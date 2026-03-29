V hlavní roli opravdu velká baterie. OnePlus Nord 6 bylo oficiálně představeno

Nabídku OnePlus oživuje již tradiční zástupce střední třídy, který je letos označený jako Nord 6 (viz oneplus.in). Projevila se u něj změna vzhledu, která z části kopíruje výše postavené modely z řady 15.
Nord 6 je postaven na 6,78" displeji AMOLED s vysokým rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz. Panel má špičkový jas 3 600 nitů. Je zde zabudovaná optická čtečka otisků prstů a 32megapixelová přední kamerka. Spolehnout se můžete i na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu dle stupňů krytí IP68 a IP69. Dostalo se také na vojenský standard MIL-STD-810H.
Telefon spoléhá čipset Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu, který je spárován s 8 GB LPDDR5X RAM a 256GB UFS 4.1 úložištěm. Operační systém OxygenOS 16 je založen na Androidu 16 a obsahuje sadu OnePlus AI, která zahrnuje AI Eraser, AI Summary, AI Reply a několik dalších funkcí poháněných Google Gemini. Hlavním trumfem je nová baterie s nadprůměrnou kapacitou 9 000 mAh. Podporováno je 80W drátové nabíjení a 27W drátové reverzní nabíjení.
Na zadní straně se nachází dvojice fotoaparátů. Hlavní snímač Sony LYTIA-600 má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekundární snímač je OmniVision OV08F, což je ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely.
Nové OnePlus Nord 6 se začne prodávat nejprve na indickém trhu, kde má základní verze 256+8 GB stát v přepočtu zhruba 10 tisíc korun i s daní. Prozatím není jisté, zda se modelu Nord 6 dočkáme také u nás.
Technické parametry OnePlus Nord 6 512 GB
|Konstrukce
|162,5 × 77,5 × 8,5 mm, 217 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
Načíst všechny komentářePřidat názor