Veganská kůže i praktické poutko: jaká jsou originální pouzdra řady Galaxy S25?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S novou generací vlajkové série Galaxy S25 přichystal jihokorejský výrobce také širokou nabídku příslušenství, které samozřejmě brzy doplní také nepřehledné množství alternativ dalších renomovaných i ne tak renomovaných výrobců. V rámci testování dvojice Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25 (na recenze se můžete těšit již brzy) jsme obdrželi také dvojici originálních pouzder přímo od výrobce. Jedná se o poměrně konzervativní běžná pouzdra, avšak pro excentrické zákazníky nechybí například ani pouzdro v podobě „pantofle“ Crocs nebo třeba obalu od čokolády Hershey's, i když by se našincům jistě více líbila třeba verze à la Kofila.

Veganská kůže s důrazem na recyklované materiály

Stejně jako u předcházející generace se pojďme podívat na to, jaké dojmy v nás pouzdra zanechala, a zodpovědět si otázku, jestli byste měli o jejich nákupu uvažovat. Začít můžeme pouzdrem pro Galaxy S25 Ultra, které je vyrobeno z veganské kůže. Na zadní straně pouzdra se pak můžeme dozvědět, že obsahuje minimálně 22 % recyklovaného obsahu, z čehož je 50 % recyklovaného plastu. Po senzorické stránce je pouzdro na dotyk příjemné a má neutrální zápach, avšak zároveň je také ihned patrné, že se nejedná o pravou kůži. Například některé veganské kůže v interiéru automobilů v tomto ohledu odvádějí lepší práci a lépe imitují opravdovou kůži. Líbí se nám, že na stranách pouzdra nenajdete žádné stopy po slícování, což nelze říct o originálním silikonovém pouzdru od Applu.

Vnitřní strana je pak vypolstrovaná „semišem“ a oválný výřez pro trojici snímačů kryje imitace kovu. Samozřejmostí při pořízení originálního pouzdra je možnost se spolehnout na to, že budou veškeré výřezy v pouzdru odpovídat umístění mikrofonů či třeba reproduktorů na telefonu. Výhodou tohoto pouzdra je rovněž mírně vyvýšená hrana nad úrovní obrazovky. I když jej tak budete pokládat displejem dolů, nemělo by dojít k poškrábání. V případě nasazení ochranného skla (čímž byste však přišli o schopnost pohlcovat odlesky, tedy vlastnost použitého Gorilla Glass Armor 2), je však možné, že se výška pouzdra a skla na displeji vyrovná. Ovládací tlačítka na pravém boku mačkají skutečná tlačítka telefonu, nenajdete zde tedy žádný výřez apod. Tuhost stisku je příjemná. Co rovněž oceňujeme, je dostatečně velký průřez pro USB-C konektor. V případě, že používáte nestandardní USB-C konektor s širší objímkou, nebudete muset pouzdro sundávat.

Posledně zmíněná výhoda pak platí dvojnásob u pouzdra testovaného na kompaktním modelu Galaxy S25. To má v této oblasti mnohem delší výřez, který odhaluje také výdech reproduktoru a dokonce i slot pro nanoSIM. Výměna SIM tak může proběhnout i s nasazeným pouzdrem. Boky pouzdra jsou v tomto případě z průhledného tvrdého plastu, a to včetně tlačítek na pravém boku, která jsou však mléčná. Pouzdro působí velmi elegantně, avšak oproti veganskému pouzdru může být jeho nevýhodou to, že rámečky takřka nevystupují nad úroveň displeje, respektive velmi málo. Pokud tak hodláte pokládat telefon displejem dolů, doporučujeme zvýšenou opatrnost, respektive si nejprve na displej nasadit sklo, protože v tomto případě telefon stejně nemá skvělé Gorilla Glass Armor 2 jako Galaxy S25 Ultra.

Největší zajímavostí tohoto typu pouzdra je pak nepochybně poutko na zadní straně, které umožní bezpečné držení telefonu za všech podmínek a jistotu, že vám smartphone nevyklouzne z ruky. Další možností je pak poutko zaaretovat, díky čemuž poslouží jako stojánek. Dle toho, jestli telefon položíte na jednu či druhou stranu, tak získáte vyšší či nižší sklon. Využití je nasnadě například v letadle, ale dobře poslouží samozřejmě i kdekoliv jinde.

Zajímavostí u letošní série Galaxy S25 je rovněž podpora magnetického nabíjení, které však zmíněná pouzdra nenabízejí. Přestože telefony disponují standardem Qi 2.1 (jako první smartphony na světě), nemají v sobě integrovaný magnetický kroužek (tj. magnetický profil nabíjení), tudíž je nutné vše vyřešit skrze pouzdro s integrovaným magnetem. I tato pouzdra hodláme brzy vyzkoušet.