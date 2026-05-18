OnePlus Ace 7 jako kapesní elektrárna? Uniklé informace slibují šílené parametry

Marek Vacovský
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Čínské OnePlus již pilně pracuje na nástupci loňského modelu Ace 6, který se momentálně nachází ve fázi testování
  • Hlavním tahákem chystané novinky má být extrémní obnovovací frekvence panelu, která by mohla dosáhnout až hodnoty 240 Hz
  • Podle renomovaného insidera zařízení šokuje také masivní baterií o kapacitě 9 000 mAh s podporou rychlého 100W nabíjení

Přestože od říjnového představení modelu Ace 6 uplynulo teprve půl roku, na světlo světa se dostávají první zásadní informace o jeho nástupci. Ty navíc pocházejí od uznávaného technologického insidera Digital Chat Station z čínské sociální sítě Weibo (viz weibo.cn). Podle jeho zdrojů se každopádně OnePlus Ace 7 aktuálně nachází ve fázi funkčního prototypu, přičemž hardwarové specifikace vyrážejí dech.

Srdcem chystané novinky se stane špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, což telefonu zajistí místo na absolutním vrcholu současného výkonnostního žebříčku. Výkon si pak užijete skrze 6,78" displej s jemným rozlišením 1,5K. Tím nejzajímavějším parametrem je však plánovaná obnovovací frekvence. Výrobce se údajně rozhoduje mezi dvěma hodnotami: konzervativnější (přesto nadstandardní) variantou je 185 Hz, nicméně mluví se i o 240 Hz, což je hodnota, kterou dnes běžně nevídáme ani u prémiových herních monitorů, natož u chytrých telefonů.

Jak tlumočí gsmarena.com (viz gsmarena.com), dalším dechberoucím parametrem je kapacita akumulátoru. OnePlus totiž plánuje do těla přístroje vměstnat baterii o kapacitě 9 000 mAh. To je hodnota, která téměř dvojnásobně překonává standard dnešních vlajkových lodí. A aby doplňování energie takto obřího článku netrvalo věčnost, dostat se má na 100W nabíjení přes kabel.

Vzhledem k použitému procesoru a vysoké obnovovací frekvenci displeje pak bude klíčové udržet telefon v optimálních teplotách. Inženýři OnePlus údajně proto v rámci prototypu experimentují s integrovaným aktivním chladicím ventilátorem. Zda se toto mechanické řešení objeví i ve finálním prodejním kusu, však zatím nebylo stoprocentně rozhodnuto.

Pokud každopádně OnePlus dodrží svůj tradiční roční cyklus uvádění nových generací hardwaru, oficiálního představení modelu Ace 7 bychom se měli dočkat kolem letošního října. A vzhledem k tomu, že je telefon teprve ve fázi raného testování, lze v následujících měsících očekávat příval dalších informací. Dodejme však jedním dechem, že je pravděpodobné, že se s tímto špičkově vybaveným telefonem nejspíše neseznámíme v ČR, neboť bude nejspíše určen především pro domácí čínský trh.

