Velká čistka na Twitteru, budou rušeny neaktivní účty

I když „oficiálně“ skončil Elon Musk ve vedení Twitteru už na sklonku loňského roku a od té doby za sebe hledá náhradu, nebrání mu to, aby se dál aktivně zapojoval do řízení této sociální sítě. Pokud zrovna neřeší dosah svých příspěvků, zmateným způsobem zavádí placené ověřování uživatelů, takzvané „modré fajfky“. Ve svém poslední kroku se vrací k problému, který je evergreenem už od jeho nákupu Twitteru. Chce řešit neautentické účty.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop