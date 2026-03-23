Konec další velké mobilní značky? Prý se už brzy stáhne z Evropy

Jak upozornili kolegové z androidauthority.com, značka OnePlus se opět dostává do centra pozornosti kvůli spekulacím o možném omezení svého působení na klíčových globálních trzích. S informací aktuálně přišel známý tipér Yogesh Brar, který na sociální síti X naznačil, že firma může výrazně přehodnotit svou mezinárodní strategii.
OnePlus is shutting down in select Global markets..— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 23, 2026
China business will stay unaffected.
India market will mostly get budget & mid-range products
(Not a good news for US, UK & EU customers)
Podle jeho tvrzení by se společnost měla nadále soustředit především na domácí čínský trh, zatímco v dalších regionech by mohlo dojít k omezení aktivit. Nejvíce by se změny každopádně měly dotknout Spojených států, Velké Británie a Evropy, tedy i našeho trhu.
Zajímavým detailem zprávy, kterou můžete vidět výše, je pak zmínka o Indii, která by měla pro firmu zůstat i nadále klíčovým trhem, ovšem OnePlus by mělo v nejlidnatější zemi světa nabízet výhradně dostupnější modely střední a nižší třídy, což může s ohledem na ekonomickou sílu obyvatelstva dávat smysl. Nicméně je to současně také odklon od strategie, na které OnePlus vyrostlo – tedy nabízet vlajkové telefony za dostupnější ceny. Tento krok však může nepřekvapivě souviset i se zdražováním operačních pamětí a dalšího hardwaru, kvůli čemuž je logicky stále složitější nabízet výkonný hardware za rozumné ceny.
Pro kontext je ale také důležité dodat, že aktuální informace nejsou nijak potvrzené a samotné OnePlus se proti podobným tvrzením vymezuje už od začátku roku. Nicméně to se spekulovalo o konci pobočky v Indii, takže OnePlus nelhalo, když v lednu uvedlo: „Chtěl jsem vyvrátit některé mylné informace, které se šíří o OnePlus India a jeho provozu. Fungujeme jako obvykle a budeme v tom pokračovat,“ uvedl Robin Liu, CEO OnePlus India.
Připomeňme také, že OnePlus v poslední době čelí nejen tržním turbulencím, ale i právnímu tlaku. Tchaj-wanské úřady totiž v minulosti vydaly zatykač na generálního ředitele Petea Laua kvůli údajně nelegálním náborovým praktikám – firma měla bez povolení najmout přes 70 místních inženýrů pro vývoj a testování zařízení. A i tento případ přichází v kontextu širšího regulačního tlaku – v roce 2025 totiž čelila společnost i vyšetřování v USA kvůli podezření na neautorizovaný přenos dat na servery v Číně a na podzim odhalila vážnou bezpečnostní chybu v OxygenOS, která umožňovala aplikacím číst SMS zprávy. A to vše se samozřejmě může podepsat na stažení značky ze západních trhů. Chybělo by vám OnePlus? Budeme rádi, když se s námi podělíte o názor v diskuzi pod článkem.
Škoda každé značky ale co už...
