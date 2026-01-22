Vodafone rekapituluje 20 let svého působení v Česku a rozdává dárky

Během dvaceti let investoval Vodafone v Česku více než 70 miliard korun, především do mobilní a pevné infrastruktury, inovací a digitálních řešení. Spolu s tím, jak země vstupuje do další fáze transformace, je jasné i budoucí zaměření Vodafonu: bezpečné sítě připravené na budoucnost, důvěryhodné služby a jednodušší zákaznická zkušenost.
Vodafone v České republice: 20 let v číslech
Vývoj Vodafonu za dvě dekády nejlépe odráží čísla, která definují výkonnost sítě, bezpečnost i dopad na zákazníky a zákaznice:
- Investoval více než 70 miliard Kč do infrastruktury a digitálních inovací
- Obsluhuje přibližně 5 milionů zákazníků a zákaznic po celé republice
- Hlasový provoz vzrostl o cca 175 %, zatímco objem dat od roku 2006 vzrostl exponenciálně
- Objem dat, který před dvaceti lety prošel sítí za čtyři týdny, dnes projde v provozní špičce za méně než sekundu.
- Každý měsíc zablokuje v průměru přibližně 1,3 milionu podvodných telefonátů; za 20 let tak Vodafone zabránil více než 200 milionům pokusů o podvodný hovor
- Vodafone nakupuje v Evropě 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Do roku 2028 chce dosáhnout uhlíkové neutrality ve vlastním provozu a do roku 2040 i v celém dodavatelském řetězci
Nové nabídky, věrnostní program Vodafone Happy a chytřejší podpora
Zákazníci a zákaznice budou těžit nejen z infrastruktury Vodafonu, ale také ze zlepšování každodenních služeb a zákaznické zkušenosti.
Vodafone nově nabídl například:
- Giga Kombo – jednodušší a přehlednější slevy na kombinované služby, kdy je možné získat celkovou slevu až 30 %
- Vodafone Happy, nový věrnostní program v aplikaci Můj Vodafone+, který kombinuje slevy, zážitky, exkluzivní nabídky a nyní také rozšířené narozeninové odměny
- Narozeninové dárky pro všechny zákazníky a zákaznice v únoru a březnu
Díky nově spuštěnému internímu programu Ask Once získají zákazníci a zákaznice také lepší přehled o řešení svých požadavků; Vodafone tak che podpořit jednodušší a transparentnější zákaznickou zkušenost.
Nadace Vodafone
Společně s Vodafonem slaví 20 let také Nadace Vodafone. Jejím posláním je digitální vzdělávání a podpora technologií na pomoc zranitelným skupinám. Za 20 let věnovala více než 250 milionů Kč na podporu více než 500 projektů. Díky tomu pomohla v ČR zlepšit život už 4 milionům lidí.
- Digitální Odyssea, která za uplynulé 4 roky pomohla více než 250 000 seniorům a seniorkám zlepšit digitální dovednosti.
- Aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí.
- Bezpečnost dětí v online prostředí díky mezioborové spolupráci a vzdělávání.