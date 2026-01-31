20 let slaví i Vodafone. Zákazníkům přináší stírací los s výhodami

Vodafone oslavuje 20leté působení na českém trhu. V roce 2006 definitivně nahradil tehdy vysoce populárního Oskara. V rámci oslav se operátor rozhodl nadělit odměny svým zákazníkům a to formou nové služby Vodafone Happy v aplikaci Můj Vodafone+. U kžadé vámi využívané služby na vás bude čekat speciální stírací los. Ten vám zajistí hned dvě odměny, jednu pro únor a druhou pro březen.
V únoru dojde na neomezená data s neomezenou rychlostí na týden zdarma či slevy na nová zařízení, zatímco březen přinese například tři měsíce streamování s Prima+ Premium zdarma. Každý týden po dobu kampaně bude Vodafone zároveň přidávat výhody od partnerů, podporovat snahu o zdravější životní styl v rámci „Suchého února“ nebo lákat na soutěž o limitovanou edici Happy mikin a Sony PlayStation.
Blížící se Valentýn pak přináší zvýhodněné ceny některých služeb pro paušální zákazníky i uživatele předplacenek. V rámci valentýnské akce mohou dvě osoby získat tarif BezLimitu M (s rychlostním limitem 8 Mb/s) ve zvýhodněné kombinaci služeb v GIGA Kombu. Díky 15% slevě se cena dostává na 462 Kč za SIM, přičemž měsíční úspora za obě dvě čísla činí zhruba 163 Kč. Nabídka je ideální jak pro dvojice, tak i pro přátelé, spolubydlící nebo kohokoli, kdo chce sdílet výhodnější neomezený tarif.
Uživatelé předplacenek Vodafone (s výjimkou Oskarty, Dětské karty, Data SIM for Visitors a GIGA karty) mohou v rámci valentýnského období získat 5 GB dat navíc zdarma. Bonus lze aktivovat jednorázově, rovněž prostřednictvím SMS kódu do 7 dnů od obdržení informační zprávy.