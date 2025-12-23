mobilenet.cz na sociálních sítích

Podívejte se na první výkresy skládacího iPhonu. Apple hodlá vsadit na kompaktnost

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple by mě nasadit široké zařízení s velmi malou tloušťkou
  • Hlavní fotoaparáty by mohly být převzaté z iPhonu 17

Německý server iPhone-ticker (viz iphone-ticker.de) přinesl exkluzivní pohled na uniklé CAD výkresy, které poodhalují technické detaily dlouho očekávaného skládacího iPhonu. Podle těchto nákresů se Apple rozhodl pro konstrukci typu „knížka“, podobnou řadě Galaxy Z Fold od Samsungu. Výkresy potvrzují, že vývoj se zaměřuje především na minimalizaci tloušťky a odstranění mezery v místě ohybu, která trápila dřívější skládací zařízení. Ve složeném stavu by měl být skládací iPhone široký 83,8 milimetrů, vysoký 120,6 milimetrů a tlustý 9,6 milimetrů.

Apple iPhone Fold
Možná podoba iPhonu Fold generovaná AI Perplexity

V rozloženém stavu se pak tloušťka celého zařízení sníží na 4,8 milimetrů, což je velmi působivé, pokud se to skutečně potvrdí. Na druhou stranu Samsung to umí ještě v tenčím provedení. Apple si má dávat záležet na konstrukci a ohebném kloubu. Mechanismus využívá složitou soustavu ozubených kol, která by měla zajistit extrémní odolnost a hladký chod.

CAD nákresy možné podoby iPhonu Fold

Vnější displej bude široký s úhlopříčkou 5,49". Tato informace mimochodem nahrává spekulacím, že by podobně vypadající zařízení měl připravovat i Samsung. Vnitřní panel iPhonu Fold by pak měl mít úhlopříčku 7,76". Z výkresů lze také vyčíst, že by měl skládací iPhone mít duální hlavní fotoaparát, zřejmě srovnatelný s iPhonem 17. V displeji pak bude buď menší, nebo větší průstřel pro kamerku pro videohovory.

Připravuje se Samsung na ohebný iPhone? Údajně pracuje na široké skládačce
Přečtěte si také

Připravuje se Samsung na ohebný iPhone? Údajně pracuje na široké skládačce

Nadále však nejsou k dispozici žádné konkrétnější informace, avšak není divu. Představení prvního iPhonu s ohebným displejem je totiž v plánu zřejmě až v září 2026 a do té doby se může mnohé změnit.

iphone-ticker.de, ,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Hnus velebností.
Jako bych viděl nepovedený design Pixelu fold 🤣
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Tak to bude asi vážné, když už unikly nákresy. Že by konečně?
