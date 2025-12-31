mobilenet.cz na sociálních sítích

Díváme se na ohebný displej pro Apple? Samsung ukázal panel bez viditelného ohybu

Michal Pavlíček
Díváme se na ohebný displej pro Apple? Samsung ukázal panel bez viditelného ohybu
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Displej má také schovanou čelní kamerku
  • Nasazen by mohl být i v řadě Galaxy Z Fold od Samsungu

Telefony s ohebným displejem by se v dohledné době mohly zbavit jednoho ze svých neduhů. Na mysli máme viditelné místo ohybu, které je patrné aktuálně zejména na cenově dostupnějších kouscích, méně, respektive zcela minimálně na dražších, například na Samsungu Galaxy Z Fold7. A právě Samsung na probíhajícím veletrhu CES 2026 prezentuje ohebný panel, který již viditelný ohyb nemá. S fotografiemi ptišel známý informátor Ice Universe (viz x.com).

Samsung

I po rozevření tak displej není ovlivněn ohybem, který například zhoršuje čitelnost z úhlů. Současně displeji chybí jakýkoliv průstřel a Samsung zde zřejmě nasazuje kamerku skrytou pod displejem.

Samsung
Porovnání ohebného displeje bez viditelného ohybu vlevo, s viditelným ohybem vpravo

Tento typ panelu od Samsungu by mohl využít Apple pro svůj chystaný iPhone Fold, jehož výhodou má být právě okem neviditelný ohyb na displeji. Zatímco iPhone Fold by se měl představit zřejmě v září, ještě dříve dorazí novinky od Samsungu. Ať už jde o Galaxy Z Fold8 nebo široká verze Foldu, v obou případech je nasnadě, že Samsung ukáže vrchol svého vývoje a nasadí nejlepší možný ohebný panel.

Takto by mohl vypadat iPhone Fold. Applu se podaří eliminovat viditelný ohyb – aktualizováno
Přečtěte si také

Takto by mohl vypadat iPhone Fold. Applu se podaří eliminovat viditelný ohyb – aktualizováno

x.com/UniverseIce, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze