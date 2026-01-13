Apple je jedničkou trhu, skokanem roku se však vedle Nothing stal i Pixel

Analytická společnost Counterpoint Research nás pravidelně zásobuje detailními přehledy o úspěších i přešlapech jednotlivých hráčů na poli mobilních telefonů. Aktuální data za uplynulý rok 2025 přitom přinášejí zajímavé srovnání, ze kterého jako jednoznačný vítěz vystupuje cupertinský Apple. Ten se v loňském roce stal největším výrobcem smartphonů na světě, k čemuž mu dopomohl úctyhodný meziroční nárůst dodávek o rovných 10 %. Apple si tak pro sebe ukousl rovných 20 % z celkového tržního „koláče“, čímž se mu podařilo v přímém souboji porazit jihokorejský Samsung. Ten sice rovněž rostl (konkrétně o 5 %), ale jeho 19% tržní podíl tentokrát na prvenství nestačil. Apple za tento úspěch vděčí nejen velmi silnému startu aktuální řady iPhonů 17, ale údajně také neutuchající popularitě série iPhone 16 na trzích, jako je Indie či Japonsko.
Na třetí příčce se již tradičně usadilo čínské Xiaomi. Se svým 13% tržním podílem si udrželo stabilní pozici, a přestože jeho dodávky meziročně v podstatě stagnovaly, stále si drží bezpečný odstup od zbytku konkurence. Za pozornost stojí také mírné posílení značky Vivo, která si polepšila o 3 %, zatímco konkurenční Oppo naopak zaznamenalo 4% pokles. Skutečně zajímavé věci se však dějí v kategorii „ostatních“, kam spadají i „noví“ vyzyvatelé. Podle analytiků si zde mimořádně dobře vedl Google s řadou Pixel, u které poptávka vzrostla o rovnou čtvrtinu. Ještě zářnějším příkladem je pak londýnský startup Nothing, proslavený svým netuctovým designem. Ten zaznamenal meziroční nárůst prodejů o 31 %, což naznačuje, že sázka na odlišnost se vyplácí. V kontextu celkových prodejů má pochopitelně Google i Nothing ještě co dohánět, přesto se však jedná o solidní úspěch.
|Značka
|2023
|2024
|2025
|Meziroční změna dodávek (%)
|Apple
|19 %
|18 %
|20 %
|+10 %
|Samsung
|19 %
|18 %
|19 %
|+5 %
|Xiaomi
|13 %
|14 %
|13 %
|0 %
|vivo
|8 %
|8 %
|8 %
|+3 %
|oppo
|9 %
|8 %
|8 %
|-4 %
|Ostatní
|32 %
|33 %
|32 %
|-1 %
Načíst všechny komentářePřidat názor