(R)evoluční AI funkce u řady Galaxy S25 přehledně. Na co se můžeme těšit?

Stejně jako v loňském roce považuje i letos Samsung funkce spojené s AI za jedno z velkých lákadel nové řady Galaxy S25. Nejedná se přitom pouze o Galaxy AI, ale také zbrusu novou verzi Gemini od Googlu. Pojďme se podívat, na jaké novinky se konkrétně můžeme těšit.

Nová verze Gemini

Asistenta Gemini může aktuálně využívat každý s operačním systémem Android i iOS v rámci mobilní aplikace, a samozřejmě je dostupný i v rámci webového rozhraní. Samsung však u řady Galaxy S25 přichází s novou verzí, která dovolí uživatelům velmi přirozeně komunikovat s telefonem v jejich rodném jazyce (včetně češtiny) a dávat zařízení hlasové povely, které budou vázané až na dvě aplikace, ať už od Googlu, Samsungu nebo třetích stran, jako například Spotify.

Praktické příklady využití, respektive zadání uživatele:

„Gemini, vyhledej nejbližší restauraci s hodnocením na Google mapách alespoň 4 hvězdičky a pošli odkaz Tomášovi.“

„Vyhledej nejbližší koncert Leoše Mareše a ulož ho do kalendáře.“

„Vytvoř souhrn videa na recenzi Galaxy S24 Ultra kanálu mobilenet.cz dostupného na YouTube a ulož jej do poznámek.“ (Souhrn se vytváří z automatického přepisu.)

Velmi důležité je také zmínit, že relativně brzy by mělo být možné vyvolat Gemini čistě hlasem, a to i ve slovenštině a češtině. Tato funkce by měla být dostupná v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Ve výchozím nastavení se pak Gemini spustí dlouhým podržením tlačítka. Pochopitelně lze zároveň Gemini využít například k analýze fotografie obsahu lednice a zadání úkolu, aby připravil recepty na základě dostupných surovin apod. Nejedná se tedy jen o práci s hlasem/textem, ale také soubory.

Now Bar a Now Brief

Jednou z dalších novinek je pak dvojice funkcí „Now“, konkrétně Now Bar a Now Brief. Prvně zmíněná představuje inteligentní widget na zamknuté obrazovce, který zobrazuje aktuálně spuštěné aplikace v telefonu. Například se může jednat o stopky, záznamník, přehrávač apod. Mezi těmito widgety lze pak snadno přepínat a mít tak vše pod kontrolou. Důležité je, že má výběr widgetů probíhat skutečně inteligentně, telefon by měl tedy zobrazovat pouze to důležité a pro uživatele užitečné.

Funkce Now Brief informuje uživatele o aktuálním dění. Ráno například zobrazí naměřenou kvalitu spánku, aktuální počasí, plánované schůzky, informace o dopravě a další relevantní informace. Zobrazené informace se pak mění na základě denní doby (ráno, odpoledne a večer), přičemž je vhodné zmínit, že si lze nastavit aplikace, ke kterým může mít Now Brief přístup a spolupracuje i s aplikacemi třetích stran, např. Spotify.

Série Samsung Galaxy S25 zhubla v pase a přidala AI funkce

Samsung Wallet a nahrávání hovorů

Další novinkou má být spuštění podpory tzv. Samsung Wallet, a to v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Prozatím nebude dostupná platební funkce Samsung Pay, Samsung Wallet však umožní ukládaní klasických dokumentů a v případě smartphonu s technologií UWB pak může v propojení s kompatibilními vozidly posloužit také jako klíč k vozidlu.

Zajímavá je rovněž funkce nahrávání tel. hovorů, která v tuto chvíli ještě není oficiálně potvrzena pro český trh, ale situace údajně vypadá velmi nadějně. Ta umožňuje nahrávat si hovory a nechat si telefonem vygenerovat přepis a také shrnutí. Právně je vše ošetřeno tím způsobem, že je protistrana informovaná o záznamu hovoru. Následně je tak možné tímto způsobem analyzovat například dlouhý obchodní či osobní rozhovor.

Z dalších novinek potěší, že se nabídka podporovaných jazyků v rámci Galaxy AI pomalu rozšiřuje, a to z 16 na celkem 20. I když mezi nimi ČJ a SJ stále nenajdeme, vývoj vypadá pozitivně. Pozitivní rovněž je, že asistent úprav fotografií nově umožňuje kompletně odstranit objekt z fotografie, zatímco v minulosti jej AI pouze nahradila něčím jiným. V brzké budoucnosti si sami vyzkoušíme AI funkce a budeme vás informovat o tom, jak jsou použitelné v praxi.