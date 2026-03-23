Konec další velké mobilní značky? Prý se už brzy stáhne z Evropy

Marek Vacovský
Fotografie: OnePlus
  • Známý tipér tvrdí, že čínské OnePlus může omezit působení v USA, Evropě i Velké Británii
  • Firma však podobné spekulace opakovaně popřela

Jak upozornili kolegové z androidauthority.com, značka OnePlus se opět dostává do centra pozornosti kvůli spekulacím o možném omezení svého působení na klíčových globálních trzích. S informací aktuálně přišel známý tipér Yogesh Brar, který na sociální síti X naznačil, že firma může výrazně přehodnotit svou mezinárodní strategii.


Podle jeho tvrzení by se společnost měla nadále soustředit především na domácí čínský trh, zatímco v dalších regionech by mohlo dojít k omezení aktivit. Nejvíce by se změny každopádně měly dotknout Spojených států, Velké Británie a Evropy, tedy i našeho trhu.

Zajímavým detailem zprávy, kterou můžete vidět výše, je pak zmínka o Indii, která by měla pro firmu zůstat i nadále klíčovým trhem, ovšem OnePlus by mělo v nejlidnatější zemi světa nabízet výhradně dostupnější modely střední a nižší třídy, což může s ohledem na ekonomickou sílu obyvatelstva dávat smysl. Nicméně je to současně také odklon od strategie, na které OnePlus vyrostlo – tedy nabízet vlajkové telefony za dostupnější ceny. Tento krok však může nepřekvapivě souviset i se zdražováním operačních pamětí a dalšího hardwaru, kvůli čemuž je logicky stále složitější nabízet výkonný hardware za rozumné ceny.

Skončí další velká značka? OnePlus to popírá
Pro kontext je ale také důležité dodat, že aktuální informace nejsou nijak potvrzené a samotné OnePlus se proti podobným tvrzením vymezuje už od začátku roku. Nicméně to se spekulovalo o konci pobočky v Indii, takže OnePlus nelhalo, když v lednu uvedlo: „Chtěl jsem vyvrátit některé mylné informace, které se šíří o OnePlus India a jeho provozu. Fungujeme jako obvykle a budeme v tom pokračovat,“ uvedl Robin Liu, CEO OnePlus India.

Připomeňme také, že OnePlus v poslední době čelí nejen tržním turbulencím, ale i právnímu tlaku. Tchaj-wanské úřady totiž v minulosti vydaly zatykač na generálního ředitele Petea Laua kvůli údajně nelegálním náborovým praktikám – firma měla bez povolení najmout přes 70 místních inženýrů pro vývoj a testování zařízení. A i tento případ přichází v kontextu širšího regulačního tlaku – v roce 2025 totiž čelila společnost i vyšetřování v USA kvůli podezření na neautorizovaný přenos dat na servery v Číně a na podzim odhalila vážnou bezpečnostní chybu v OxygenOS, která umožňovala aplikacím číst SMS zprávy. A to vše se samozřejmě může podepsat na stažení značky ze západních trhů. Chybělo by vám OnePlus? Budeme rádi, když se s námi podělíte o názor v diskuzi pod článkem.

Ben Ben
Není se čemu divit. Posledním modelem OnePlus ztratilo svou identitu úplně. Navíc downgrade ve foťácích fakt nepotěšil. A i když se pár skalních fanoušků nebo recenzentů snažilo přesvědčit, že výsledky horší nejsou, tak ale furt to nemění nic na tom, že mohly být lepší při zachování stejného hw z loňska nebo ještě lepší při upgradu.

Škoda každé značky ale co už...
Patrik Čech
Vzhledm k tomu, že osekané OnePlus 15R stál 20K (nyní teda zlevněn na 16K) jako jiné a lepší značky, tak by zde opravdu nechyběl. ColorOS je za mě nejlepší nadstavba, ale tu zde nabídne samotné Oppo i realme.
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 13:07
OPPO nahradil Oneplus a ten tu bude místo něj.
Frank McIntosh
15 let na našem trhu a končí, konkurence je velká
