Apple je jedničkou trhu, skokanem roku se však vedle Nothing stal i Pixel

Ioannis Papadopoulos
3
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Xiaomi si drží stabilní pozici, ze srovnání si odneslo bronzovou medaili
  • Prodeje Pixelů meziročně vzrostly o čtvrtinu, v případě značky Nothing se jednalo dokonce o 31 %

Analytická společnost Counterpoint Research nás pravidelně zásobuje detailními přehledy o úspěších i přešlapech jednotlivých hráčů na poli mobilních telefonů. Aktuální data za uplynulý rok 2025 přitom přinášejí zajímavé srovnání, ze kterého jako jednoznačný vítěz vystupuje cupertinský Apple. Ten se v loňském roce stal největším výrobcem smartphonů na světě, k čemuž mu dopomohl úctyhodný meziroční nárůst dodávek o rovných 10 %. Apple si tak pro sebe ukousl rovných 20 % z celkového tržního „koláče“, čímž se mu podařilo v přímém souboji porazit jihokorejský Samsung. Ten sice rovněž rostl (konkrétně o 5 %), ale jeho 19% tržní podíl tentokrát na prvenství nestačil. Apple za tento úspěch vděčí nejen velmi silnému startu aktuální řady iPhonů 17, ale údajně také neutuchající popularitě série iPhone 16 na trzích, jako je Indie či Japonsko.

Na třetí příčce se již tradičně usadilo čínské Xiaomi. Se svým 13% tržním podílem si udrželo stabilní pozici, a přestože jeho dodávky meziročně v podstatě stagnovaly, stále si drží bezpečný odstup od zbytku konkurence. Za pozornost stojí také mírné posílení značky Vivo, která si polepšila o 3 %, zatímco konkurenční Oppo naopak zaznamenalo 4% pokles. Skutečně zajímavé věci se však dějí v kategorii „ostatních“, kam spadají i „noví“ vyzyvatelé. Podle analytiků si zde mimořádně dobře vedl Google s řadou Pixel, u které poptávka vzrostla o rovnou čtvrtinu. Ještě zářnějším příkladem je pak londýnský startup Nothing, proslavený svým netuctovým designem. Ten zaznamenal meziroční nárůst prodejů o 31 %, což naznačuje, že sázka na odlišnost se vyplácí. V kontextu celkových prodejů má pochopitelně Google i Nothing ještě co dohánět, přesto se však jedná o solidní úspěch.

Značka 2023 2024 2025 Meziroční změna dodávek (%)
Apple 19 % 18 % 20 % +10 %
Samsung 19 % 18 % 19 % +5 %
Xiaomi 13 % 14 % 13 % 0 %
vivo 8 % 8 % 8 % +3 %
oppo 9 % 8 % 8 % -4 %
Ostatní 32 % 33 % 32 % -1 %
Counterpoint, , ,
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, kolík procent Nothingu z prodejů tvoří levnější podznačka CMF?
Jim Bob
Jim Bob
Pokud jsem předloni prodal 1000 mobilů a loni o 30 % víc (300 kusů plus) nebo jsem předloni prodal milion a loni o 1% víc (10 000 kusů plus)...Kdo na tom bude líp? Tyhle procentuální propočty mě moc neberou....
Ben Ben
Ben Ben
Hehe. Procenta. Nedávno sem viděl tabulku prodejů 24/25 v ČR, kde svítilo u Googlu nárůst o 90%. Což vypadá krásně. Než se člověk podívá na kusy a to konkrétně z cca 11k na 21k. Asi 1% našeho trhu. 😃 Teda ne že bych to Googlu nebo Nothingu nechtěl přát... ale zatím není za co.
