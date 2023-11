Kontroverzní 14" MacBook Pro s 8 GB RAM v redakci. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před pár týdny odhalené inovované portfolio produktů Mac přineslo hned několik mezigeneračních změn, z nichž stojí rozhodně za zmínku nové procesory M3, ale také například ukončení 13,3" MacBooku Pro a jeho zastoupení 14" MacBookem Pro, který jsme přivítali v redakci. Právě testovaná (základní) konfigurace přitom způsobila značné pozdvižení u fanoušků řady Pro, neboť má nově (v základu) pouze 8 GB operační paměti, ačkoliv je nasnadě dodat, že Apple uvádí, že 8 GB u nových Maců nelze srovnávat s 8 GB u Windows. Podle Applu je 8 GB tzv. unifikované operační paměti (jak je zmíněno i na samotném balení) srovnatelných spíše s 16 GB RAM u konkurence. Částečně jsme tak rádi, že si můžeme otestovat právě tuto verzi a pokusit se vyvrátit, či naopak potvrdit, domněnky o tom, že je 8 GB zkrátka málo.

Obsah balení: kabel i 70W adaptér

Obsah balení, respektive zpracovaní (velikost, ale i použité materiály), je pro Apple velmi důležitý, což je velmi dobře patrné u iPhonů. Apple byl ostatně prvním výrobcem, který z krabiček telefonů odstranil nabíjecí adaptéry, čemuž se nejprve konkurence posmívala, ale následně se (již poněkolikáté) vydala v jeho šlépějích.

V případě MacBooku je však Apple naštěstí shovívavý k přísným kritériím na environmentální přístup (do roku 2030 si například vytyčil cíl stát se kompletně uhlíkově neutrálním, viz apple.com). To pro uživatele znamená, že v balení najdou MacBook, ale také 2metrový pletený USB-C/MagSafe kabel či 70W USB-C adaptér, kterým lze pochopitelně nabíjet nejen MacBook, ale třeba také iPad, iPhone, sluchátka AirPods či cokoliv jiného zakončeného tímto konektorem. Balení by pak nebylo zcela kompletní bez nálepek, které Apple rovněž neopomněl přiložit a jsou vyvedeny v černé barvě.

Skutečně je 8 GB „v základu“ dostačujících?

Již zmíněným velkým tématem u nového základního provedení 14" MacBooku Pro je dostatek RAM, respektive výkon, který se pokusíme otestovat nejen běžným používáním, ale také skrze benchmarky (například Maxon Cinebench 2024), jež by měly testovaný počítač vytížit nepochybně víc než běžná kancelářské práce technologického redaktora. Sledovat však budeme také výdrž na baterii a pochopitelně vám přineseme i pohled na celkový komfort používání, kvalitu displeje, reproduktorů, možnosti konektivity a další důležité aspekty. V tuto chvíli se nás rovněž můžete ptát na vše, co vás ohledně 14" MacBooku Pro s 8 GB RAM, 512GB úložištěm a novým procesorem M3 zajímá. Odpovědi naleznete přímo v komentářích nebo v připravované recenzi.