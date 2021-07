Po sérii levnějších telefonů OnePlus Nord s přívlastkem N10 a N100 čínský výrobce představil regulérního nástupce původního Nordu. Novinka využívá osvědčený 90Hz AMOLED displej, výkonný procesor od MediaTeku i extrémně rychlé nabíjení Warp Charge, tím však výčet zajímavých funkcí rozhodně nekončí. Jak se OnePlus Nord2 osvědčilo v běžném životě? To prozradí tato recenze.

OnePlus Nord2 neskrývá své ambice na to, stát se nejlepším telefonem v cenovém segmentu okolo 10 tisíc korun. Překoná konkurenci a povede se mu to, nebo tento na první pohled elegantní smartphone skrývá i nějaké zásadní nedostatky?

OnePlus Nord2 5G – videorecenze

Technické parametry OnePlus Nord2 5G 12/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,9 × 73,2 × 8,3 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 1200 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2021, 13 000 Kč

Obsah balení: bohatší, než byste očekávali

OnePlus Nord2 zaujme nejen originální krabičkou, ale také samotným obsahem. Kromě mobilu se uvnitř balení nachází napájecí/datový adaptér USB-A/USB-A v tradičním červenobílém provedení, průhledné silikonové pouzdro a také 65W adaptér. Samozřejmostí jsou pak manuály a také děkovný dopis od OnePlus.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: klame tělem

Novinka má velmi podobné rozměry i hmotnost jako původní OnePlus Nord, design však podle mě nyní působí prémiověji. Záda (i displej) chrání Gorilla Glass 5, zatímco rámeček je z polykarbonátu, což lze odtušit i díky absenci anténních předělů. Telefon v testované šedé variantě (Gray Sierra) má rovněž extrémně praktickou povrchovou úpravu zad, která se na slunci mírně třpytí, ale hlavně na sobě nezanechává ošklivé otisky prstů. Jedná se o jednu z nejlepších „anti-otiskových“ úprav, se kterou jsem se kdy setkal a výrobce si za ni zaslouží velkou pochvalu.

Dalším vítaným prvkem je posuvný přepínač zvukových režimů, který má ve světě smartphonů s Androidem snad jen OnePlus. Díky němu nemusíte vypínat zvuk přímo v rozhraní telefonu, ale jednoduše pohnete posuvníkem. Z dalších hardwarových prvků stojí za zmínku vypínací tlačítko s příjemnou odezvou i kolébka ovládání hlasitosti na levé straně umístěná ve stejné úrovni. Výška tlačítek mi nečinila žádný problém a dosáhl jsem na ně bez problémů. Stejně tak by neměli mít problém leváci.

Vibrace nepůsobí lacině, ale připomínají haptickou odezvu dražších smartphonů.

Zpracování telefonu působí velmi bytelně a (nejen) povedený modul fotoaparátu dodává zařízení šmrnc. Co by mohlo některé zklamat, to je absence certifikace zvýšené odolnosti. Výrobce nám však prozradil, že telefon prošel interním testováním a nemělo by jej rozházet postříkání vodou či déšť. Podobně drahá Xperia 10 III má přitom hned dvě certifikace zvýšené odolnosti a Samsung Galaxy A52 disponuje ochranou IP67. Za nijak extra výrazné mínus to však osobně nepovažuji.

Nakonec bych rád pochválil i kvalitní haptickou odezvu. Vibrace, slabší i silnější, nepůsobí lacině, ale naopak připomínají haptickou odezvu dražších smartphonů, což opět napomáhá k lepšímu pocitu z používání.

Líbilo se nám elegantní design odpovídající dražším telefonům

praktický povrch zad

posuvný přepínač zvukových profilů

skleněná záda s Corning Gorilla Glass 5

kvalitní haptická odezva

Nelíbilo se nám bez certifikace zvýšené odolnost

Displej: starý známý

Obrazovka o uhlopříčce 6,43" podporuje 90Hz obnovovací frekvenci a výrobce ji označuje jako Fluid AMOLED. Rozlišení Full HD+ i podpora HDR10+ obsahu zůstala zachována z původního Nordu, podobně jako ochrana v podobě Gorilla Glass 5. Kromě sklíčka se však můžete těšit také na výrobcem předinstalovanou ochranou fólii. Novinkou je ale zmenšení „průstřelu“ pro selfie kamerka, protože ta je tentokrát pouze jedna, nemusíte tak mít obavy, že by vás na displeji něco rušilo.

Z hlediska kvality použitého panelu si nemohu na nic stěžovat, má pěkné barvy, které jsou standardně zapnuty v saturovanějším režimu „Živý“, i opravdu tmavou černou a problém jsem neměl ani s maximálním jasem, který pohodlně dostačoval i na prohlížení venku během slunečného dne. Když k tomu přidáme propracovaný ambientní režim, který lze aktivovat poklepáním na displej či zvednutím telefonu, nemám si vesměs na co stěžovat. Snad jen optická čtečka otisků prstů s bílým podsvícením, která jinak reaguje pohotově a prst v 99 % případů rozpoznala, by mohla být o něco výš. Příliš nízké umístění čtečky otisků prstů v displeji však zdaleka není jen nešvarem tohoto telefonu, ale velkého množství dalších smartphonů.

Upravit si můžete i animaci čtečky otisků.

Chuť může spravit pěkně zpracovaný ambientní/Always-On režim, který lze „vyšperkovat“ několika různými styly digitálních i analogových hodin nebo pěkným ukazatelem toho, kolikrát telefon za den odemknete a kolik času jste na něm strávili. Upravit si můžete také animaci čtečky otisků prstů.

Líbilo se nám kvalitní 90Hz AMOLED panel

propracovaný ambientní/Always-On režim

spolehlivá čtečka otisků prstů

ochrana Gorilla Glass 5

dostačující max. světelnost

Nelíbilo se nám čtečka otisků prstů je příliš nízko

Zvuk: jedině stereo

OnePlus Nord2 přináší možnost hlasitého stereo poslechu, který obstarává spodní reproduktor a „sluchátko“ nahoře. Stereo efekt ani maximální hlasitost není vůbec špatná. Kvalita zvuku je však vzhledem k slabším basům a středům spíše průměrná. V každém případě chválím za nasazení sterea. 3,5mm jack však schází.

Líbilo se nám stereo zvuk

Nelíbilo se nám někomu může chybět 3,5mm jack

Výkon hardwaru: MediaTek umí

Mozkem novinky je 6nm procesor MediaTek Dimensity 1200 AI s grafickou jednotkou ARM G77 MC9 a na našem trhu 8/12 GB operační paměti LPDDR4 a 128/256GB úložištěm UFS 3.1. V testované vyšší konfiguraci s 12 GB RAM jsem se nikdy nesetkal s jakýmkoliv zpomalením či snad situací, kdy by se mobil zasekl. Vše fungovalo maximálně plynule, i benchmarkové testy dokazují značný nárůst výkonu oproti původnímu Nordu s procesorem Snapdragon 765G. Dimensity 1200 se tedy rozhodně netřeba obávat, jedná se o velmi povedený procesor. Z integrovaného 256GB úložiště, které, jak je u OnePlus zvykem, nelze rozšířit pomocí paměťových karet, si pak systém ukousne standardních 20 GB.

Líbilo se nám výkonný procesor od MediaTeku

až 12 GB RAM + až 256GB UFS 3.1 úložiště

Nelíbilo se nám někomu může scházet slot pro paměťovou kartu

Výdrž baterie: 1,5 dne s přehledem

Kapacita baterie činí 4 500 mAh, jedná se však v podstatě o dva bateriové články o poloviční udané kapacitě, které OnePlus nasadilo kvůli možnosti rychlého nabíjení Warp Charge 65. Právě díky němu je možné zařízení nabít za pouhých 10 minut na 50 % celkové kapacity a do 100 % za půl hodinky. K dispozici je v možnostech nastavení baterie i optimalizované noční nabíjení, které má omezit přebíjení baterie. Snížení výkonu nabíjení (například na 20 W) však chybí. V takovém případě budete muset použít méně výkonný adaptér. Bezdrátové nabíjení se bohužel nekoná, ale v dané cenové relaci to není velkým překvapením.

Kromě rychlého nabíjení mě však v žádném případě nezklamala ani výdrž na nabití, která je s přehledem (v mém případě převážně bez zapnutého režimu Always-On) 1,5 dne s 5 až 6 hodinami zapnutého displeje a používáním aplikací typu Google Chrome, Waze, Gmail, Telegram a Spotify.

Líbilo se nám extrémně rychlé nabíjení

dlouhá výdrž na nabití

Konektivita: 5G i VoLTE

Z konektivity se mohou zákazníci těšit na Bluetooth 5.2 (s podporou kodeků LDAC, AAC i aptX HD), moderní Wi-Fi 6, NFC i GPS, GLONASS, Beidou či Galileo. S operátorem Vodafone jsem otestoval také 5G či funkční VoLTE.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: vytknout mu lze máloco

Fotovýbava OnePlus Nord2 obsahuje kromě 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu a tak trochu zbytečného 2Mpx monochromatického snímače rovněž 50Mpx senzor Sony IMX766, který výrobce použil již u vlajkové řady OnePlus 9, kde se osvědčil jako velmi schopný ultraširokoúhlý objektiv. Tentokrát se však jedná o hlavní senzor s optickou stabilizací obrazu a světelností f/1.88, který standardně skládá čtyři pixely do jednoho a pořizuje 12,5Mpx snímky, které mě kvalitou příjemně překvapily. Barevnost je nastavená tak akorát, fotkám nechybí spousta detailů a v naprosté většině případů zvládne mobil správně nastavit expozici i HDR. Velmi solidní je překvapivě i dvojnásobný a občas i pětinásobný digitální zoom, maximální desetinásobné přiblížení však výsledky připomíná spíše již olejomalbu.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Monochromatický senzor Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx 32 Mpx Velikost senzoru 1/1,56" ? ? 1/2,8" Světelnost objektivu f/1.88 f/2.25 f/2.5 f/2.45 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 119,7° ? Velikost pixelů 1,0 μm ? μm ? μm 0,8 μm Ostření PDAF fixní fixní Stabilizace optická elektronická ne elektronická

Jako schopný se OnePlus Nord2 osvědčil i při pořizování večerních/nočních snímků, které dokáže hlavní snímač výrazně prosvítit. Menší úroveň „vysvícení“ očekávejte u ultraširokoúhlého objektivu, který však dokáže za dobrého světla pořídit pěkné snímky, které jsou barevností blízké hlavnímu snímači. Bohužel mu chybí autofocus, který by nahradil také dedikovanou makro kamerku a rozsah 120 stupňů je spíše průměrný. Třetím fotoaparátem je již zmíněný 2Mpx monochromatický senzor, který má podpořit černobílý barevný režim. Přidaná hodnota je však, slušně řečeno, diskutabilní.

Velmi dobrý dojem z fotoaparátů dotváří povedená aplikace, která je intuitivní a funguje pěkně svižně, či 32Mpx selfie kamerka, jež si hravě poradí s protisvětlem. Videa lze natáčet až v 4K rozlišení s 30 FPS na hlavní snímač, který využívá optickou stabilizaci obrazu, takže jsou pěkně stabilizovaná. Kvalita videí je i díky tomu v dané cenové třídě nadprůměrná.

OnePlus Nord2 Full HD 30 FPS

OnePlus Nord2 4K 30 FPS

Líbilo se nám povedená selfie kamerka

kvalitní hlavní snímač s OIS

překvapivě dobrý (digitální) zoom

nadprůměrná kvalita videa

Nelíbilo se nám zbytečný monochromatický senzor

Software: OxygenOS 11.3 se povedl

Nejnovější OxygenOS ve verzi 11.3 přináší klasické vychytávky typu Zen Mode či ambientní displej, ale také propracovaný herní režim, kde si můžete nastavit notifikace, záznam obrazovky nebo upravit dotyková nastavení. Nechybí ani možnost aktivace launcheru po krátkém podržení čtečky otisků prstů nebo široké možnosti nastavení ikonek, témat apod. Telefon běží velmi plynule nejen díky výkonnému hardwaru, ale také zásluhou nadstavby. Výrobce přitom garantuje dvě velké aktualizace systému a tři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám garance softwarové podpory

vychytávky od OnePlus

Zhodnocení

OnePlus Nord2 se zkrátka povedl a vyloženě nezklame v žádné z důležitých oblastí. Pokud se obejdete bez oficiální certifikace zvýšené odolnosti a slotu pro paměťové karty, můžete se těšit na skvěle odladěný smartphone s více než dostačujícím výkonem, skvělým hlavním fotoaparátem a extrémně rychlým nabíjením. Třešničkou na dortu je pak příslib relativně dlouhé softwarové podpory, která rozhodně není u telefonů okolo 10 tisíc korun běžná.

Konkurence

Toužíte-li po zvýšené odolnosti IP67 a třeba i 120Hz displeji, neměli byste si nechat ujít Samsung Galaxy A52. Nevýhodou LTE verze je méně výkonný procesor, chuť vám však možná spraví 3,5mm jack dostupný i u dražší varianty s 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč 9 990 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 4G 256+8 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 720G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč 10 606 Kč

Sony Xperia 10 III se chlubí velmi dlouhou výdrží na nabití vykoupenou pomalým nabíjením a oproti OnePlus Nord2 má výrazně slabší fotoaparát. Výhodou jsou však hned dvě zvýšené certifikace odolnosti i podpora paměťových karet.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 III Rozměry 154 × 68 × 8,3 mm , 169 g Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 690 , 2×2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz