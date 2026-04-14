Výjimečně výkonný tablet? Jeden takový chystá OnePlus

Nabídka tabletů od OnePlus by se v brzké době měla opět rozrůst. A tentokrát o vůbec ten nejlepší kousek, který je čínský výrobce aktuálně schopný nabídnout. Oficiálně na připravovaný model již výrobce láká, kdy na obrázku můžeme vidět siluetu poměrně velkého tabletu se dvěma fotoaparáty na zadní straně.
OnePlus novinku doprovází sloganem „Výjimečný výkon“, což dává tušit, že tablet bude cílen na velmi náročné uživatele. Předpokládá se, že bude nasazen procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 s až 16GB operační pamětí. Pravděpodobně bude použit 13,2" displej a 512GB úložiště typu UFS 4.1.
Oficiální název zařízení OnePlus prozatím neprozradilo, avšak spekuluje se, že by se mohlo jednat o model Pad 3 Pro, čímž by tedy stanul nad již prodávaným OnePlus Pad 3. V nejbližších týdnech by připravovanou novinku mohl výrobce více odhalit a uvidíme, s jakou výbavou se vytasí.