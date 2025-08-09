Kdy dorazí Android 16 s One UI 8.0 na váš Samsung? Známe první možné termíny

Všichni máme ještě v živé paměti výrazně opožděnou aktualizaci na Android 15 v případě mobilních telefonů Samsung. Jihokorejský výrobce by jistě rád svou reputaci napravil a příležitost k tomu již má. Android 16 je připraven, Google jej vydal, první nové Samsungy jej už využívají a nyní se jen čeká, kdy Samsung konečně spustí aktualizaci svých starších kousků.
Oficiálně výrobce sice nic nepotvrdil, ale uživatel Alfatürk na sociální síti X (viz x.com) přinesl podrobný seznam desítek modelů včetně termínů, kdy by měly aktualizaci dostat. Je nutné to brát s jistou rezervou, neboť zpravidla se liší v závislosti na konkrétním regionu. Jako jisté vodítko to však posloužit může.
Vše by mělo začít už v příštím týdnu, konkrétně 18. září. Od toho dne má aktualizace vycházet pro modely Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra, tedy letošní novinky v rámci vlajkové řady. Jen o týden později se připojí tenký Samsung Galaxy S25 Edge, přičemž společnost mu udělá kompletní řada Galaxy S24 a navíc i letošní zástupci střední třídy v podobě Galaxy A56 a Galaxy A36.
Drtivá většina další telefonů a tabletů se má nejnovějšího Androidu 16 a nadstavby One UI 8.0 dočká během října. Na listopad si má Samsung schovat jen posledních pár kousků ze segmentu starších tabletů a chytrých hodinek. V jejich případě jde samozřejmě o prostředí One UI 8.0 Watch.
Pravděpodobné termíny aktualizace na Android 16
18. září
- Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra
25. září
- Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy A56 5G, Samsung Galaxy A36 5G
1. října
- Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10+ 5G, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch6 Classic, Samsung Galaxy Watch6, Samsung Galaxy Watch FE
2. října
- Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy A26 5G, Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A16 5G
6. října
- Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy A55 5G
9. října
- Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G, Samsung Galaxy Tab S8 Lite
13. října
- Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE+
16. října
- Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy Tab Active 5, Samsung Galaxy Tab Active 5 5G
20. října
- Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy M34 5G
23. října
- Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy XCover 6 Pro, Samsung Galaxy XCover 7, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
27. října
- Samsung Galaxy M33 5G, Samsung Galaxy M15 5G
30. října
- Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A33 5G
3. listopadu
- Samsung Galaxy Watch5 Pro, Samsung Galaxy Watch5, Samsung Galaxy Watch4 Classic, Samsung Galaxy Watch4
5. listopadu
- Samsung Galaxy Tab A9
7. listopadu
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G
10. listopadu
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
