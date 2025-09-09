Kolik stojí nové iPhony 17 a kdy začne prodej? Kompletní přehled českých cen

Apple dnes večer představil zbrusu nové iPhony. Řada 17 opět zahrnuje čtyři modely: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. V seznamu nemáme chybu, varianta Plus je minulostí a byla nahrazena stylovou a tenkou verzí s přídomkem Air. Všechny nabízejí minimálně tři paměťové varianty a několik barevných verzí, takže by si měl vybrat každý.
Kdy začíná předprodej nových iPhonů 17?
Předprodej na českém trhu začíná již v pátek 12. září od 14:00 hodin. Samotné předobjednávky přijímá nejen oficiální obchod Applu, ale také většina předních prodejců s elektronikou. Je tedy jen na vás, kde předobjednávku provedete.
Jaké jsou ceny?
Jak jsme zmínili, iPhony 17 jsou dostupné ve čtyřech různých modelech a několika paměťových variantách, což znamená, že cenové rozpětí mezi nejlevnějším a nejdražším modelem je poměrně široké. Pro lepší přehlednost jsme zahrnuli ceny všech možností do níže uvedené tabulky.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|nenabízí se
|nenabízí se
|iPhone 17 Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
Jsou nové iPhony levnější, nebo dražší než loni?
Apple na to letos šel velice chytře a všem iPhonům již od začátku nadělil 256GB úložiště. Díky tomu meziročně nezdražil a mnohdy zlevnil. Základem je tak iPhone 17 za 22 990 Kč, přičemž loni jste za iPhone 16 ve 128GB verzi museli dát alespoň 23 990 Kč. Mimochodem iPhone 16 zůstává v nabídce Applu a startuje na 19 990 Kč. V případě iPhonu 17 Pro je startovní cena 32 990 Kč za 256GB verzi, což je stejně jako loni. Rozdílem je, že loni jste model Pro mohli mít za 29 990 Kč, protože byla k dispozici 128GB verze. Nakonec zde máme nejvybavenější iPhone 17 Pro Max, který je vždy o sympatických tisíc korun levnější.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 16
|26 990 Kč
|32 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|iPhone 16 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|iPhone 16 Pro Max
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|47 990 Kč
Pozn.: Porovnáváme startovací ceny iPhonů 17 a iPhonů 16.
Jinak 17 vs 17 Pro hlavní zásadní rozdíl teleobjektiv a 10 tisíc rozdíl v ceně. Tady se hezky ukazuje proč Apple držel tak dlouho nonPro na uzdě. Pro mě je třeba teleobjektiv hodně důležitý ale pro hodně lidí bude těch 10k hodně silnej argument. 🙂
