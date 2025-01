Kompaktní Galaxy S25 a Galaxy S25+ vsází na výkon a pokročilou AI, bude to stačit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kromě nejlépe vybaveného modelu Galaxy S25 Ultra jsme se dočkali také dvojice zástupců s označením Galaxy S25 a Galaxy S25+. Tyto dostupnější a o něco menší vlajkové telefony jihokorejského výrobce nabízejí špičkový výkon, teleobjektiv i veškeré vymoženosti AI, avšak mezigeneračně se u nich příliš mnoho nezměnilo.

Série Samsung Galaxy S25 zhubla v pase a přidala AI funkce

Každý gram se počítá

Dvojice novinek je na první pohled velmi podobná předchůdcům, a to i díky tomu, že Samsung v tomto případě neměnil hranatý design za zakulacený, jako tomu bylo u Galaxy S25 Ultra. Rozměrově jsou telefony mezigeneračně takřka identické, liší se pouze tím, že jsou nově tenčí a o něco lehčí. Jedná se však pouze o pár gramů; menší Galaxy S25 váží 162 gramů (oproti 167 gramům u Galaxy S24) a větší Galaxy S25+ 190 gramů, přičemž model Galaxy S24+ váží 196 gramů. Na rozdíl od Galaxy S25 Ultra, u kterého došlo k redukci hmotnosti o celých 14 gramů (zejména díky přepracované technologii propojení integrovaného pera S Pen s telefonem), jsme se v tomto případě velkých změn nedočkali.

Mírně štíhlejší tělo – Galaxy S25 má 7,2 mm a Galaxy S25+ 7,3 milimetrů (rozdíl je v obou případech mezigeneračně 0,4 milimetru) – však může přispět k o něco pohodlnějšímu používání. Zejména v kombinaci s novými, tenčími pouzdry od výrobce tak můžete získat obecně tenčí smartphone, avšak za velkou změnu toto zeštíhlení (optické i hmotnostní) považovat nelze. Stále však platí, že se novinky příjemně drží, zejména Galaxy S25 je na dnešní dobu možná až nevídaně kompaktním vlajkovým telefonem.

Co se týče barevných variant, k dispozici je tmavomodrá, zelená, šedá a modrá. V oficiálním obchodě Samsung bude dále možné získat provedení Pinkgold, Coralred a Blueblack. Samozřejmostí je také ochrana IP68 a precizní zpracování s tvrzeným hliníkem a Gorilla Glass Victus 2 na displeji i zádech.

Stejná obrazovka, vyšší výkon

Fakt, že se u Galaxy S25 a Galaxy S25+ mnoho nezměnilo, podtrhuje i obrazovka, která zůstala u obou modelů stejná. Je možné, že se postupem času dozvíme o nějaké drobné změně, oficiálně (podle výrobce) je však vše stejné. Těšit se tak můžete na 6,2palcový FHD+ a 6,7palcový QHD+ Dynamic AMOLED 2X displej s podporou až 120Hz obnovovací frekvence v rozsahu od 1 Hz. Použité zobrazovací panely vypadají velmi hezky, uvítali bychom ale alespoň nějaké mezigenerační vylepšení. V ideálním případě nasazení alespoň první generace Gorilla Glass Armor nebo například ztenčení rámečků, jako u Galaxy S25 Ultra. Ty jsou naštěstí i nyní pěkně tenké a ultrazvuková čtečka otisků prstů funguje stejně příkladně.

Vcelku důležitá změna se nicméně udála v oblasti výkonu. Všechny modely nově pohání Snapdragon 8 Elite for Galaxy, tedy aktuálně nejvýkonnější čipset z produkce Qualcommu, který Samsung ještě mírně upravil. Použitá čipová sada se již stihla osvědčit jako extrémně výkonná, ale v některých případech také relativně náročná na uchlazení. Samsung proto vylepšil chladící ústrojí, které je u obou smartphonů mezigeneračně o 15 % větší. Letošní řada tak může být lákavá například pro majitele Galaxy S23, kterým jde především o výkon a čekali na další, kompaktnější (nebo středně velký) model Galaxy S, který bude opět vybaven čipsetem Qualcomm.

Pozitivní je rozhodně nasazení shodné 12GB operační paměti u všech modelů Galaxy S25. Méně pozitivní je fakt, že Galaxy S25 stále startuje „jen“ se 128GB úložištěm typu UFS 3.1, které se v provedení UFS 4.0 nevyrábí. Na druhou stranu můžeme podobný trend (startovací velikost úložiště 128 GB) sledovat i u konkurence. Ostatní varianty jsou osazeny paměťovým modulem UFS 4.0. Nejmenší Galaxy S25 je možné pořídit nejen s 256GB, ale i s 512GB úložištěm, což rozhodně chválíme. Maximum u Galaxy S25+ činí 512 GB, v základu má 256 GB.

Baterie, fotovýbava a samozřejmě AI

Pokud čekáte na velkou novinku v podobě křemíkových baterií s vyšší energetickou hustotou, máme pro vás špatnou zprávu. Samsung zůstal i letos v tomto ohledu poměrně konzervativní a do svých telefonů série Galaxy S25 implementoval stejnou kapacitu baterií: Galaxy S25 má 4 000 mAh a Galaxy S25+ 4 900 mAh. Zachován zůstal i nabíjecí výkon – maximálně 25 W u Galaxy S25 a 45 W u Galaxy S25+. Je však potřeba zmínit, že nechybí reverzní bezdrátové nabíjení a systémová optimalizace Samsungu je na vysoké úrovni, takže by novinky v oblasti výdrže neměly zaostávat. Nejen na to se rozhodně zaměříme během testování.

A jak je to se standardem Qi2? Výrobce jej „podporuje“, ale pouze na úrovni příslušenství, tj. dokoupitelných pouzder. V samotných telefonech se magnety pro uchycení nenacházejí, což je škoda.

V oblasti fotovýbavy nedošlo ke změně parametrů, údajně však mělo dojít k nasazení nových senzorů (se stejnými specifikacemi). Na uživatele tak čeká 50Mpx primární senzor s clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu (OIS), 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 120 stupňů (f/2.2) a 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným zoomem. V tomto ohledu zamrzí, že se novinky stále nenaučily makro režim, respektive nedostaly do vínku ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením či například jiný teleobjektiv se schopností ostřit zblízka. 12Mpx selfie kamerka pak zůstává rovněž stejná a ukrývá se v relativně malém průstřelu.

Kde se vám Samsung pokusí vynahradit absenci dalších hardwarových inovací, je oblast softwaru. Jednak přináší celou řadu AI vychytávek, o kterých se můžete více dozvědět v samostatném článku, jednak zachovává dlouhou sedmiletou softwarovou podporu, tj. 7 let bezpečnostních záplat a 7 velkých aktualizací OS.

Dostupnost a cena

Novinky lze objednávat již od dnešního dne (22. ledna 2025) a až do 6. února 2025 lze získat zajímavé bonusy, jako je vyšší paměť za cenu nižší či prémiový servis. Pochopitelně lze využít také výkupního bonusu. Stran nacenění navíc Samsung drží víceméně identickou cenu s loňskými modely, respektive u eurové ceny se nic nezměnilo, u korunové ceny došlo kvůli kurzu k menšímu zdražení.

Zájemci o Galaxy S25 si pak nachystají alespoň 21 999 Kč (899 eur) za 128GB provedení, které lze za příplatek 2 000 Kč upgradovat na 256GB verzi. Vrcholné 512GB úložiště je pak vyjde na 26 999 Kč (1 079 eur), avšak jak již bylo zmíněno, v rámci předobjednávek může být vaše za 23 999 Kč (959 eur), tedy cenu nižší paměťové varianty.

V případě Galaxy S25+ se pak jedná o 28 999 Kč (1 149 eur), respektive 31 999 Kč (1 269 eur) při pořízení 512GB verze. Samsung také ponechává v oficiální nabídce telefonů loňský model Galaxy S24, který prodává v 128GB provedení za 19 999 Kč (799 eur), respektive 20 999 Kč (859 eur), pokud si pořídíte 256GB verzi.

