Unikly první střípky informací o specifikacích skutečného ohebného iPhonu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Samsung se v posledních letech do velké míry profiluje nejen implementací AI funkcí do smartphonů, s čímž přišla (v masovém měřítku) jako první, ale také jako výrobce tzv. foldables neboli ohebných telefonů. Přestože nebyla první společností, která uvedla smartphone s ohebným displejem, je nyní suverénně největším výrobcem těchto smartphonů a na našem trhu nabízí ohebné modely à la tablet, ale také typu véčka. Samsung si zároveň v minulosti s oblibou rád rýpnul do Applu za to, že iPhony nějakou vlastnost postrádají, ačkoliv ji později sám zkopíroval. Aktuálně si však může zcela oprávněně utahovat z Applu, který nedisponuje ohebným telefonem, což by se ale snad mělo v nadcházejícím roce či dvou změnit. A jak by mohl takový ohebný iPhone vypadat?

Na sociální síti X se objevily první střípky informací od uživatele s přezdívkou QQ_Timmy, které je pochopitelně nutné brát (stejně jako všechny úniky) s rezervou, ale přesto mohou posloužit pro utvoření představy o tom, jak by mohl ohebný iPhone vypadat. A na co se tedy můžeme těšit? Únik je na informace relativně bohatý a po (strojovém) překladu se můžeme dozvědět, že první ohebný iPhone by měl mít ve složeném stavu 9,2 milimetru a v rozloženém stavu 4,6 milimetru. Vnitřní obrazovka, respektive její jedna část, má mít 6,1", celkem bychom podle úniku měli mít úhlopříčku přesahující 12".

Stran data uvedení únik hovoří o podzimu roku 2026, ohebný iPad, případně MacBook, by pak mohl dorazit v roce 2027. S ohledem na úhlopříčku je také evidentní, že se Apple zaměří na skládačku typu tablet, nikoliv véčko. Za výrobou by měl stát Foxconn, dodavatelem obrazovky jihokorejský Samsung. V oblasti fotovýbavy bychom se měli dočkat přinejmenším hlavního a ultraširokoúhlého objektivu. V oblasti baterie by se měla celková kapacita blížit 5 000 mAh a baterie by se měla skládat standardně ze dvou článků.

Zda budou uvedené informace pravdivé a skutečně se dočkáme takovéhoto ohebného iPhonu, zůstává s otazníkem, specifikace však rozhodně vypadají zajímavě.