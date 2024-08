Samsung Galaxy Watch7 (44 mm)

Po roce Samsung opět inovoval své základní chytré hodinky. Nutno podotknout, že jen velmi decentně. Tu přidal více paměti, tady lepší procesor a támhle lepší senzory, včetně GPS. Vše dobré zůstává. Má tedy současná generace smysl a vyplatí se přechod z loňských Galaxy Watch6?

Samsung je považován za předního výrobce chytrých hodinek. Že je tomu tak dále je, chce přesvědčit s nejnovější generací Galaxy Watch7, která dorazila ve dvou velikostních variantách a cílí na běžné, avšak náročnější uživatele, kteří chtějí spoustu funkcí, ale nechtějí za chytré hodinky utratit více než 10 tisíc korun.

Obsah balení: kolébka s USB-C

Balení se skládá samozřejmě ze samotných hodinek a dále z nabíjecí kolébky zakončené USB-C, čímž také výčet končí. Adaptér je nutné použít vlastní, vcelku praktická je ale i možnost kolébku s kabelem zasunout do konektoru smartphonu či jiné elektroniky a nabíjet takto (například přes noc, když je smartphone na bezdrátové nabíjecí podložce).

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: příjemně elegantní

Vzhledově se Galaxy Watch7 příliš neliší od loňských Galaxy Watch6. Jsou sice nepatrně větší a i tlustší (9,7 oproti 9 mm), avšak jde o rozdíl, který v praxi není takřka zaznamenatelný. Výrobce nasadil hliníkové tělo. Na test nám dorazila větší 44mm varianta, která se hodí spíše na větší zápěstí, avšak ani na menším nepůsobí hodinky mohutně. Netřeba se tak 44mm verze obávat. Menší 40mm varianta se pak hodí spíše na dámské zápěstí.

Přepracován byl řemínek, který je standardně silikonový, avšak Samsung jej ozvláštnil modrým a oranžovým prošíváním, které má indikovat levou a pravou stranu. Mimochodem, stejné barevné rozdělení se objevuje třeba i na nových sluchátkách Galaxy Buds3 Pro. Na první pohled to vypadá jen jako kus látky, avšak z blízka je patrné, že jde o jednotlivá vlákna a osobně musím říci, že tento designový prvek se Samsungu rozhodně povedl. Jihokorejský výrobce ponechal systém uchycení pásků „One Click Solution“, díky čemuž je lze rychle měnit. Dodejme, že jsou podporovány jakékoliv řemínky o rozměru 20 mm.

Na otočnou lunetu se ani tentokrát nedostalo a vzhled hodinek je velmi minimalistický. Na pravé straně je dvojice tlačítek. Jsou sice stejně velká, ale to důležitější, které je výše, má oranžové boční rámování, aby bylo patřičně zdůrazněno. Hodinky se chlubí odolností do 5 ATM, stupněm krytí IP68 i vojenským standardem MIL STD-810H. V praxi tak odolávají prachu i vodě, slané vodě byste se ale měli vyhnout.

Líbilo se nám nadále velmi povedený vzhled

špičková odolnost

kvalitní zpracování

jednoduchá výměna řemínků díky One Click Solution

Displej: osvědčená kvalita

Super AMOLED displej má úhlopříčku 1,5", jemné rozlišení a jas až 2 000 nitů, v tomto ohledu se mezigeneračně nic nemění a musíme dodat, že vlastně ani nebyl důvod. Displej je krásně čitelný venku i na ostrém slunci. Rámečky jsou malé, i když si dovedu představit náročné uživatele, kteří by z nich ještě chtěli více ukrojit. Samozřejmostí je i režim Always-On, kdy na displeji hodinek nadále vidíte vše potřebné a nemusíte je kompletně rozsvěcet.

Velmi se mi líbí citlivá, ale zcela přesná haptická odezva hodinek, kdy okamžitě víte, že jste stiskli to, co jste chtěli. Největší využití v jejím případě spatřuji u digitální otočné lunety. Ta částečně nahrazuje chybějící fyzickou lunetu a hodí se například při listování delšími nabídkami (třeba playlistem s hudbou). Postačí prstem kroužit kolem dokola a rychle dostanete v seznamu níže. O ochranu displeje se stará safírové sklíčko, které by mělo dokonale chránit před škrábanci.

Líbilo se nám kvalitní displej s vysokým jasem

safírové sklo

perfektní haptická odezva

Systém, výkon a aplikace: to nejlepší pro Android

Samsung Galaxy Watch7 jsou osazeny operačním systémem Wear OS 5 a nadstavbou One UI Watch 6 od Samsungu. Prostředí je tak prošpikované funkcemi a různými možnostmi, což značí, že se jedná opravdu o dospělé hodinky, které se snaží vyhovět všem vašim požadavkům. K dispozici jsou vyšší desítky různých ciferníků, ze kterých si rozhodně vybere každý. Velkou výhodou je všeobecná přehlednost a provázanost s veškerými aplikacemi třetích stran. Notifikace jsou takřka bezchybné, ačkoliv občas mi hodinky zejména u e-mailů zobrazovaly k večeru ty, které dorazily ráno. Naopak pochvaluji si možnost na veškeré notifikace jakkoliv reagovat. I na malém displeji je vcelku pohodlná klávesnice. Ovládání je z části svěřeno i do rukou gest, kdy poklepání ukazováčku a palce ruky, na které máte hodinky, můžete třeba odkliknout zobrazenou událost. Lehká inspirace Applem, ale proč ne?

Podoba hlavního menu

S hodinkami lze samozřejmě pohodlně platit, případně instalovat další aplikace. Nechybí obsáhlý obchod s aplikacemi, kdy si můžete stáhnout třeba Spotify, Poznámky nebo WhatsApp a kompletně je používat skrze hodinky. Toto vám levnější hodinky nenabídnou.

Velkou výhodou Galaxy Watch7 je nasazení 3nm procesoru Exynos W1000, který by měl přinést vyšší výkon i lepší energetickou efektivitu. Naopak zachována zůstala 2GB RAM. Chod je zcela plynulý, a to včetně animací. Konečně ale došlo k nárůstu vnitřní paměti, a to hned na dvojnásobek (32 GB).

Hodinky jsou samozřejmě běžně vázány na váš mobilní telefon, avšak pokud máte k dispozici LTE variantu, lze využít eSIM a používat hodinky zcela odděleně od vašeho telefonu. V tomto ohledu nabízí operátoři možnost mít na obou zařízeních jedno telefonní číslo, což zvyšuje uživatelský komfort.

Kalibrace hodinek pro měření tlaku

Líbilo se nám svižný systém Wear OS a nadstavba od Samsungu

zbrusu nový procesor

výběr z bohaté galerie aplikací

větší interní paměť

Výdrž a nabíjení: noční můra

Mezigeneračně Samsung nijak nezměnil baterii, nadále má 425 mAh. Máme zde ale modernější procesor, a tak se čekalo, že výdrž bude alespoň o něco lepší. Jinými slovy, u chytrých hodinek je každá hodina dobrá. Bohužel i nyní (začátek srpna) je výdrž Galaxy Watch7 44 mm naprosto žalostná. Aktivně hodinky využívám s režimem Always-On, denně mi dorazí vyšší desítky notifikací, automaticky se zaznamená zhruba hodinová chůze a výdrž se pohybuje v rozmezí 18 až 22 hodin. Pokud tedy hodinky ráno dobiji, je potřeba je zpravidla pozdě večer opět umístit na nabíječku, neboť se kapacita baterie pohybuje kolem 30 %, což na další den samozřejmě nestačí.

Netřeba dodávat, že takto slabá výdrž výrazně omezuje komfort jejich používání. Neustále musíte řešit, kdy a kde budete nabíjet. Často se mi hodinky vybíjely nešikovně tak, že jsem je nemohl využívat pro monitoring spánku. Samozřejmě si lze vše naplánovat tak, aby byly nabité večer před spaním, avšak to zase znamená, že vám nevydrží celý následující den. Zoufalost celé situace nejlépe vystihne to, že obdobnou výdrž jsem u chytrých hodinek s Wear OS zaznamenával před asi 10 lety. Ze strany výrobců tedy vidím nulový progres.

Nabíjení probíhá primárně skrze kolébku, které je na opačném konci zakončena USB-C. Ideální tedy je využít patřičný adaptér s USB-C vstupem. Skrze něj se hodinky nabijí za zhruba 1,5 hodiny, což považuji za průměr. USB-C však nabádá i k tomu, že jej připojíte do telefonu nebo třeba notebooku a tímto způsobem nabijete hodinky. V tomto případě to ale může být výrazně pomalejší, například nabíjení z MagicBooku od Honoru zabere více než 2 hodiny.

Nabíjet hodinky můžete i bezdrátově, avšak není to nic jednoduchého. Hodinky totiž vyžadují podporu standardu WPC, což každá bezdrátová nabíječka rozhodně nemá. Nefunguje tak nabíjení skrze telefony, dokonce ani ze všech nabíječek Samsung. Bezdrátově jsme tak chytré hodinky mohli nabíjet jen skrze multifunkční 3v1 nabíječku od Samsungu, kde je přímo speciální prostor právě pro hodinky.

Nelíbilo se nám velmi špatná výdrž na nabití

před výběrem bezdrátové nabíječky je nutné ověřit kompatibilitu s hodinkami, což je ale pro chytré hodinky standard

Sportovní a zdravotní funkce: vše, nač si vzpomenete, AI navrch

Chytré hodinky Samsung jsou samozřejmě připravené asistovat ve vašem sportovním snažení, ale i běžně sledovat vaše tělesné procesy. Standardně je zde měření srdečního tepu a okysličení krve. Navrch je zde měření EKG a krevního tlaku, což však funguje pouze v případě, že máte mobil od Samsungu a aplikaci Samsung Health Monitor (nezaměňovat s aplikací Health). Zatímco EKG telefon změří i jen tak, ačkoliv ne vždy jsem se dočkal výsledku, u krevního tlaku je nejprve nutná kalibrace skrze klasický tlakoměr a tuto kalibraci opakovat alespoň jednou měsíčně. Po kalibraci dokáží hodinky poměrně spolehlivě měřit tlak a výsledky se shodovaly s těmi, co ukázal domácí tlakoměr zakoupený v lékárně. I přesto vás hodinky mnohokrát upozorní, že hodnoty jsou orientační a rozhodně nenahrazují lékařské vyšetření.

Samozřejmostí je sledování vašeho spánku, což se týká nejen jednotlivých fází a probuzení, zde se se hodinkám vede velmi dobře, ale Samsung přihazuje i monitoring chrápání či tělesné teploty, což je opět spíše jen orientační. Novinkou je pokročilejší vyhodnocování všech hodnot za pomoci AI, získáte tak skóre spánku, které vám rychleji sdělí, jak si vedete a jak jste se vlastně vyspali.

U mezigeneračních novinek můžeme ještě setrvat. Nově se v hodinkách nachází Skóre energie. To vzniká tak, že hodinky hodnotí průměrnou dobu spánku a jeho konzistentnost, současně i časy usnutí a probuzení, dále zohledňují načasování vašeho spánku, aktivity, srdeční tep a různé proměnlivosti ve vašem tepu. Na základě těchto vstupních dat dostanete číslo, které vyhodnocuje, jak na tom fyzicky jste a zda byste například své návyky neměli přehodnotit.

Galaxy AI dále dokáže směřovat vaše tréninkové úsilí, když se pokusí navrhnout tréninkové plány tak, aby na sebe příjemně navazovaly a byly pro vás příjemné. Motivační mohou být různé výzvy, kdy například můžete běhat stejné trasy jako jiní uživatelé hodinek a pokoušet se překonávat jejich výkony.

Zmínit musíme ještě jednu zásadní novinku. GPS je nově dvoupásmová, což by mělo přinést mnohem přesnější určování vaší polohy, zejména ve větších městech. V praxi jsem se signálem a určením polohy ve městě neměl sebemenší problém.

K dispozici je celá řada různých sportovních aktivit, ze kterých si s největší pravděpodobností vybere každý. Praktické je, že hodinky zvládnou identifikovat nejběžnější aktivity automaticky, takže se nemusíte o nic starat. Jdete se projít? Hodinky to po pár minutách zaznamenají (i zpětně) a měří. Totéž platí třeba pro běh nebo plavání. V případě plavání bylo ale měření krajně nepřesné. I když jsem plaval pár desítek metrů, což zabralo sotva dvě, tři minuty, hodinky mi následně gratulovaly k 10minutové plavecké činnosti.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

přesná GPS, nově dvoupásmová

automatická detekce aktivit

vylepšení s pomocí AI

Zhodnocení

Samsung Galaxy Watch7 jsou kvalitní hodinky, které umí takřka vše, nač si jen vzpomenete. Chcete spolehlivého parťáka ke sportování? Není problém. Potřebujete být neustále k zastižení a reagovat nejpozději okamžitě? Opět žádný problém. Rádi byste měli přeci jen lepší přehled o svém zdraví, ale chodit každý týden k doktorovi vám přijde přehnané? Watch7 vás dokáží poměrně bedlivě sledovat a případně upozornit, že by něco nemuselo být v pořádku. Silnou stránkou hodinek je jejich prostředí a možnost rozšířit funkce pomocí dalších aplikací. Nově se i do světa hodinek prolíná AI, která se snaží být nápomocna, ale její zásah ještě není tak výrazný jako u telefonů.

Vše by mohlo být zalité sluncem, nebýt katastrofální výdrže. Necelý den je jednoduše málo. V prvé řadě neustálé nabíjení obtěžuje, ale zásadnější je, že de facto omezuje plné využití všech moderních funkcí hodinek. Bohužel se v tomto ohledu nic postupem let nemění a abychom beznadějnost celé situace popsali ještě lépe, ani podobně vybavená konkurence na tom není o moc lépe.

Konkurence

Hlavní konkurencí jsou Samsung Galaxy Watch6, neboť se dostaly do mnohem příznivější cenových pater a vychází zhruba o 3 tisíce korun levněji. Nemají sice dvoupásmovou GPS a efektivnější procesor, ale jinak umí takřka totéž. Pokud je tedy vlastníte, není velký důvod přecházet na novou generaci.

Do hry vstupují i Apple Watch 9, které překvapivě nejsou nijak zásadně dražší, jen o zhruba tisíc korun. Dávají jednoznačný smysl v momentě, když využíváte iPhone. Výhodou může být i nepatrně delší výdrž, neboť jak jsme si již řekli, každá hodina navíc se počítá.

Posledním konkurentem jsou Amazfit Balance. Jejich výhodou je, že jsou nejen o 3 tisíce korun levnější než Watch7, ale především se chlubí výrazně delší výdrží. Jsou velmi schopné po stránce sportovních aktivit i sledování zdraví, ačkoliv EKG a tlak nezměří. Limitem je nemožnost plně reagovat na notifikace a stále jsou omezeny i bezkontaktní platby na vybrané druhy karet a bank. Pokud je však pro vás výdrž opravdu důležitá, rázem se stávají jedním z adeptů ke koupi.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz