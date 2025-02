Samsungy Galaxy S25 dostávají první aktualizaci. Co přináší?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak upozornil sammobile.com, Samsungy Galaxy S25 , S25+ a S25 Ultra obdržely první aktualizaci softwaru. Přináší přitom bezpečnostní záplaty z února 2025, stejně jako obsahuje opravy blíže nespecifikovaných chyb a obligátní vylepšení výkonu.

Aktualizace přichází s verzí sestavení S93xNKSU1AYB3, kde „x“ představuje číslici pro každý ze tří telefonů, a vyžaduje stažení 585,9 MB dat. Aktuálně je dostupná v Jižní Koreji s tím, že by se brzy měla dostat i do dalších zemí. Až bude aktualizace k dispozici i pro kousky z tuzemské distribuce, telefon by ji měl nabídnout sám. Zda není náhodou již ke stažení, si můžete zkontrolovat i sami. Postačí zavítat do Nastavení a položky Aktualizace softwaru. Pak vyberte položku Stáhnout a nainstalovat, přičemž vzápětí vám mobil buď aktualizaci nabídne, případně vám sdělí, že prozatím dostupná není.

