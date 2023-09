Apple bude nabíjet AirPods Pro pomocí USB-C

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zkratka USB-C byla před dnešním akcí Applu asi tou nejskloňovanější. Pro telefony je to po těch dlouhých letech zásadní změna, ale ta by neměla smysl, pokud by nepostihla i další příslušenství. Tak to ostatně vyžaduje EU.

Proto se stalo, co se dalo očekávat. Apple oznámil, že AirPods Pro se nyní budou dodávat s nabíjecím pouzdrem USB-C. To umožní uživatelům nového iPhonu 15 nabíjet sluchátka stejným kabelem pro obě zařízení. Sluchátka bude možné nabíjet i z iPhonu, jak uvedl Apple během prezentace. Může se to jevit jako velká revoluce, ale na funkcí zpětného nabíjení jsou majitelé telefonů s Androidem zvyklí už delší dobu.

Přechod AirPods Pro na USB-C je pokračováním postupného osvojování tohoto konektoru společností Apple a následují Mac, iPad, iPhone i příslušenství, jako je dálkové ovládání Apple TV 4K. Během prezentace Apple také oznámil přepracovaný pár svých kabelových sluchátek EarPods, která obsahují USB-C.

Proměna portfolia na přístroje napájení USB-C však není kompletní. Na keynote nepadlo ani slovo o oblíbených modelech AirPods nebo AirPods Max. Spekuluje se, že by na ně mohlo dojít v průběhu příštího roku.