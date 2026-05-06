Mladí budou v létě u Vodafonu neomezení. Operátor dále nabízí slevy na mobily

Náš nejmladší operátor Vodafone od začátku června spouští letní kampaň zaměřenou na rodiny, děti a mladé lidi do 26 let. Její součástí jsou úpravy stávajících tarifů, možnost aktivace neomezených dat na prázdniny, slevy na vybraná zařízení a bonusy pro uživatele předplacených karet. Akce probíhá v rámci věrnostního programu Vodafone Happy a aplikace Můj Vodafone+ a trvá do konce srpna 2026.
Základem stálé nabídky jsou dětské tarify a tarify pro mladé. Patří sem Dětský tarif sLimitem S za 345 Kč měsíčně s neomezeným voláním, SMS a 5 GB dat, a jeho vyšší verze sLimitem S Extra za 444 Kč, která nabízí 7 GB dat, pojištění telefonu v ceně a slevu až 5 000 Kč na nákup nového zařízení. I zde tak bohužel v základu je vcelku nesmyslně nízký datový limit a pro mladé uživatele často nevyužitelné neomezené SMS. Pro náročnější mladé uživatele je k dispozici tarif #jetovtobě BezLimitu XL Extra, u kterého lze při pořízení telefonu uplatnit slevu až 8 000 Kč. Ke každé nové červnové aktivaci některého z těchto tarifů navíc operátor dává za jednu korunu chytrý lokátor značek Samsung, Apple nebo Epico.
Od 8. června však mohou uživatelé těchto specifických tarifů pro mladé v mobilní aplikaci aktivovat tzv. Letní balíček. Ten u tarifů s datovým limitem odemyká neomezená data a u neomezených tarifů řady #jetovtobě ruší rychlostní limity. Tuto výhodu lze aktivovat celkem třikrát, vždy na jeden kalendářní měsíc, čímž pokryje celé období prázdnin až do 31. srpna. Součástí této kampaně jsou také zvýhodněné ceny pro vybrané chytré telefony, konkrétně modely Samsung Galaxy A37 5G (128 GB), Samsung Galaxy A57 5G (256 GB) a Samsung Galaxy S25 FE. Rodiny mohou využít i takzvané GIGA kombo, kdy propojením služeb pro rodiče a děti lze dosáhnout na slevu až 30 % z celkové měsíční útraty u operátora.
Odměny se týkají také majitelů předplacených karet. Každá nově aktivovaná předplacená karta od Vodafonu získá neomezená data na jeden týden zdarma. Stávající i noví zákazníci s předplacenou kartou pak mohou získat neomezená data na týden zdarma jednou v červnu, jednou v červenci a jednou v srpnu, pokud si aktivují jakýkoliv balíček v hodnotě alespoň 149 Kč.
Úpravy parametrů se dotknou i virtuálního operátora Oskarta. Nově aktivované Oskarty dostanou jednorázový bonus 5 GB dat zdarma. Tento pěti-gigabajtový bonus mohou jednou měsíčně během léta využít i stávající uživatelé Oskarty, a to jako dárek k nákupu datového balíčku o objemu 2 GB a více.