Vyhlížený iPhone Fold s ohebným displejem nabídne konstrukci z hliníku a titanu

Očekávání spojená s prvním skládacím smartphonem od Applu, předběžně nazývaným iPhone Fold, stále rostou. Nejnovější informace od 9to5mac naznačují (viz 9to5mac.com), že společnost Apple plánuje inovativní přístup ke konstrukci rámu zařízení, který by měl zajistit optimální kombinaci pevnosti a nízké hmotnosti. Podle analytické zprávy od Jeffa Pu by měl iPhone Fold využívat směs titanu a hliníku pro svůj rám.
Tato volba materiálu je obzvláště zajímavá, neboť Apple v poslední době experimentuje s různými kovy u svých prémiových modelů. Zatímco u standardních iPhonů se firma vrátila k hliníku, u skládacího modelu je nutné řešit zvýšené nároky na odolnost a zároveň minimalizovat váhu, která je u konkurentů často kritizována. Přechod na hybridní titanovo-hliníkovou konstrukci by mohl Applu pomoci dosáhnout vyváženého poměru.
Předchozí spekulace od jiného prominentního analytika, Ming-Chi Kuoa, naznačovaly, že rám by mohl být vyroben výhradně z titanu, přičemž hliník by byl použit pouze pro mechanismus pantu. Zdá se, že Apple své plány buď změnil, nebo může existovat více různých prototypových verzí, na kterých si americká společnost zkouší vhodný typ konstrukce.
Očekává se, že iPhone Fold bude mít kompaktní vnější 5,5" displej a hlavní, skládací obrazovku o úhlopříčce 7,8". Je zajímavé, že se předpokládá absence technologie Face ID. Namísto toho by měla být integrována technologie Touch ID. S příchodem tohoto nového formátu je také spojován operační systém iOS 27, který by měl přinést řadu funkcí a vylepšení navržených speciálně pro unikátní skládací konstrukci. Apple bude muset vyřešit optimalizaci aplikací pro dva druhy displeje a ideálně i pro chvíle, kdy budete chtít v práci pokračovat na jiném displeji, než na kterém jste ji začali.