Jaký operátor v Česku má nejlepší síť? Nezávislý test přináší odpovědi

T-Mobile Czech Republic opět potvrdil svou pozici lídra na českém trhu mobilních a pevných sítí. Podle aktuální studie společnosti Opensignal, která hodnotí zkušenosti uživatelů, totiž operátor získal 12 z 15 hodnocených kategorií (tři společně s jiným operátorem), a navázal tak na své loňské vítězství. O2 získalo dvě ocenění samotně a dvě společně, Vodafone pak získal čtyři ocenění, která si však vždy musel rozdělit s druhým operátorem.
Nezávislý report Opensignal Mobile Network Experience tak ukazuje, že T-Mobile exceluje v oblasti spolehlivosti, konzistentní kvality sítě, rychlosti stahování i pokrytí. Díky těmto výsledkům získal hlavní cenu za Nejlepší mobilní síť v Česku. Výborné výsledky se ale netýkají jen jeho mobilní sítě. V rámci studie Fixed Broadband Experience T-Mobile uspěl ve čtyřech z pěti hodnocených kategorií pevných internetových služeb, včetně rychlosti uploadu, kde průměrná hodnota dosáhla 38,5 Mb/s, což výrazně převyšuje druhé místo s 21,9 Mb/s.
„Naše práce tímto vítězstvím určitě nekončí. Považujeme za klíčové, aby se zákazníci mohli na naši síť spolehnout za všech okolností. Tyto výsledky nicméně potvrzují, že dlouhodobé investice v řádech miliard korun ročně mají jasný dopad na kvalitu zákaznického zážitku. Prvenství v oblasti mobilních sítí i pevného internetu ukazuje, že naše strategie rozšiřování kapacity a modernizace síťové infrastruktury přináší hmatatelné výsledky. Tento úspěch je také důkazem expertízy a skvělé práce všech kolegů a týmů, díky jejichž každodennímu úsilí se naše strategie proměňuje v reálné a měřitelné přínosy pro zákazníky,“ říká Carlos Fernandes, technologický ředitel společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
Jak měření probíhá?
Společnost Opensignal sbírá data automatizovaně každý den z miliard testů prováděných různými zařízeními a demografickými skupinami. Tento proces zajišťuje reálný a nezávislý pohled na zkušenosti uživatelů s mobilní a pevnou sítí. Měření jsou prováděna v běžném provozu a využívají běžné internetové servery jako Google, Akamai či Amazon CDN, což eliminuje možnost ovlivnění výsledků. Opensignal jako takový přitom publikuje své studie v 86 regionech světa.