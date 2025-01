Vrátí se éra kompaktů? Samsung má vysouvací displej, který má v základu jen 5,1"

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Samsung je právem považována za matadora v oblasti ohebných panelů. Ostatně je to právě Samsung, který jako jediný u ohebného smartphonu nasadil tzv. UDC kamerku, tedy senzor ukrytý přímo pod zobrazovacím panelem. Tento senzor je na první pohled neviditelný a zprůhlední se pouze během aktivního používání. A nyní, na veletrhu CES 2025 v Las Vegas, kterého se naše redakce účastní, představila společnost Samsung několik přírůstků do portfolia ohebných zobrazovacích panelů, které by bylo možné označit za „ohebně výsuvné“.

Divize Samsung Display zde prezentovala tři nové typy ohebných OLED panelů, které nesou názvy Slidable Flex Duet, Slidable Flex Solo a Slidable Flex Vertical. Přestože se jedná pouze o prototypy, vypadají velmi slibně a mohli bychom se dočkat jejich nasazení v budoucích produktech jihokorejského výrobce a nejen u něj.

Slidable Flex Duet je 8,1palcovým OLED panelem, který se umí vysunout do stran, čímž se logicky změní také poměr stran na ultraširokoúhlý. Konkrétně bychom se mohli dočkat jeho aplikace například u kompaktního 8,1palcového tabletu, který se může proměnit ve 12,4palcové zařízení.

Další ohebný prototyp, s názvem Slidable Flex Solo, je pak v základu 13palcovou obrazovkou, která se umí vysunout do pravé strany a proměnit se tak na 17,3palcový displej. V tomto případě se logicky nabízí využití například i pro 13palcové notebooky.

Pro příznivce smartphonů bude zřejmě nejvíce relevantní zajímavý prototyp Slidable Flex Vertical, který je v základu pouze 5,1palcovým OLED panelem (16:9), ale dokáže se rozšířit na úhlopříčku 6,7 palce (22:9). Právě tento panel by mohl znamenat, že kompaktní telefony se ještě přihlásí ke slovu. Díky zvětšovací obrazovce by bylo možné vytvořit skutečně kompaktní smartphone, jehož obrazovka se může zvětšit na dnes již mainstreamových 6,7 palce, ačkoliv s protáhlým poměrem stran, který známe například z Galaxy Z Flipu. Tato velikost uhlopříčky je u mnoha uživatelů velmi oblíbená, neboť je pohodlnější pro konzumaci obsahu, nehledě na to, že se na větším displeji pohodlněji píše a je vhodnější pro vyřizování pracovních záležitostí, i když plynou ze zmíněného poměru stran pochopitelně také určitá omezení.