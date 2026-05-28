Vodafone upravuje nabídku pro seniory a hendikepované, zavádí 20% slevu na tarify

Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • Vodafone zavádí trvalou 20% slevu na mobilní tarify ze svého aktuálního portfolia pro zákazníky nad 65 let, osoby se ZTP a ty, kteří mají nárok na zákonné zvýhodnění
  • Pro starší osoby, které preferují předplacené služby, přináší Vodafone nový balíček k předplacené kartě za 99 korun

Vodafone reaguje na měnící se chování starší generace a sjednocuje své portfolio služeb pro osoby starší 65 let, zákazníky se zdravotním postižením a lidi s nárokem na zákonné cenové zvýhodnění. Nový koncept sází na jednoduchost, odstranění složitých ceníků a flexibilitu při kombinování mobilních služeb, pevného internetu a digitální televize. Podle interních analýz operátora se digitální zvyklosti české starší generace výrazně proměňují. Senioři již nevyužívají mobilní telefony pouze pro základní hovory s rodinou, ale stále častěji jsou online, komunikují přes moderní platformy a vyžadují stabilní datové připojení jak na cestách, tak v domácnosti.

Hlavním bodem aktualizované nabídky je tak plošná sleva 20 % na všechny mobilní tarify ze standardního portfolia, která platí natrvalo. Zákazníci si tak mohou vybrat jak varianty s omezeným objemem dat, tak plně neomezené tarify. Aktualizace se přitom týká také těch, kteří mají nárok na zákonné cenové zvýhodnění nebo využívají zvláštní cenový plán. Kromě nové nabídky služeb mohou i nadále čerpat zvýhodnění až 200 Kč měsíčně na telekomunikační služby.

Přístup k digitálnímu světu dnes znamená nezávislost, bezpečí a možnost volby v každém věku. Generace nad 65 let chce využívat data naplno, ať už doma nebo na cestách, ale právem vyžaduje maximální přehlednost a férovost. Nechceme starší lidi unavovat složitými ceníky. Rozšířili jsme nabídku o 20% slevu na všechny tarify, aby odpovídala jejich skutečným potřebám a podporovala je ve vedení aktivního života C2 General bez zbytečných technologických bariér,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.

Pro ty, kteří dávají přednost předplaceným kartám, operátor představil nový balíček za 99 korun měsíčně. Ten obsahuje neomezené volání v síti Vodafone a 1,5 GB dat pro základní orientaci v online prostředí.

