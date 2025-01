Nové Galaxy S25 Ultra není Slim, přesto je nejlehčí a nejtenčí v historii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V rámci každoroční události Galaxy Unpacked, kterou lze považovat za menší svátek všech technologických nadšenců, Samsung uvedl rovněž novou vlajkovou sérii Galaxy S25, která i tentokrát klade velký důraz na využití umělé inteligence. Na své si však přijdou i fanoušci vlajkového hardwaru, který má nabídnout model Galaxy S25 Ultra. S jakými novinkami letos Samsung přišel a čím se pokusí u tohoto modelu zaujmout fanoušky?

Série Samsung Galaxy S25 zhubla v pase a přidala AI funkce

Nejtenčí a nejlehčí v historii

Ještě než se dostaneme k parametrům v oblasti výkonu, fotovýbavy či například baterie, pojďme se podívat na konstrukci a design, který je letos v jistém ohledu dosti odlišný. Zatímco loňská Galaxy S24 Ultra se od ostatních modelů Galaxy S24 výrazně odlišovala svým hranatým designem, letos se rozhodl Samsung po stránce vzhledu všechny modely sjednotit a Galaxy S25 Ultra se tak mnohem více podobá Galaxy S25 a Galaxy S25+. Okraje jsou nyní zaoblené a telefon se díky nim o něco pohodlněji drží. Stran komfortu používání (resp. držení) však hraje ještě větší roli mezigenerační zeštíhlení a také redukce hmotnosti.

Rozměry 162,8 × 77,6 × 8,2 mm a hmotnost 218 gramů z novinky dělají smartphone, který je sice o 0,5 milimetru vyšší, ale také o 1,4 milimetru méně široký a především o 0,4 milimetru tenčí oproti Galaxy S24 Ultra. Hmotnost 218 gramů pak značí redukci na váze o celých 14 gramů a Galaxy S25 Ultra je tak nejlehčím i nejtenčím modelem Ultra v historii těchto modelů výrobce Samsung.

K úbytku na hmotnosti a zřejmě také zeštíhlení pak mohla především změna technologie u pera S Pen. To se stále nachází přímo v útrobách telefonu, kde se také nabíjí, nově však již nemá funkcionalitu dálkového ovládání skrze Bluetooth. Podle Samsungu jej používalo velmi omezené množství uživatelů, a pokud již ano, zpravidla jako dálkovou spoušť, což dokáží nahradit chytré hodinky, prsten Galaxy Ring, případně jednoduché gesto rukou. Změna technologie u pera pak umožnila také vylepšení chlazení a již zmíněné snížení hmotnosti. Stále přitom platí, že pero funguje velmi přesně, respektive dokáže obrazovka, resp. pero, rozpoznat více než 4 000 úrovní přítlaku. Stále se tedy jedná o praktického pomocníka, který je vždy po ruce, když nechcete z nějakého důvodu ovládat telefon prstem, případně chcete nechat vyniknout vaše umělecké schopnosti a něco si nakreslit.

Po konstrukční stránce se ještě sluší zmínit, že zůstává zachováno titanové šasi a hlavní barvou u tohoto modelu má být tzv. Modrý titan. Modrá je barvou společnosti Samsung, barvou roku a také podle výrobce symbolizuje AI. Dále se lze těšit na Šedý titan, k dispozici bude bílá (Bílý titan) a černá (Černý titan). V oficiálním obchodu společnosti Samsung pak budou nabízeny také další tři barevné varianty s označením Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack a Titanium Pinkgold.

Nová generace nejlepšího ochranného skla současnosti

Velkou novinkou u řady Galaxy S24 Ultra bylo nasazení skla Corning Gorilla Armor, které přineslo extrémně praktickou schopnost pohltit až 75 % odlesků a představovalo tak podle nás jednu z nejzásadnějších inovací u telefonu jako takového, a to i v celé oblasti mobilního odvětví. Toto sklo zůstává alespoň prozatím i nadále exkluzivní pro Samsung, přičemž nyní přichází druhá generace. Stran schopnosti odrazit odlesky se nic nezměnilo, avšak sklo je o 30 % odolnější vůči poškrábání a rozbití, než tomu bylo u první generace.

Samsung prozradil, že v rámci jeho dat sledují u Galaxy S24 Ultra o 60 % méně výměn displejů než u Galaxy S23 Ultra, což má souviset právě s odolností tohoto skla. S druhou generací by tak měl počet oprav/výměn ještě poklesnout. Zvýšení odolnosti je rozhodně pozitivní, neboť právě speciální schopnost odrážet odlesky tohoto skla v podstatě neumožňuje používat ještě externí ochranné sklo.

Obrazovka modelu S25 Ultra se však také může pochlubit extra tenkými rámečky o tloušťce 1,32 milimetrů na všech stranách s poměrem obrazové plochy k čelní straně 91,4 %. 6,9" Dynamic AMOLED 2X displej tak vypadá naživo parádně, má špičkový jas i velmi jemné rozlišení QHD+. Samozřejmostí je i podpora obnovovací frekvence, která je adaptivní v rozsahu 1 až 120 Hz, či ultrazvukové čtečky otisků prstů, která je stejná jako u předešlé generace, tj. má stejné umístění i velikost a také schopnosti rozpoznání prstu.

Výkon nejlepšího Snapdragonu a velký důraz na AI

Letošní řada Galaxy S25 zůstala, stejně jako u série Galaxy S23, věrná čipsetům Snapdragon, které najdeme ve všech modelech. I tentokrát se přitom jedná o mírně upravený čipset s označením Snapdragon 8 Elite for Galaxy, který by měl nabídnout ještě více výkonu. Samsung se však zaměřil také na chlazení, které je u tohoto čipsetu velmi důležité, a integroval o 40 % větší chladicí ústrojí oproti Galaxy S23 Ultra. Během testování tak telefon podrobíme náročným benchmarkům a obecně situacím, kdy běžně dochází k výraznějšímu zahřívání, a podělíme se s vámi o dojmy.

Kvůli velkému důrazu na AI také novinka disponuje 12 GB operační paměti a až 1 TB úložištěm. Základem je 256 GB s možností rozšíření na dvojnásobek, případně zmíněný 1 TB, vždy v provedení UFS 4.0. Co se umělé inteligence týče, i tentokrát hraje u vlajkových modelů doslova ústřední roli. Novinkou je například zcela nová verze Gemini, která umožní telefonu zadávat hlasové povely, jež budou vázané až na dvě aplikace. Scházet nebudou ani zbrusu nové nástroje, jako je Now Bar (inteligentní widget) či Now Brief a další, viz náš samostatný článek. Zástupce společnosti nám také potvrdil, že Galaxy AI má zůstat zdarma minimálně do konce letošního roku, což je rozhodně pozitivní zpráva.

Nový ultraširokoúhlý objektiv a neoslnivá kapacita baterie

Na závěr zbývá zmínit fotovýbavu a baterii, kdy v oblasti fotoaparátů ponechal Samsung vše téměř identické s loňskou Galaxy S24 Ultra, tedy alespoň po hardwarové stránce. Světlou výjimkou je zbrusu nový 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který má mezigeneračně 4krát vyšší rozlišení a má být i výrazně větší. Chlubí se clonou f/1.9 a také automatickým ostřením, což znamená, že slouží zároveň jako makro snímač. Doplňuje jej již známý 200Mpx primární senzor, 50Mpx pětinásobný teleobjektiv a trojnásobný teleobjektiv. Maximální (digitální) zoom pak činí 100násobek přiblížení.

Samsung však slibuje vylepšení v oblasti videa, kdy je možné natáčet v logu, tj. s výrazně vyšším dynamickým rozsahem pro následné úpravy. Ovšem i během standardního natáčení videa má přinést vylepšení nová technologie pro analýzu videa v reálném čase, zejména během natáčení v noci, která dokáže rozpoznávat statické a dynamické objekty a aplikovat různé metody redukce šumu. V aplikaci Expert RAW pak přibude tzv. virtuální clona.

V oblasti baterie je pak Samsung i letos velmi konzervativní. Nasazení nové křemíkové technologie se tak nekoná a baterie má stále kapacitu 5 000 mAh, což je u moderních vlajkových lodí s operačním systémem Androidem bohužel již podprůměr. Na druhou stranu hraje ještě důležitější roli než kapacita baterie samotná výdrž, kdy by mohla výrazně pomoci optimalizace systému Samsungem a mohli bychom se tak dočkat pěkných hodnot.

Při zachování baterie by pak potěšilo navýšení nabíjecího výkonu, avšak ani v tomto ohledu se žádná změna nekoná. Výkon drátového nabíjení zůstává zastropován na 45 W, u bezdrátového nabíjení pak na 15 W, s případnou možností bezdrátového reverzního nabíjení. Tolik diskutovaná podpora standardu Qi2 je pak dostupná, avšak pouze skrze ochranné pouzdro. Takové bude mít v nabídce sám Samsung (již dříve bylo možné takováto pouzdra zakoupit u jiných výrobců), který se chlubí rovněž tím, že nová pouzdra pro sérii Galaxy S25 jsou obecně tenčí.

Cena a dostupnost

Novinka startuje na ceně 35 999 Kč (1 449 eur) u 256GB provedení. Vyšší 512GB verze pak zájemce vyjde na 39 499 Kč (1 569 eur) a vrcholná 1TB verze na 45 499 Kč (1 809 eur). Od dnešního dne (22. 1. 2025) lze až do 6. 2. 2025 získat v rámci předobjednávek také větší úložiště za cenu nižšího a prémiový servis, viz náš podrobný článek.

Nový Galaxy S25 pořídíte nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti – díky kombinaci slev ušetříte až 18 500 Kč. Navíc jen na mp.cz získáte ke všem novinkám Samsung prodlouženou 3letou záruku úplně zdarma. Více na mp.cz/galaxys25.