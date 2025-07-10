mobilenet.cz na sociálních sítích
Poslední velká aktualizace: na Samsungy Galaxy S22 přichází Android 16

Michal Pavlíček
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Samsung tím dostojí slibu 4 let velkých aktualizací
  • Následující rok by měly modely dostávat ještě bezpečnostní záplaty

Aktualizační proces Samsungu pokračuje ve slušném tempu dále. V těchto dnech přichází čas pro bezmála 4 roky staré modely řady Galaxy S22, jak informuje Tarun Vats na sociální síti X (viz x.com). Aktualizace se začala šířit v Turecku a další trhy například v Evropě budou rychle následovat.

Samsung Galaxy S22
Samsungy řady Galaxy S22

Velikost aktualizačního balíčku se pohybuje kolem 3,1 GB a pro modely Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra přináší nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Samozřejmostí i současné bezpečnostní záplaty platné k září. Pakliže vám váš telefon aktualizaci ještě sám nenabídl, můžete její dostupnost zkontrolovat ručně. Zavítejte do nastavení a hledejte položku Aktualizace softwaru.

V případě řady Galaxy S22 je důležité zmínit, že s největší pravděpodobností se jedná o poslední velkou aktualizaci. Samsung totiž při zahájení prodeje přislíbil 4 roky hlavní podpory, tedy aktualizací samotného Androidu. A jelikož modely startovaly na Androidu 12, je verze 16 přicházející v těchto dnech, tou poslední. Uživatelé však a výměnou nemusí vyloženě spěchat. Ještě více než rok bude totiž v případě modelů Galaxy S22 platná 5letá podpora bezpečnostních aktualizací.

Samsung Galaxy S22 256+8 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S22 256+8 GB

Rozměry146 × 70,6 × 7,6 mm, 168 g
DisplejAMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2200,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor3 700 mAh
Samsung Galaxy S22+ 256+8 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S22+ 256+8 GB

Rozměry157,4 × 75,8 × 7,6 mm, 196 g
DisplejAMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2200,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor4 500 mAh
Samsung Galaxy S22 Ultra 512+12 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S22 Ultra 512+12 GB

Rozměry163,3 × 77,9 × 8,9 mm, 229 g
DisplejAMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px)
Fotoaparát108 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2200,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 000 mAh
x.com/tarunvats33, , , , ,
