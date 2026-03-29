Jsou moc drahé? Vodafone zase zlevňuje své tarify, bezmála o třetinu

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Zdánlivě se jedná o neomezené tarify, Vodafone u nich však omezuje rychlost připojení
  • Základní tarif Bez Limitu M vyjde po slevě na 560 Kč měsíčně
  • Trvalá je výše slevy, nikoliv koncová cena

Vodafone loni na podzim přinesl zbrusu nové hlasové tarify pro své zákazníky, které však rozhodně nepotěšily cenou ani nabídkou. Zájem o tarify pravděpodobně nebude tak velký, jak by si operátor představoval a nyní tak probíhá slevová akce, kdy si můžete tři základní tarify pořídit s trvalou slevou, která se může dostat až na 30 %. Paradoxně beze slevy zůstává skutečně neomezený tarif, jehož cena tak nadále činí takřka 2 tisíce korun.

Z nižších cen se tak budou moci těšit případné méně nároční uživatelé. Základní tarif Bez Limitu M se dočkal nejvyšší slevy ve výši 30 % a nově tak vyjde na 560 Kč měsíčně namísto standardních 799 Kč. Spolehnout se můžete na neomezené volání a SMS zprávy. Stahovat můžete takřka dle libosti, jen je potřeba se smířit s rychlostí pouhých 8 Mb/s. Pokud neradi čekáte či stahujete objemnější soubory, tomuto tarifu se zřejmě vyhnete obloukem.

Bez Limitu M Bez Limitu L Bez Limitu XL
Akční cena 560 Kč 693 Kč 792 Kč
Výše slevy 30 % 27 % 28 %
Běžná cena 799 Kč 949 Kč 1 099 Kč
Neomezené volání ano ano ano
Neomezené SMS ano ano ano
Neomezené stahování ano ano ano
Rychlost připojení 8 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s
Možnost neomezené rychlosti 5× měsíčně 5× měsíčně 5× měsíčně

Neomezené volání, neomezené SMS zprávy a internet s rychlostí 15 Mb/s vám Vodafone aktuálně nabídne s 27% slevou za 693 Kč měsíčně oproti běžným 949 Kč. Poslední akční tarif s názvem Bez Limitu XL je ve 28% slevě a za 792 Kč nabídne navíc rychlost omezenou na 30 Mb/s. U všech tří tarifů vám Vodafone nabízí možnost si pětkrát měsíčně spustit neomezenou rychlost. Alespoň malá náplast na jinak velmi nešťastné škrcení konektivity. Všechny tři tarify pak nabízí možnost si měsíčně užít balíček Roaming na den v zemích mimo EU, kde tak získáte 1GB balíček, což se hodí.

Výše zmíněné slevy pro tarify Bez Limitu M, Bez Limitu L a Bez Limitu XL platí napořád. To v praxi znamená, že o slevu nepřijdete. Nicméně pokud se Vodafone rozhodně zdražit standardní cenu, ta vaše se bude počítat právě z ní. Teoreticky se tak váš tarif do budoucna může zdražit. Naštěstí však standardně nebudete vázáni žádnou smlouvou a tarif tak budete moci kdykoliv zrušit.

Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 18:43
.. holt SPECIFICKÝ - rozuměj: Odjaktěživa KARTELOVÝ CZ Mobilní "trh", no ... :(((

... a ČTÚ se STÁLE VYMLOUVÁ na EU atd. i když NEJEN dle CZ PRÁVA MÁ DÁVNO PLNÉ NEZCIZITELNÉ OPRÁVNĚNÍ ZASÁHNOUT CENOVOU REGULACÍ BEZ OHLEDU NA NÁZOR KOHOKOLI !!!
