

Ve hře je také Xiaomi 11T s vyšším výkonem a baterií o větší kapacitě. Nepodporuje však paměťové karty, má horší fotoaparát a chybí mu zvýšená odolnost.

Ani poslední konkurent v podobě Honoru 50 nemá zvýšenou odolnost. Dokáže však lákat na stylový vzhled, dlouhou výdrž a rychlejší nabíjení. Chybí mu však lepší fotoaparáty a nemá ani stereo reproduktory.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz