Řada Note si právem vybudovala pověst špičkově vybavených zařízení, jejichž uživatelé kladou důraz nejen na zvýšenou produktivitu, ale i ultimátní fotovýbavu. Jaký je vůbec první smartphone řady Galaxy S vybavený integrovaným perem S Pen?

Na rozdíl od nedávno testovaného Galaxy S21 FE stihla řada Galaxy S22 dorazit včas a s ní i prémiový model Ultra, který je jako každý rok tím nejlépe vybaveným zástupcem řady Galaxy S. Přesvědčil nás o svých kvalitách?

Samsung Galaxy S22 Ultra – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy S22 Ultra 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,3 × 77,9 × 8,9 mm , 229 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 2200 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2022, 31 990 Kč

Obsah balení: novodobá klasika

V černé krabičce najdeme, stejně jako u Galaxy S21 Ultra, samotný telefon, základní příručky a také datový a nabíjecí kabel typu USB-C/USB-C v černém provedení. Adaptér či pouzdro si tak případně musí zákazníci samostatně dokoupit.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: matné sklo a S Pen v útrobách

Samsung Galaxy S22 Ultra je již na první pohled vskutku poctivý kus precizně zpracovaného zařízení. Displej i záda chrání nejnovější Gorilla Glass Victus+, hliníkový rámeček je na bocích příjemně zaoblený a navzdory lesklé povrchové úpravě na něm otisky neulpívají až tak moc jako například u iPhonu 13 Pro Max. Hmotnost 228 gramů je ve světě vlajkových lodí již vcelku standardní, stejně jako ochrana IP68. Z praktického hlediska musím pochválit zejména matnou povrchovou úpravu zad, díky které se (zvlášť v testované bílé barevné variantě) opravdu nestane, že byste museli telefon neustále leštit. Stejně tak lze kladně hodnotit i pěkně zpracovanou haptickou odezvu, která se řadí k jedněm z nejlepších v říši Androidu.

Kapitola sama o sobě je pak chytré pero S Pen, které se nachází na levém boku a automaticky se vysune po zamáčknutí. Pero S Pen jako takové bude důvěrně známé všem předešlým majitelům Notů, ačkoliv má mít ještě o něco nižší latenci, která však byla podle mého názoru bezproblémová i v minulosti. Hlavní „inovací“ (u řady Galaxy S) je tak samotná integrace pera do těla smartphonu, což je vzhledem k zachování kapacity baterie, fotovýbavy a víceméně i rozměrů (S22 Ultra je mírně širší než S21 Ultra, zato je však menší na výšku) vcelku působivé. S Pen přitom můžete využít k vzdálenému ovládání fotoaparátu, tvorbu ručně psaných poznámek, kreslení (na to je zde aplikace PenUp), ale klidně i jen pro navigaci systémem. Jelikož postrádám umělecké nadání a kreslení není mou silnou stránkou, využíval jsem osobně S Pen zejména pro psaní delších textů, kdy jsem hrotem pera bleskurychle „svajpoval“ po klávesnici.

Líbilo se nám sklo Gorilla Glass Victus+

pohodlně se drží

praktický povrch zad

povedená haptická odezva

S Pen integrované v těle

Displej: špičkový, jako vždy

6,8" obrazovka Galaxy S22 Ultra se na první pohled příliš neliší od předchůdce, přináší však několik praktických vylepšení. Jedním z nich je nepochybně ještě vyšší maximální jas (až 1 750 nitů), který se aktivuje pouze automaticky a samozřejmě jen na chvilku, aby se displej „nevypálil“. V nastavení je však také možnost aktivovat tzv. Mimořádný jas, který zvýší manuálně nastavenou maximální svítivost (výměnou za nižší výdrž). Pochválit však musím i velmi nízkou úroveň minimálního jasu či vylepšený panel se schopností vykreslit obnovovací frekvenci od 1 až do 120 Hz. Při zapnutém zobrazení obnovovací frekvence (ve vývojářských možnostech) jsem se sice dostal nejníže na 24 Hz, pořád se však jedná o podstatné zlepšení oproti loňskému modelu. Zatímco vysokou obnovovací frekvenci podle mě ocení naprosto každý, vykreslení maximálního možného rozlišení (ultrajemného WQHD+) jsem obvykle nevyužíval, neboť je náročnější na baterii a i s nastavením Full HD+ vypadá obraz fantasticky.

A lze snad displeji vůbec něco vytknout? Možná snad jen přítomnost „průstřelu“ selfie kamerky, která se ještě neumístila pod obrazovkou podobně jako u Galaxy Z Fold3, což by však zároveň znamenalo i nižší kvalitu fotografií a videa. Jinak se však jedná o špičkový panel, u kterého vás nezklame zhola nic, včetně rychlé ultrazvukové čtečky otisků prstů, která není zbytečně nízko, za což si zaslouží velkou pochvalu.

Líbilo se nám obnovovací frekvence 1 až 120 Hz

vysoký maximální jas

špičkový panel

spolehlivá čtečka otisků prstů s vyšším umístěním

Zvuk: osloví i náročné

Galaxy S22 Ultra nabídne dvojici kvalitních stereo reproduktorů, které zaujmou nejen vysokou hlasitostí, ale i kvalitou přednesu, která je jednoznačně jedna z nejlepších na trhu. S telefonem tak můžete bez problémů sledovat videa i v rušném prostředí, když si zapomenete sluchátka doma. Výtky nemám ani ke kvalitě hovorů, kdy jsem protistranu (stejně jako ona mne) vždy slyšel jasně a zřetelně.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm Exynos nezklamal

Řada Galaxy S22 dostupná na našem trhu je vybavena 4nm procesory Exynos 2200, které mají velmi výkonné GPU i vylepšenou jednotku pro neurální processing. Výkon novince tedy rozhodně neschází. Co je důležitější, během používání jsem se ani nesetkal s tím, že by se mobil nějak výrazněji zahříval (a to ani při vyšší zátěži). V kombinaci s testovanými 8 GB RAM jsem se necítil nijak limitován, jen 128GB základní úložiště by podle mého názoru mohlo u verze Ultra startovat na dvojnásobné kapacitě. Takto Samsung alespoň nabízí alespoň o něco levnější základní provedení, většina zákazníků však podle mě sáhne po variantách s více RAM/ROM.

Líbilo se nám moderní 4nm procesor

dostatek výkonu bez nadměrného zahřívání

Výdrž baterie: jednodenní pracant

Samsung Galaxy S22 Ultra podporuje až 45W nabíjení, kdy se však nabíjecí rychlost, podobně jako u S20 Ultra, nijak závratně nezvýší. Raději bych tedy ušetřil koupí levnějšího 25W adaptéru, pokud doma ještě žádný výkonnější nemáte. Z 0 na 60 % jsem se s 30W adaptérem dostal zhruba za půl hodiny. Co se výdrže týče, je Galaxy S22 Ultra spíše jednodenním zařízením. Výbavou cílí na náročné uživatele, kteří jej pravděpodobně nebudou nijak šetřit, ale jeden den by měli zvládnout bez problémů. Přes noc s telefonem neustále připojeným k Wi-Fi jsem naměřil úbytek zhruba 6 % a k dispozici je i možnost de/aktivovat rychlé drátové i bezdrátové nabíjení či omezit maximální úroveň nabití baterie. Samozřejmostí je podpora bezdrátová nabíjení (výkonem 15 W) i funkce Wireless PowerShare (4,5 W).

Líbilo se nám možnosti nastavení nabíjení

slušná výdrž

Nelíbilo se nám 45W nabíjení nepřináší zásadní rozdíl oproti 25W

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

Konektivita je tradičně příkladná, což znamená, že se mohou zákazníci těšit na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G, NFC i technologie UWB pro přesnější vyhledávání.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: univerzálnější fotoaparát těžko pohledat

Nebyl by to Ultra, kdyby nedisponoval tou nejlepší možnou fotovýbavou. Sestava vychází z loňského modelu, těšit se tak můžete na 108Mpx hlavní snímač skládající 9 pixelů do 1, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, trojnásobný teleobjektiv, desetinásobný teleobjektiv a 40Mpx selfie kamerku. Že se jedná o povedenou fotovýbavu napoví už jen fakt, že ani u jednoho z těchto senzorů neschází automatické ostření, pořizovat tak můžete s ultraširokoúhlým objektivem i povedené makro snímky a všechny fotografie budou pěkně ostré.

108Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx teleobjektiv (3×) 10Mpx teleobjektiv (10×) 40Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/4.9 f/2.2 Velikost senzoru 1/1.33" 1/2.55" 1/3.24" 1/3.24" 1/2.8" Ohnisko 26mm 13mm 70mm 240mm 26mm Velikost pixelů 0,8 µm 1,4 µm 1,22 µm 1,22 µm 0,7 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Laser AF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF PDAF

Velmi dobře je na tom smartphone i v otázce sladění barev mezi jednotlivými senzory. Obecně vzato jsou pořízené snímky extrémně líbivé a popravdě řečeno vypadají ještě lépe než skutečnost. Obloha je blankytně modrá a tráva pěkně zelená. Ihned po vyfocení tak můžete snímky klidně zveřejnit na sociálních sítích, aniž byste museli sáhnout po jakémkoliv filtru. Je to tedy naprosto odlišný přístup, než jaký vídáme například u Xperií, které se zpravidla snaží zachovat reálné barevné podání, což ale může na někoho působit v dnešní době až příliš mdle. Každopádně lze s Galaxy S22 Ultra pořídit velmi pěkné snímky snad za všech světelných podmínek, skvěle funguje HDR, nastavení expozice, nezklame vás ani dostatek detailů či dobře regulované digitální doostřování, které je patrné zejména při využívání teleobjektivů. Desetinásobný teleobjektiv je u nás stále spíše rarita a musím říct, že funguje skvěle. Přestože to asi nebude senzor, který byste využívali každý den, rozhodně dokáže udělat dojem. Stejně tak funguje skvěle selfie kamerka, které nedělá problém ani video ve 4K při 60 FPS. 8K s 24 snímky za sekundu je prozatím vyhrazeno pouze hlavnímu snímači, ale to vůbec nevadí, protože je 8K zobrazovačů stejně pomálu a Samsung s 8K rozlišením tak trochu předběhl dobu.

Samsung Galaxy S22 Ultra 4K 30 FPS

Samsung Galaxy S22 Ultra 8K 24 FPS

Samsung Galaxy S22 Ultra 1080p 30 FPS Pohled režiséra

Samsung Galaxy S22 Ultra 4K 60 FPS

Samsung Galaxy S22 Ultra 1080p 30 FPS superstabilizované video

Samsung Galaxy S22 Ultra 1080p 30 FPS zhoršené osvětlení

Samsung Galaxy S22 Ultra 1080p 30 FPS zhoršené osvětlení

Spokojen jsem byl i s výsledky focení ve zhoršených světelných podmínkách, kde ve většině případech ani není potřeba aktivovat dedikovaný noční režim, protože i automatika dokáže prodloužit závěrku tak, aby snímek pěkně prosvítila, o čemž se můžete na přiložených snímcích sami přesvědčit.

Líbilo se nám univerzální fotovýbava

kvalitní snímky ve všech světelných podmínkách

automatické ostření u všech fotoaparátů

Nelíbilo se nám živé barevné podání nemusí vyhovovat každému

Software: Android 12 a podpora na několik let

Těšit se lze na nejnovější Android 12 s nadstavbou One UI 4.1, která umožňuje pohodlné používání i jednou rukou a obsahuje spoustu pěkných vychytávek od Samsungu. Navíc dostanete velmi dlouhou softwarovou podporu (čtyři nové generace Androidu a až pět let aktualizací zabezpečení), čímž se Samsung pomalu dotahuje na Apple.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná nadstavba

nejnovější Android 12

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung S22 Ultra mě v žádném ohledu nezklamal a myslím si, že zájemci o vlajkovou loď jihokorejského výrobce dostanou přesně to, na co čekali – skvěle vybavený smartphone se špičkovou a velmi univerzální fotovýbavou, moderní 4nm procesor s výkonem na léta dopředu, kvalitní stereo reproduktory a praktické pero S Pen integrované přímo do těla zařízení. Příjemným bonusem je pak režim DeX, dlouhá softwarová podpora a podle mě i povedený design s matnými zády.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz