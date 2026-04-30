Tablet pro opravdu náročné. Přichází OnePlus Pad 4 se Snapdragonem 8 Elite Gen 5

OnePlus oficiálně představil (viz oneplus.com/in) svůj nejnovější tablet, OnePlus Pad 4, který cílí na uživatele hledající výkon, velký displej a chytré funkce. Dominantou tabletu je bezpochyby jeho velký 13,2" IPS LCD displej. Ten se pyšní rozlišením 3 392 × 2 400 pixelů, 12bitovou barevnou hloubkou a podporou Dolby Vision HDR. Maximální jas dosahující 1 000 nitů zajišťuje skvělou čitelnost i na přímém slunci. Samozřejmostí je i podpora stylusu.
O výkon nového OnePlus Pad 4 se stará procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Uživatelé si budou moci vybrat mezi variantami s 8 GB LPDDR5x RAM nebo 12 GB LPDDR5T RAM, přičemž úložiště je dostupné ve verzích 256 GB a 512 GB.
Jedním z hlavních lákadel je i velmi slušná baterie s kapacitou 13 380mAh a podporou 80W drátového nabíjení. Multimediální zážitek umocňuje soustava osmi reproduktorů, slibující bohatý a prostorový zvuk. Tablet OnePlus Pad 4 se pouští i do světa umělé inteligence. Je vybaven funkcemi OnePlus AI poháněnými Google Gemini, které zahrnují pokročilý překlad, shrnování textů, asistenta pro psaní, hlasového asistenta a populární funkci Circle to Search pro snadné vyhledávání obsahu na obrazovce.
K OnePlus Pad 4 se dostává nejprve na indický trh, kde základní verze 256+8 GB vyjde v přepočtu na zhruba necelých 16 tisíc korun i s daní. Varianta 512+12 GB se pak nabízí v přepočtu za 17 tisíc korun s daní. Dostupnost na trzích v Evropě prozatím není známa.
Technické parametry OnePlus Pad 4Kompletní specifikace
|Konstrukce
|289,7 × 209,8 × 5,9 mm, 672 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 13,2" (3 392 × 2 400 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|13 380 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
Čtečku opět nemá?
