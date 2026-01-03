mobilenet.cz na sociálních sítích

Signál solidarity. Čeští operátoři rozdávají gigabajty v oblasti konfliktu

Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • O2, T-Mobile a Vodafone aktivovali zákazníkům na Blízkém východě bezplatná roamingová data
  • Cílem je umožnit lidem zasaženým konfliktem zůstat ve spojení s rodinou

Čeští mobilní operátoři reagují na aktuální bezpečnostní situaci v zemích Blízkého východu mimořádným krokem. Zákazníkům, kteří se v regionu nacházejí, automaticky aktivují bezplatné datové balíčky, aby mohli zůstat v kontaktu se svými blízkými. Podpora se týká vybraných zemí regionu, kde probíhá nebo hrozí eskalace konfliktu. Všichni tři operátoři zdůrazňují, že balíčky jsou aktivovány automaticky a zákazníci jsou o jejich zapnutí informováni prostřednictvím SMS.

O2: 5 GB na 30 dní

Společnost O2 Czech Republic aktivovala zákazníkům nacházejícím se v Izraeli, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Jordánsku roamingový balíček Svět TOP 5 GB zdarma. Balíček je určen pro využívání mobilních dat mimo Evropskou unii a má platnost 30 dní. Zákazníci mohou data využít pro internetovou komunikaci, e-maily či videohovory. O aktivaci jsou přitom informováni SMS zprávou.

T-Mobile: 10 GB pro koncové i firemní zákazníky

T-Mobile Czech Republic poskytuje zákazníkům v zasažených destinacích 10 GB dat zdarma rovněž na 30 dní. Podpora se vztahuje na pobyt v zemích: Írán, Izrael, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt, Saúdská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán.


Operátor uvádí, že v oblasti evidoval v době oznámení přibližně 3 800 zákazníků. Data budou automaticky zapnuta všem koncovým i byznys zákazníkům, včetně uživatelů předplacených karet Twist a Kaktus. Zákazníci jsou opět informováni SMS zprávou.

Vodafone: 7 GB bez nutnosti jakékoliv aktivace

Také Vodafone Czech Republic přichází s mimořádnou podporou. Zákazníkům aktuálně pobývajícím v Bahrajnu, Íránu, Iráku, Izraeli, Jordánsku, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech aktivuje 7 GB dat zdarma na 30 dní.


Balíček se zapíná automaticky a zákazníci mohou data začít využívat okamžitě. Operátor doporučuje pouze zkontrolovat, zda mají v telefonu povolený datový roaming.

