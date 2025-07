První iPhone s ohebným displejem by všem mohl vytřít zrak. Jak to Apple dokáže?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple údajně pokračuje ve vývoji svého prvního skládacího zařízení, přičemž se objevují informace o klíčové inovacích, která by mohla překonat hlavní slabinu stávajících ohebných telefonů – viditelnou rýhu v displeji. Podle analytiků, jako je Ming-Chi Kuo (viz mingchikuo.craft.me), bude dodavatelem těchto pokročilých panelů společnost Samsung, což je trochu paradox, vzhledem k tomu, že ani nejnovější skládací telefony od Samsungu samy o sobě stále nemají zcela neviditelný přehyb.

K dosažení tohoto průlomového výsledku má skládací iPhone využívat speciální kovovou desku, která bude řídit napětí vznikající ohýbáním displeje. Hlavním dodavatelem těchto desek má být firma Fine M-Tec. Toto řešení naznačuje, že Samsung Display vyvíjí pro Apple na míru šité panely a inovativní mechanismus pantu, který minimalizuje tlak na ohebnou obrazovku. Cílem je nabídnout uživatelsky prémiový zážitek bez vizuálních kompromisů, které doprovázely dřívější generace skládacích zařízení.

Pokud se tyto informace potvrdí, Apple by mohl výrazně posunout vnímání skládacích telefonů a demonstrovat svůj závazek k dokonalosti, i když to znamená delší vývojový cyklus. Schopnost eliminovat viditelnou rýhu by představovala významnou konkurenční výhodu a potvrdila by, že Apple vstupuje do segmentu skládacích telefonů až ve chvíli, kdy dokáže nabídnout řešení, které splňuje jeho vysoké standardy pro design a uživatelskou zkušenost.

Na druhou stranu je stále otázka, kdy přesně Apple svůj skládací iPhone oficiálně představí. Do té doby jej může kdokoliv předstihnout, včetně Samsungu. Ten bude jednak taktéž připravený a jednak současná generace jeho vlajkové skládací lodi Galaxy Z Fold7 má rýhu v místě ohnutí displeje velice nenápadnou.