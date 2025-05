Samsung si napravuje reputaci. Android 15 přistává na řadě Galaxy S21

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Oproti předchozím rokům se Samsung tentokrát zařadil až na chvost výrobců v oblasti aktualizací na Android 15. Začátkem dubna vše konečně nabralo ten správný směr. Samsung po dlouhém období testování vydal finální verzi Androidu 15 s One UI 7.0 na první modely, například vlajkovou řadu Galaxy S24 či loňské skládací kousky. Závěrem dubna se pak připojila i řada Galaxy S23 nebo předtím lehce opomenutý kousek Galaxy S24 FE. Následně se hned začátkem května připojila řada Galaxy S22 a proces zdaleka nekončí.

Přišel totiž čas na 4 roky staré vlajkové modely Galaxy S21. Trojlístek Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra začal aktualizaci dostávat v posledních dnech, dnes se připojil i o pár měsíců mladší Galaxy S21 FE.

Aktualizace přináší nejnovější operační systém Android 15 a také nadstavbu One UI 7.0, která přináší výrazné změny vzhledu i možností nastavení. Bezpečnostní záplaty se nemění, nadále jsou platné k 1. dubnu, což je možná lehce překvapující, protože dubnové záplaty už řada Galaxy S21 měla. V případě modelu Galaxy S21 FE je aktualizace velká přibližně 3,5 GB, u ostatních modelů S21 se hovoří o zhruba 3 GB. Aktualizace proběhne poměrně svižně, jakmile je stáhnuto, je mobil aktualizováno do zhruba 5 minut.

Důležité je říci, že pro modely Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra jde pravděpodobně o poslední velkou aktualizaci. Jihokorejský výrobce slíbil 4 velké aktualizace a jelikož zmíněné modely začínaly s Androidem 11, bylo slibu dostáno. Ostatně zmíněné telefony již byly přeřazeny do čtvrtletních cyklu aktualizací bezpečnostních záplat. Lehce odlišná situace panuje u modelu Galaxy S21 FE, který byl představen později s Androidem 12. I on má totiž dostat 4 velké aktualizace, tudíž by mohl obdržet ještě Android 16. Na oficiální potvrzení si však budeme muset počkat.

Nejprve musí Samsung dostáhnout aktualizaci dalších modelů na Android 15. Důležité je, že prémiová řada Galaxy S je už kompletně aktualizována. Pakliže hovoříme o telefonech, blíží se čas pro kousky řady Galaxy A. Předběžné informace sice hovoří o červnu, ale Samsung přeci jen může překvapit.