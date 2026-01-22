mobilenet.cz na sociálních sítích

Vodafone rekapituluje 20 let svého působení v Česku a rozdává dárky

Ondřej Pohl
Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz
  • Vodafone slaví 20 let v České republice
  • Připomíná své úspěchy nejen v oblasti telekomunikací
  • Při této příležitosti slibuje vylepšení svých služeb a dárky pro zákazníky

Během dvaceti let investoval Vodafone v Česku více než 70 miliard korun, především do mobilní a pevné infrastruktury, inovací a digitálních řešení. Spolu s tím, jak země vstupuje do další fáze transformace, je jasné i budoucí zaměření Vodafonu: bezpečné sítě připravené na budoucnost, důvěryhodné služby a jednodušší zákaznická zkušenost.

Vodafone v České republice: 20 let v číslech

Vývoj Vodafonu za dvě dekády nejlépe odráží čísla, která definují výkonnost sítě, bezpečnost i dopad na zákazníky a zákaznice:

  • Investoval více než 70 miliard Kč do infrastruktury a digitálních inovací
  • Obsluhuje přibližně 5 milionů zákazníků a zákaznic po celé republice
  • Hlasový provoz vzrostl o cca 175 %, zatímco objem dat od roku 2006 vzrostl exponenciálně
  • Objem dat, který před dvaceti lety prošel sítí za čtyři týdny, dnes projde v provozní špičce za méně než sekundu.
  • Každý měsíc zablokuje v průměru přibližně 1,3 milionu podvodných telefonátů; za 20 let tak Vodafone zabránil více než 200 milionům pokusů o podvodný hovor
  • Vodafone nakupuje v Evropě 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Do roku 2028 chce dosáhnout uhlíkové neutrality ve vlastním provozu a do roku 2040 i v celém dodavatelském řetězci
Vpodafone 20 let

Nové nabídky, věrnostní program Vodafone Happy a chytřejší podpora

Zákazníci a zákaznice budou těžit nejen z infrastruktury Vodafonu, ale také ze zlepšování každodenních služeb a zákaznické zkušenosti.

Vodafone nově nabídl například:

  • Giga Kombo – jednodušší a přehlednější slevy na kombinované služby, kdy je možné získat celkovou slevu až 30 %
  • Vodafone Happy, nový věrnostní program v aplikaci Můj Vodafone+, který kombinuje slevy, zážitky, exkluzivní nabídky a nyní také rozšířené narozeninové odměny
  • Narozeninové dárky pro všechny zákazníky a zákaznice v únoru a březnu
Vodafone

Díky nově spuštěnému internímu programu Ask Once získají zákazníci a zákaznice také lepší přehled o řešení svých požadavků; Vodafone tak che podpořit jednodušší a transparentnější zákaznickou zkušenost.

Nadace Vodafone

Společně s Vodafonem slaví 20 let také Nadace Vodafone. Jejím posláním je digitální vzdělávání a podpora technologií na pomoc zranitelným skupinám. Za 20 let věnovala více než 250 milionů Kč na podporu více než 500 projektů. Díky tomu pomohla v ČR zlepšit život už 4 milionům lidí.

  • Digitální Odyssea, která za uplynulé 4 roky pomohla více než 250 000 seniorům a seniorkám zlepšit digitální dovednosti.
  • Aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí.
  • Bezpečnost dětí v online prostředí díky mezioborové spolupráci a vzdělávání.
Tisková zpráva,
