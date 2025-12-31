Konec legendy? ASUS v roce 2026 zřejmě nepředstaví žádný nový smartphone

Značka ASUS se do historie mobilních technologií zapsala jako jeden z nejzajímavějších výrobců, který se nikdy nebál odvážných a neotřelých experimentů. Můžeme si připomenout například nepříliš staré modely řady Flip, které disponovaly unikátním otočným fotomodulem vybaveným precizním krokovým motorem a využívajícím tekutý kov pro efektivní chlazení. Kromě těchto inovací ASUS přivedl na svět také špičkově vybavené herní smartphony z řady ROG, které dlouhodobě definovaly svůj segment. Ještě nedávno měl navíc ve svém portfoliu skvěle vybavené kompaktní vlajkové lodě, které byly na trhu vítanou a tak trochu i ojedinělou „anomálií“. Vše dobré však jednou končí a vzhledem k vývoji, který jsme mohli sledovat v loňském roce, se nyní stále hlasitěji spekuluje o tom, zda ASUS neponechá mobilní odvětví konkurenci, nebo si přinejmenším pro letošní rok nedá od výroby telefonů pauzu.
Právě loňský rok, během něhož ASUS uvedl na trh v podstatě pouze model ZenFone 12 Ultra, byl možná oním pomyslným začátkem konce. Zmíněný telefon byl totiž v mnoha ohledech pouhou modifikací dříve představeného ROG Phonu 9 (Pro), nikoliv skutečně svébytným modelem, jak bylo u této značky dříve zvykem. Výrobce navíc u tohoto zařízení nasadil poměrně ambiciózní cenovku, což v kombinaci s celkovým dojmem vytvořilo produkt, který bylo jen velmi obtížně možné doporučit – což jsme ostatně podrobně shrnuli i v naší dobové recenzi.
Aktuálně přichází se zprávou o možném konci mobilního angažmá společnosti ASUS server DigiTimes Asia (viz digitimes.com), jenž se odkazuje přímo na prodejce smartphonů na Tchaj-wanu. Ti podle dostupných informací již nemají možnost objednávat další přístroje od svých distributorů a z kuloárů se k nim doneslo, že činnost této divize měla být ukončena k 31. prosinci 2025. Společnost ASUS navíc údajně následně potvrdila, že pro rok 2026 neplánuje uvést žádná nová zařízení, ačkoliv jedním dechem dodala, že veškerá podpora v oblasti servisu, záruk či softwarových aktualizací zůstane pro stávající majitele i nadále plně zachována.
Je nutné zdůraznit, že se v tuto chvíli stále nejedná o oficiální vyjádření společnosti, a proto je vhodné brát veškeré tyto informace s určitou rezervou. Nicméně scénář, kdy se ASUS rozhodne ukončit či alespoň na čas přerušit své působení v extrémně konkurenčním prostředí smartphonů, se jeví jako poměrně reálný. Ostatně není to tak dávno, kdy se i jiné velké a tradiční značky, jako například LG a částečně i Sony, rozhodly své kapacity raději orientovat na perspektivnější odvětví a trh s chytrými telefony opustit nebo výrazně omezit.
