Podívejte se na první výkresy skládacího iPhonu. Apple hodlá vsadit na kompaktnost

Německý server iPhone-ticker (viz iphone-ticker.de) přinesl exkluzivní pohled na uniklé CAD výkresy, které poodhalují technické detaily dlouho očekávaného skládacího iPhonu. Podle těchto nákresů se Apple rozhodl pro konstrukci typu „knížka“, podobnou řadě Galaxy Z Fold od Samsungu. Výkresy potvrzují, že vývoj se zaměřuje především na minimalizaci tloušťky a odstranění mezery v místě ohybu, která trápila dřívější skládací zařízení. Ve složeném stavu by měl být skládací iPhone široký 83,8 milimetrů, vysoký 120,6 milimetrů a tlustý 9,6 milimetrů.
V rozloženém stavu se pak tloušťka celého zařízení sníží na 4,8 milimetrů, což je velmi působivé, pokud se to skutečně potvrdí. Na druhou stranu Samsung to umí ještě v tenčím provedení. Apple si má dávat záležet na konstrukci a ohebném kloubu. Mechanismus využívá složitou soustavu ozubených kol, která by měla zajistit extrémní odolnost a hladký chod.
Vnější displej bude široký s úhlopříčkou 5,49". Tato informace mimochodem nahrává spekulacím, že by podobně vypadající zařízení měl připravovat i Samsung. Vnitřní panel iPhonu Fold by pak měl mít úhlopříčku 7,76". Z výkresů lze také vyčíst, že by měl skládací iPhone mít duální hlavní fotoaparát, zřejmě srovnatelný s iPhonem 17. V displeji pak bude buď menší, nebo větší průstřel pro kamerku pro videohovory.
Nadále však nejsou k dispozici žádné konkrétnější informace, avšak není divu. Představení prvního iPhonu s ohebným displejem je totiž v plánu zřejmě až v září 2026 a do té doby se může mnohé změnit.
Jako bych viděl nepovedený design Pixelu fold 🤣
