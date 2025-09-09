mobilenet.cz na sociálních sítích

Kolik stojí nové iPhony 17 a kdy začne prodej? Kompletní přehled českých cen

Srovnání cen s iPhony 16
Michal Pavlíček
6
Kolik stojí nové iPhony 17 a kdy začne prodej? Kompletní přehled českých cen
Fotografie: Apple
  • Všechny nové iPhony 17 mají v základu 256GB úložiště
  • Nejlevnější cesta k novince vede přes iPhone 17 za 22 990 Kč
  • Naopak nejdražší je iPhone 17 Pro Max v 2TB verzi za 59 tisíc Kč

Apple dnes večer představil zbrusu nové iPhony. Řada 17 opět zahrnuje čtyři modely: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. V seznamu nemáme chybu, varianta Plus je minulostí a byla nahrazena stylovou a tenkou verzí s přídomkem Air. Všechny nabízejí minimálně tři paměťové varianty a několik barevných verzí, takže by si měl vybrat každý.

Apple iPhone 17 Pro

Kdy začíná předprodej nových iPhonů 17?


Předprodej na českém trhu začíná již v pátek 12. září od 14:00 hodin. Samotné předobjednávky přijímá nejen oficiální obchod Applu, ale také většina předních prodejců s elektronikou. Je tedy jen na vás, kde předobjednávku provedete.

iPhone 17 Pro (Max) vzdává hold původním iPhonům a přináší 8× optický zoom
Přečtěte si také

iPhone 17 Pro (Max) vzdává hold původním iPhonům a přináší 8× optický zoom

Jaké jsou ceny?


Jak jsme zmínili, iPhony 17 jsou dostupné ve čtyřech různých modelech a několika paměťových variantách, což znamená, že cenové rozpětí mezi nejlevnějším a nejdražším modelem je poměrně široké. Pro lepší přehlednost jsme zahrnuli ceny všech možností do níže uvedené tabulky.

Apple iPhone Air útočí tenkým tělem, i tak s ním můžete hodit o zem
Přečtěte si také

Apple iPhone Air útočí tenkým tělem, i tak s ním můžete hodit o zem

256 GB 512 GB 1 TB 2 TB
iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč nenabízí se nenabízí se
iPhone 17 Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč nenabízí se
iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč nenabízí se
iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč 58 990 Kč

Jsou nové iPhony levnější, nebo dražší než loni?


Apple na to letos šel velice chytře a všem iPhonům již od začátku nadělil 256GB úložiště. Díky tomu meziročně nezdražil a mnohdy zlevnil. Základem je tak iPhone 17 za 22 990 Kč, přičemž loni jste za iPhone 16 ve 128GB verzi museli dát alespoň 23 990 Kč. Mimochodem iPhone 16 zůstává v nabídce Applu a startuje na 19 990 Kč. V případě iPhonu 17 Pro je startovní cena 32 990 Kč za 256GB verzi, což je stejně jako loni. Rozdílem je, že loni jste model Pro mohli mít za 29 990 Kč, protože byla k dispozici 128GB verze. Nakonec zde máme nejvybavenější iPhone 17 Pro Max, který je vždy o sympatických tisíc korun levnější.

256 GB 512 GB 1 TB
iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč nenabízí se
iPhone 16 26 990 Kč 32 990 Kč nenabízí se
iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč
iPhone 16 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč
iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč
iPhone 16 Pro Max 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč

Pozn.: Porovnáváme startovací ceny iPhonů 17 a iPhonů 16.

tisková zpráva, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Ta oranžová je pěkná. Asi sem konzerva abych si takovou barvu koupil ale líbí se mi. 😄

Jinak 17 vs 17 Pro hlavní zásadní rozdíl teleobjektiv a 10 tisíc rozdíl v ceně. Tady se hezky ukazuje proč Apple držel tak dlouho nonPro na uzdě. Pro mě je třeba teleobjektiv hodně důležitý ale pro hodně lidí bude těch 10k hodně silnej argument. 🙂
Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
60 tisíc za telefon? To jako vážně? Apple se letos úplně zbláznil. Nejdřív zruší 128 aby museli lidi kupovat o 6000 dražší 256, a teď za 60 tisíc tohle.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze