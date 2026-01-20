Konec „pilulky“ u iPhonů? LTPO+ displej umožní menší průstřel a nejen to

Produkty značky Apple jsou dlouhodobě známé důrazem na kvalitu svých dodavatelů. Paradoxně jsme tak občas svědky situace, kdy výrobci daných součástek vyrábějí pro Apple technologicky vyspělejší komponenty, než jaké používají u vlastních produktů. V tomto duchu mají dorazit i nové LTPO+ OLED panely.
Technologie LTPO+ je zkratkou pro „Low-Temperature Polycrystalline Silicon Oxide Plus“. Zatímco standardní LTPO s námi je již několik let, z pohledu uživatele přináší především vyšší energetickou efektivitu. Obrazovka díky ní dokáže v malých krocích měnit obnovovací frekvenci a zajistit její pokles až na hodnotu 1 Hz (u některých moderních smartphonů dokonce ještě méně). Například při statických úkonech, jako je prohlížení fotografií, se frekvence sníží na minimum, čímž šetří baterii. Totéž platí pro režim Always-On. Přídomek „Plus“ pak označuje novou generaci této technologie, která je v úspoře energie ještě důslednější, jak uvádí ETNews (viz etnew.com) .
LTPO+ panel by se měl objevit ještě letos v řadě iPhone 18 Pro a také v očekávaném ohebném modelu iPhone Fold. Kromě nižší energetické náročnosti přináší i další klíčový benefit – umožňuje změnu designu průstřelu displeje. U nových iPhonů bychom se tak měli dočkat klasického kruhového výřezu v levém rohu, který známe od konkurence, namísto stávající „pilulky“. Funkcionalita Dynamic Island i pokročilé rozpoznávání obličeje však zůstanou zachovány. Prvky potřebné pro Face ID (tedy infračervená kamera, laserový projektor a tzv. flood illuminator) se totiž díky novému panelu přesunou přímo pod obrazovku. Zatímco modely 18 Pro a 18 Pro Max si rozpoznávání obličeje ponechají, u iPhonu Fold se spekuluje o biometrii v podobě Touch ID, takže průstřel bude sloužit zřejmě pouze pro selfie kameru.
Apple využívá několik dodavatelů zobrazovacích panelů, ke kterým relativně nedávno přidal i čínské BOE. Nejdůležitější roli však stále sehrává jihokorejský Samsung a také LG. Tyto dvě značky se postarají o dodávky pro letošní iPhony 18 Pro i iPhone Fold, přičemž Samsung má navíc zajistit ohebný displej bez viditelného ohybu.
Načíst všechny komentářePřidat názor