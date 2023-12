Apple MacBook Pro 14" M3

Špičkový výkon, perfektní konektivita nebo parádní miniLED displej. To je jen krátký výčet několika důvodů pro pořízení MacBooku Pro namísto lehčí verze Air. Povede se testované verzi s 8 GB RAM s mezigeneračně nižší cenou zaujmout i náročnější publikum?

Nový 14" MacBook Pro dorazil osazen čipsety M3, které slibují ještě více výkonu i lepší energetickou efektivitu. Základní provedení 14" MacBooku Pro je nově rovněž levnější (ve srovnání s nejlevnějším předešlým MacBookem Pro), zároveň však nabídne „pouze“ 8 GB RAM. Jak se právě tato specifikace osvědčila v testu?

Technické parametry Apple MacBook Pro 14" (2023) 512 GB (M3) Kompletní specifikace Konstrukce 31,3 × 22,1 × 1,6 mm , 1 550 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Mini LED, 14,2" (3 024 × 1 964 px) Chipset Apple M3 , Paměť RAM: 8 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: SD Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém macOS X Akumulátor 70 Wh , udávaná výdrž: 22 hodin Dostupnost , 49 990 Kč

Obsah balení: včetně nálepek

Obsah balení, respektive zpracovaní (velikost, ale i použité materiály), je pro Apple velmi důležitý, což je velmi dobře patrné u iPhonů. Apple byl ostatně prvním výrobcem, který z krabiček telefonů odstranil nabíjecí adaptéry, čemuž se nejprve konkurence posmívala, ale následně se (již poněkolikáté) vydala v jeho šlépějích.

V případě MacBooku je však Apple naštěstí shovívavý k přísným kritériím na environmentální přístup (do roku 2030 si například vytyčil cíl stát se kompletně uhlíkově neutrálním, viz apple.com). To pro uživatele znamená, že v balení najdou MacBook, ale také 2metrový pletený USB-C/MagSafe kabel či 70W USB-C adaptér, kterým lze pochopitelně nabíjet nejen MacBook, ale třeba také iPad, iPhone, AirPods či cokoliv jiného zakončeného tímto konektorem. Balení by pak nebylo zcela kompletní bez nálepek, které Apple rovněž neopomněl přiložit (jsou vyvedeny v černé barvě).

Líbilo se nám vše potřebné

Konstrukční zpracování: černá jen pro ty nejlepší

Nejnovější provedení 14" MacBooků Pro (jež definitivně nahradilo menší 13" variantu) lze pořídit ve třech barevných odstínech, ovšem (třeba na rozdíl od iPhonů) v tomto případě Apple odlišuje nabídku dle použitého procesoru a zbrusu novou Space Black (tedy vesmírně černou) nechává exkluzivně pro modely osazené čipsetem M3 Pro či M3 Max. Ti, kteří chtějí z jakéhokoliv důvodu sáhnout po procesoru M3, se tak budou muset spokojit s dvojicí dobře známých odstínů vesmírně šedá a stříbrná, v níž jsem nový MacBook testoval i já. Čistě teoreticky může být černá sice nejvíc „cool“, ale rovněž nejméně praktická, neboť budou případné škrábance či odřeniny o něco patrnější než u stříbrné či vesmírně šedé. Přesto se domnívám, že by bylo lepší, kdyby Apple ponechal všem zákazníkům dostupné všechny tři odstíny.

Přesuňme se však k samotnému designu, resp. konstrukci, která nepřináší žádnou revoluci a vychází z nám dobře známých tvarů a křivek. Do rukou se mi tak dostalo prémiově zpracované zařízení s tradičně minimalistickým výzorem, jež je „tlusté“ (či štíhlé) pouhých 1,55 cm, široké 31,26 cm vysoké 22,12 cm. Díky tomu je 14" MacBook Pro relativně kompaktní a pohodlně se vměstná do aktovky i batohu. Navíc působí velmi robustně, skutečně jsem tak nemusel mít obavy z toho, zda například nemůže dojít k nějakému poškození (či snad prohnutí šasi), když uložím notebook do dalšími věcmi napěchovaného batohu. Testovaná verze s procesorem M3 má pak drobnou výhodu v oblasti hmotnosti, neboť je se svými 1,55 kg zhruba o 60 gramů lehčí než výkonnější provedení s M3 Pro a M3 Max. Žádné pírko to každopádně není. Pokud pro vás představuje hmotnost skutečně prioritu, můžete zvážit nákup 13" Airu, který je takřka o 0,3 kg lehčí, případně jiného ještě lehčího notebooku obecně.

Klávesnice, touchpad a konektory

Jak již bylo zmíněno, z hlediska kvality zpracování je 14" MacBook Pro klasicky precizním kusem hardwaru. Osobně jsem byl rovněž spokojen s výkrojem v blízkosti touchpadu, skrze nějž lze velmi jednoduše MacBook rozevřít (aniž by se zvedla samotná základna) i maximálním úhlem rozevření víka displeje, který postačí i pro práci ve vlaku a podobně. Rovněž z pohledu hlučnosti jsem o aktivním chlazení (verze s M3 má oproti výkonnějším provedením pouze jeden větráček) v podstatě nevěděl, a to i když jsem měl počítač položený nesprávně na polštáři či jiném měkkém povrchu, který MacBooku chlazení komplikoval.

Zmínku si zaslouží rovněž klávesnice, která má tradičně regulovatelné podsvícení (včetně 12 funkčních kláves), ale také Touch ID. Vzhledem k výřezu v displeji je samozřejmě škoda, že novodobé MacBooky Pro ověřením Face ID nedisponují, avšak nutno dodat, že Touch ID funguje ukázkově. Prst rozpozná spolehlivě a věřím, že mnoho uživatelů by mohlo Touch ID preferovat před Face ID, i když se evidentně (dle historie iPhonů) jedná pouze o zvyk. Samotná klávesnice je pak velmi komfortní i během psaní delších textů, má příjemný zdvih, ideální odezvu a zároveň není hlasitá, takže s ní rozhodně nebudete rušit spící členy domácnosti apod. Jediným pro mě trochu nepříjemným prvkem byla úzká (i když vysoká) klávesa Enter. Uvědomuji si, že i v tomto případě bude komfort značně ovlivněn tím, na co je daný uživatel zvyklý, ale přesto se domnívám, že je praktičtější delší (a nižší) Enter než použité řešení. Stejně tak pravá a levá směrová šipka by mohla zabírat celou plochu namísto uspořádání do tvaru obráceného písmene „T“.

Verze s procesory M3 Pro a M3 Max mají jeden konektor navíc.

Velmi kladně hodnotím touchpad, který se zkrátka řadí k tomu nejlepšímu, na co lze u notebooků obecně narazit. Podporuje nejrůznější gesta, která vás MacBook velmi rychle naučí si osvojit, je dostatečně velký a má skvělou odezvu. A s chválením budu pokračovat, neboť si velký palec nahoru MacBook Pro zaslouží i za konektorovou výbavu, ostatně právě i proto je to „Pro“ model. I když i ta může být mírně „osekaná“ s ohledem na volbu čipsetu.

Na bocích zařízení tak najdeme dvojici USB-C (USB 4.0) s Thunderboltem 4, skrze něž lze přenášet data rychlostí až 40 Gb/s, využívat jako DisplayPort nebo skrze ně zařízení nabíjet (a pochopitelně i nabíjet propojené příslušenství). Verze s procesory M3 Pro a M3 Max pak mají jeden stejný konektor navíc. Ve výbavě dále neschází praktický nabíjecí konektor MagSafe 3, jehož připnutí/odepnutí je otázkou sekundy a samozřejmě má tu výhodu, že když zakopnete o kabel, nestrhnete celý MacBook, neboť se magnety okamžitě odpojí. Z další výbavy nesmíme opomenout ani dnes stále velmi praktický 3,5mm jack, HDMI 2.1 či slot pro paměťové karty SDXC. Nasazení klasického SDXC (nikoliv menší verze „micro“) zřejmě vychází z úmyslu ulehčit práci profesionálním kameramanům a fotografům, neboť tato zařízení stále využívají tradiční velikost.

Líbilo se nám povedený design

kvalitní zpracování

famózní touchpad s chytrými gesty

spolehlivé Touch ID v klávese

tichá klávesnice s příjemnou odezvou

obecně bohatá konektorová výbava

Nelíbilo se nám omezenější konektorová výbava u verze s procesorem M3

barevné provedení Space Black dostupné pouze pro M3 Pro a M3 Max

tvar klávesy Return nemusí každému vyhovovat

Displej: to nejlepší od Applu

Jedním z velkých lákadel MacBooků Pro je nepochybně displej, který má špičkové parametry, z nichž rozhodně stojí za vypíchnutí technologie Liquid Retina XDR. Pod tímto označením se ukrývá zobrazovací panel miniLED s velmi vysokým rozlišením 3 024 × 1 964 pixelů, tenkými rámečky, jasem až 1 600 nitů a podporou až 120Hz obnovovací frekvence. Netřeba dodávat, že miniLED najdeme například u těch nejdražších televizorů a vyniká vysokým jasem a schopností (podobně jako OLED) vykouzlit fantastický kontrast díky tomu, že umí velmi precizně regulovat podsvícení pixelů. I díky tomu je podívaná jedním slovem parádní.

U MacBooků Pro se setkáme s lesklou povrchovou úpravou, která je v podstatě standardem u displejů určených pro profesionální využití, ale také s diskutovaným výřezem. Přiznám se, že jakožto uživatel počítače s Windows (s obrazovkou bez jakéhokoliv výřezu) jsem neměl s výřezem žádný problém a nijak mě „netahal“ za oči ani nepohoršoval, i když by obrazovka esteticky nepochybně vypadala lépe bez něj. Ukrývá se v něm navíc 1080p webkamera, nutno však dodat, že schopnosti propojení Maců a iPhonů umožňují pro videohovor klidně využít i hlavní kameru iPhonu, která nabídne vyšší kvalitu. Když však chcete rychle odbýt nečekaný videohovor, jistě kvalitu webkamerky oceníte, stejně jako schopnost mikrofonů zachytit velmi kvalitně zvuk.

Líbilo se nám miniLED displej s jemným rozlišením

tenké rámečky

120Hz obnovovací frekvence

1080p kvalitní webkamera i mikrofony

Nelíbilo se nám někoho může pohoršovat výřez

Zvuk: zkrátka parádní

Přednes zvuku u testovaného MacBooku Pro je zkrátka neuvěřitelný a přiznám se, že s takto hutným a kvalitním zvukem jsem se zřejmě u žádného jiného podobně velkého notebooku doposud nesetkal. V šasi se ukrývá celkem šest reproduktorů, které umí vykouzlit skutečně prostorový zvuk, jenž je v omezeném měřítku klidně srovnatelný s domácím kinem a skvěle vás vtáhne do děje. Velkou předností je rovněž již zmíněný 3,5mm jack, ale pochopitelně i možnost zprostředkovat prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy v kombinaci s AirPods (standardním provedením 3. generace a AirPods Pro) či větších AirPods Max.

Líbilo se nám 3,5mm jack

fantastická kvalita zvuku

Výkon hardwaru: skutečně postačí 8 GB RAM?

Konečně se dostávám k tolik kontroverznímu osazení základního provedení s čipsetem M3 pouhými 8 GB unifikované operační paměti. Apple tvrdí, že se 8 GB této RAM směle může rovnat s 16 GB RAM u běžného počítače s Windows či jiným operačním systémem, kde je ale pravda?

MacBook Pro jsem během používání zkusil potrápit oblíbeným benchmarkem Cinebench 2024, který jsem pouštěl i několikrát opakovaně za sebou, stejně jako (dle mých možností) náročnějším používání. To se v mém případě rovná otevření několika spíše kancelářských programů, ale hlavně internetovému prohlížeči (Safari i Chrome) s desítkami záložek, přičemž jsem třeba ještě na pozadí kompletně zálohoval iPhone. Musím uznat, že ač jsem se snažil sebevíc, MacBook se mi nepovedlo úspěšně „utahat“, pouze jednou jsem se dočkal delšího „zamyšlení“, které však ani nepřišlo v nijak na výkon extra náročné situaci, mohlo se tedy jednat spíše o vinu softwaru.

Otevřeně však přiznávám, že na počítači nestříhám videa, nedělám v 3D grafických programech a zkrátka se nevěnuji činnostem, kvůli nimž se modely Pro mnohdy kupují. Mé osobní stanovisko je tedy takové, že 8 GB běžnému smrtelníkovi postačí, potom však vyvstává otázka, zda by si nevystačil i s 8 GB RAM (a o něco méně výkonným čipsetem) u MacBooku Air. Už jen z logiky toho, že předešlý MacBook Pro startoval na 16 GB RAM a nějak tak se očekává, že i za pár let bude mít MacBook Pro spolehlivě dostatek výkonu, se domnívám, že i toto základní provedení mělo mít dvojnásobnou porci RAM. 512GB úložiště totiž zůstalo netknuté, přitom by bylo paradoxně možná lepší, kdyby základní verze měla jen poloviční úložiště, ale zachovala si 16 GB RAM, neboť úložiště lze rozšířit poměrně snadno.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám řada Pro by měla mít již v základu 16 GB RAM

Výdrž baterie: nenechá vás ve štychu

Novinka je osazena baterií o kapacitě 70 Wh, což je 2,4 Wh méně než u modelů se zbylými procesor M3. Přesto tato kapacita podle mě každému bohatě postačí, neboť v podstatě nemáte šanci baterii vybít během jednoho (a někdo možná ani během dvou) běžných 8 až 9hodinových pracovních dnů. Při sledování dvouhodinového filmu skrze program VLC s relativně vysokým jasem obrazovky například došlo k úbytku kapacity baterie zhruba o 11 %, z čehož si můžete udělat představu o tom, že výdrž u MacBooku Pro skutečně problém nepředstavuje.

Vzhledem k velmi dlouhé výdrži jsem nabíjel spíše jen sporadicky, k dispozici je možnost nabíjet 70 W (dodávaným adaptérem), případně si připlatit za 96W adaptér a nabíjet o trochu rychleji. Výhodou těchto adaptérů je, že jsou zakončeny USB-C výstupem (samicí), tudíž k nim lze připojit jakýkoliv USB-C kabel.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

Software a konektivita: W‑Fi 6E a Bluetooth 5.3

Po stránce konektivity nelze novince nic vytknout, neboť disponuje nejnovější Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3, ale ani k operačnímu systému macOS Sonoma nemám nic negativního. Během používání vše fungovalo příkladně, nesetkal jsem se s žádnými bugy či snad padajícími aplikacemi a celkově jsem byl s uživatelským zážitkem z používání nového MacBooku Pro velmi spokojen.

Výhodou produktů Apple je pak tradičně jejich bohatý ekosystém, kdy tak můžete například pokračovat v práci ve stejné aplikaci na MacBooku, kterou jste dříve měli otevřenou na iPhonu a podobně. Výhodou je i již zmíněné možnost využití k videohovorům kamer iPhonu, provázané notifikace a mnohé další. Nespornou předností MacBooků je rovněž absence jakéhokoliv balastu, na který u počítačů a Windows občas natrefím.

Líbilo se nám Wi-Fi 6E

bohatý a promyšlený ekosystém

Zhodnocení

Nový 14" MacBook Pro je celkově velmi povedené zařízení, ovšem osobně bych doporučoval si připlatit za verzi s procesorem M3 Pro, která nabídne v základu již standardních 16 GB RAM, na které jsme zvyklí a třeba i jeden praktický konektor navíc. Testované provedení má sice pro průměrně náročného i mírně náročnějšího uživatele výkonu více než dost, ale ti skutečně náročnější by již mohli pocítit limity operační paměti i procesoru, a to minimálně z dlouhodobějšího hlediska.

S přihlédnutím k označení „Pro“ se se pak v případě testované konfigurace s 8 GB RAM jedná o jakousi základní či snad „lite“ verzi, respektive vstup do segmentu profesionálních MacBooků.

Konkurence

Konkurencí může být MacBook Air s procesorem M2, který je oblíbeným pracovním nástrojem milionů uživatelů po celém světě. U nejnovější generace se navíc můžete spolehnout na velmi výkonné, ale zároveň energeticky efektivní procesory od Applu, které MacBooku propůjčují skvělou výdrž.

Přejít do katalogu Apple MacBook Air (2022) 512+8 GB Konstrukce 304,1 × 215 × 11,3 mm , 1 240 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,6" (2 560 × 1 664 px) Procesor 2×1,1 GHz Paměť RAM: 8 GB , disk: 512 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (53 Wh)

Zajímavou alternativou je také Surface Laptop 5, který nabídne povedený displej s poměrem stran 3:2 (avšak pouze IPS LCD), povedenou klávesnici i reproduktory. Nevýhodou je vyšší hmotnost či slabší konektorová výbava.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Microsoft Surface Laptop 5 13,5 Konstrukce 308 × 223 × 14,5 mm , 1 297 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,5" (2 256 × 1 504 px) Procesor Paměť RAM: 16 GB , disk: 256 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (47 Wh)

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz