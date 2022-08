Apple hodlá šetřit. Do iPhonů 14 nasadí starší typy AMOLED displejů od Samsungu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple již pečlivě ladí další generaci iPhonů 14, avšak natěšení fanoušci budou muset zřejmě počítat s tím, že mezi jednotlivými iPhony budou citelné rozdíly, a to nejen ve velikosti. Nedávno se řešilo, že Apple ušetří na procesorech, dnes se skrze sammobile.com dozvídáme, že ústupky přijdou i v případě displejů. Hlavním dodavatelem AMOLED panelů pro chystané iPhony by dle všeho měl být Samsung. Ale i ten má k dispozici AMOLED panely v různých cenových relacích. Zatímco iPhony 14 Pro obdrží to nejlepší, iPhony 14 dostanou o třídu horší zobrazovače.

Konkrétněji má AMOLED displeje Samsung rozdělené pod označením M11 a M12. M11 jsou staršího typu AMOLED LTPS a budou určené iPhonům 14 s 6,1" a 6,7" displejem. Oproti tomu iPhony 14 Pro získají AMOLED panely typu LTPO, tedy ty nejmodernější, které Samsung nasadí i do nových skládacích telefonů, jež se představí již 10. srpna. Dle odhadů by měl Samsung Applu dodat souhrnně zhruba 80 miliónů AMOLED panelů pro nadcházející generaci iPhonů.