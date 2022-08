Bude takto vypadat Always-On na iPhonech 14?

Absence funkce Always-On je iPhonům již dlouhou dobu vytýkána a když už se zdálo, že ji Apple tvrdošíjně nenasadí ani u řady s číselným označením 14, přišel 9to5mac.com se zajímavou informací. Na základě analýzy zdrojového kódu iOS 16 lze předvídat, že se Always-On skutečně objeví u modelů Pro. Níže se můžete podívat, jak by mohl zhruba Always-On vypadat. Všimnout si můžeme zejména líbivého přechodového efektu z klasické zamknuté obrazovky na Always-On. Otázkou zůstává, jak bude tato podoba AoD energeticky náročná.

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work... 👀📱



Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible.



(via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR